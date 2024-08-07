Bu yıl “Gözler Duyar Kulaklar Görür” temasıyla düzenlenen Müzede Sahne etkinliği, 22-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Bu sene özellikle işitsel algıyı ön plana çıkaran işlerden oluşan Müzede Sahne , gösteri sanatlarında farklı duyusal deneyimlerin birbirine tercüme edilmesine odaklanıyor. Görselliğin içindeki müziği ortaya çıkardığı gibi, müziğin harekete geçirdiği görselliği de ortaya koyuyor. Duyuların derinlemesine deneyimlenmesine olanak tanıyan program, ele aldığı temalarla hafızanın zamansal yolculuğunda kaybolmaya da davet ediyor.

Üç günde altı oyun

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı oyununda bir müzede güvenlik görevlisini canlandırdığı Dave rolüyle 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanan İbrahim Selim, sanatın erişilmezliği ve modern hayatla olan ironik ilişkisini işleyen ve yıllardır kapalı gişe oynayan bu oyunu ilk kez bir müzede sahneleyecek. Bunun yanı sıra, baş rollerinde Şerif Erol ve Özlem Zeynep Dinsel’in yer aldığı Baba; Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir adada geçen Mahallemiz Eşrafından; kâh bir gürültü yumağı, kâh bir müzik olarak algılanan performans Geçen Gün, hakikati savunmanın hem zorlaştığı hem de elzem olduğu bir çağda insan olmanın gerekliliklerinin sorgulandığı Parrhesia 2 ve İstanbul’da yaşayan sanatçıların profesyonel ve özel hayatlarının kesişimine mizahi bir dille odaklanan AMA oyunları yer alıyor.

Sessiz Disko dans etkinliği, Serkan Aka’nın etkileşimli ses yerleştirmesi, ATTA’nın bebeklere ve çocuklara yönelik zengin ve katılımcı oyunları, çocuklar ve yetişkinler için soundpainting atölyeleri ses tasarımcısı ve araştırmacı Dr. Oğuz Öner’in mekâna özgü ses meditasyonu, ses yürüyüşü ve ses haritalama egzersizleri de Müzede Sahne’de izleyicilerle buluşacak.

“Gözler Duyar Kulaklar Görür” temalı Müzede Sahne’nin biletleri, biletinial üzerinden temin edilebilir.