Kendine inan çünkü inanmadığın hiçbir şeyi hayatına çekemezsin, inandığın ne varsa zaten seni bulacaktır.

Etrafına bir bak doğduğun evden kaç kişi yanında? Hayat yolunda evrilip çevrilirken yanında değişmeyen sadece sensin.

Hayatının kara kutusunu da ancak kendin okuyabilirsin.

Yaşamına bir bak, algılarının ve inanç sisteminin gösterdiği yolda yürüyorsun. Algın sana öyle oyunlar oynuyor ki, diğer seçenekleri gizleyip de “başka yolum yoktu” dedirtiyor ve bazen istemediğin yollarda da yürütüyor.

Hayallerine ulaşmak için yola çıkacaksan, önce bilinçaltı kalıplarıyla ve onların çocuk aklı inancı olduğuyla yüzleşmek gerekecek, yetişkin yetkilerini o çocuk bilincine öğretmek gerekecek. Böylece geçmiş bilgileri güncelleyerek yeni bilinçaltı yolu oluşturacağız. Güncellenen zihin, bunu hayata akıtmak için, yetkilerini tekrarlayarak hatırlatmanı isteyecek ki bellek iyice otursun. Tıpkı okuma yazma öğrenmek için her gün sayfalarca dersini tekrar etmek gerektiği gibi. Ne kadar emek o kadar kalıcı sonuç demek.

Yine de düştüğümüz olacak ancak düştüğümüz yerden kalmak daha kolaylaşacaktır.

Yeni bilgiler yeni algıları doğurur,

algılar düşünceyi, düşünce duyguyu,

yeni duygular ise yeni davranışlarımızı doğurur, davranışlar alışkanlığa dönüşünceye dek güncellemeleri sabırla tekrarlamaya ihtiyacımız var o kadar.

Mağduru oynamaya devam etmek kader değil seçimdir. Bunu fark etmek ise gücünü tekrar eline geçirmektir. Aktif bir kişisel gelişimci olarak işte bu uyanış yolunda yanınızda yürümeyi seçiyorum, çünkü uyanış ve huzur çevremi sarsın istiyorum, o huzur ortamında yaşamak ve çocuklarımızı güven içinde yaşatmak istiyorum.

Daha iyi bir hayat için sorumluluk almaya değer. Bunun için hazırladığım 365 gün süren, her güne bir uyanış bilgisi paylaştığım “Mucize Sensin” kursunu sevgiyle yönetiyorum.

Olumsuz inançlar ve düşünceler sağlığımıza da saldırır, bir meyve kurdu gibi içten içe yer bitirir bedenimizi.

Mevlana aşağıdaki sözüyle gerçeği ne güzel özetlemiş.

“Dünyada olabilecek her bir olay için olasılık âleminde sayısız ihtimal uyur. Siz sözlerinizle o ihtimalleri aktif hale getirirsiniz. Güzel niyetlerinizi söyleyin ki güzel olasılıklar uyansın, insanın kadere müdahalesi buradadır.” der sevgili Mevlana…

Sevgiler

Semra Çetin