Muğla’nın Huzur Veren İlçesi Köyceğiz’de En Güzel Konaklama Seçenekleri

Narenciye bahçeleri, köy evleri, mordan maviye renk cümbüşü sunan dağları, manzarası ve büyüleyen gölü ile sonsuz bir huzur yaşatan Köyceğiz, Muğla şehir merkezine 60 km uzaklıkta yer almaktadır. Hem deniz hem de orman keyfi yaşamak isteyenler için el değmemiş doğası ile kusursuz bir tatil olanağı sunan bu nokta, 4000 yıllık tarihiyle de dikkat çekmektedir. Bol oksijenli temiz havasını içinize çekerek yenileneceğiniz, organik ürünlerden hazırlanan köy kahvaltılarını tadabileceğiniz ve mandalina kokusu eşliğinde keyifli doğa gezileri yapabileceğiniz Köyceğiz, her bütçeye uygun otelleri ile yılın dört mevsimi keyifli bir tatil yaşamanıza olanak sunmaktadır. Özellikle yaz aylarında Muğla’nın en çok tercih edilen tatil noktaları arasında yer alan Köyceğiz otel rezervasyonu gereken ve yaz aylarında %100 doluluk oranı yaşayan ilçelerden biridir.

Yeşille Mavinin Buluştuğu Noktada Hizmet Veren Panorama Plaza Hotel

Köyceğiz’in eşsiz doğasını doyasıya yaşayacağınız konumu ile dikkat çeken Panorama Plaza Hotel, geniş bahçesi, konforlu konaklama birimleri ve eğlenceli aktivite olanakları ile konuklarına dolu dolu bir tatil yaşatmaktadır. İlçe merkezine 10 dakika yürüyüş, Dalaman Havalimanı’na ise 30 dakika sürüş mesafesinde yer alan tesisin 28 odası bulunmaktadır. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste, sabah kahvaltılarında sunulan açık büfe servisin yanı sıra 1 adet a la carte restoran hizmet vermektedir. 1 adet açık yüzme havuzu ve 1 adet çocuk havuzu bulunan Panorama Plaza Hotel’de keyifli bir yaz tatili geçirmeniz için birbirinden eğlenceli aktivite olanakları da sunulmaktadır. Tesis bünyesinde tarih ve doğa turları düzenlenmektedir. Köyceğiz’de hem eğlenceli hem de huzurlu bir tatil geçirmek için http://www.panorama-plaza.com/ linkine tıklayarak tesis hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Romantik Bir Balayı İçin Kaunos Hotel

Gözde tatil beldelerinden Köyceğiz’de konuklarını ağırlayan Kaunos Hotel, hem doğa ile iç içe hem de romantik bir tatil ortamı sunmaktadır. Köyceğiz Otogarı’na 2 km mesafede konumlanan tesisin özel olarak dekore edilmiş 60 odası bulunmaktadır. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste, gün boyu seçkin lezzetler misafirlere şık sofralarda sunulmaktadır. Göl manzarasına karşı huzur dolu anlar yaşayabileceğiniz Kaunos Hotel’in açık yüzme havuzu, keyifli ve sakin bir serinleme deneyimi vadetmektedir. Likya Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları, İztuzu Plajı gibi bölgenin popüler noktalarına yakın konumda yer alan tesis, yılın tüm yorgunluğunu geride bırakacağınız ve sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşayacağınız bir tatile ev sahipliği yapmaktadır. Göle sıfır konumu ile dikkat çeken Kaunos Hotel’de unutulmaz bir tatil yaşamak için http://www.kaunoshotel.com/ ‘a şimdi tıklayabilirsiniz.

Köyceğiz’de Denize Sıfır Bir Tatil İçin Eden BungalowsandBeach

Ağaçlarla örtülü bir alanda, doğanın kalbinde ve kuş seslerinin size eşlik edeceği bir konaklama deneyimi sunan Eden BungalowsandBeach, yaz tatilinizi keyifli kılmak adına zengin seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Dalaman Havalimanı’na 50 km mesafede yer alan tesisin 15 konforlu bungalovu bulunmaktadır. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste, sabah açık büfe yöresel lezzetler, akşam ise et ve balık ürünleri konuklara sunulmaktadır. Doğa tatillerinin sadeliğine ve yalınlığına lüksü katan Eden BungalowsandBeach denize sıfır konumda yer almaktadır. Özel plaja sahip tesiste konuklar gün boyu konforlu olanaklarla denizin tadını çıkartabilmektedir. 4 mevsim doğa tatili olanağı sunan Eden BungalowsandBeach’i tercih ederek, http://edenbungalows.com.tr/ ‘den tatilinizi planlayabilirsiniz.

Nehir Kenarında Huzur Dolu Bir Konaklama Deneyimi Sunan Yuvarlakçay Çınar Butik Otel

Köyceğiz’de sessiz, sakin ve huzurlu bir tatil için ideal olanaklara sahip Yuvarlakçay Çınar Butik Otel, Muğla’nın doğal güzelliklerini yaşamak isteyenler için kusursuz bir konaklama deneyimi vaadetmektedir. Dalaman Havalimanı’na 25 km mesafede yer alan tesisin, doğa ile iç içeyken konforu ve lüksü bulacağınız 17 odası mevcuttur. Tesis bünyesinde yer alan 1 adet a la carte restoranda gün boyu misafirler için lezzetli ve sağlıklı menüler sunulmaktadır. Nehrin üzerine kurulu şark köşelerinde gün boyu keyifli anlar yaşayabileceğiniz Yuvarlakçay Çınar Butik Otel’de kusursuz bir tatil planlamak için http://www.yuvarlakcay.com/ ‘u ziyaret edebilir, eşsiz bir doğanın içerisinde sıcak bir misafirperverliği deneyimleyebilirsiniz.