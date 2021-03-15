MSA BOX’la Kendi Mutfağının Şefi Ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan, iş modellerini ve gündelik alışkanlıkları değiştiren pandemi, hijyenik ve güvenli gıdaya, doğru pişirmeye ve doğru beslenmeye ilgiyi de artırmayı sürdürüyor. Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)’nın bu ilginin giderek yükseleceğini öngörerek tüketicilere sunduğu MSA BOX’lar, farklı ve yepyeni bir mutfak deneyimi sunarak herkesi kendi mutfağının şefi olmaya davet ediyor. Ön hazırlığı MSA tarafından yapılmış, sipariş sonrası evde kısa bir işlemle son haline getirilebilecek lezzetli yemekler, pratik ürünler ve taptaze lezzetlerden oluşan MSA BOX’lar, bireylerin mutfak konusunda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve mutfaktaki özgüveninin artırılması yönündeki MSA vizyonunu da destekliyor.

MSA BOX hizmeti ile profesyonel mutfaklarda görmeye alıştığımız sevilen lezzetlerin ev ortamında da kolayca hazırlanabilmesini sağlayan MSA, mutfak severlere ‘adeta profesyonel mutfakta bir şef gibi yemek hazırlayabilme’ deneyimi yaşatıyor. https://msabox.msa.com.tr üzerinden seçtiğiniz kutudaki malzemeleri evde kolayca birleştirerek son dokunuşlarını yapacağınız yemekler, mutfakta hayat kurtaran pratik yan ürünler, siparişiniz üzerine hazırlanan taze ve tüketilmeye hazır lezzetlerden oluşan MSA BOX, 70’i aşkın seçenekle sunuluyor.

MSA BOX bir ‘hazır yemek’ değil

Ön hazırlığı MSA tarafından yapılmış MSA BOX ürünlerini satın alan mutfak severler, ürünü son halinde yani ‘yemeye hazır’ olarak almıyor. Bu haliyle hazır yemek ürünlerinden tamamen ayrışan MSA BOX ürünlerini tercih eden tüketiciler, ürünlerle birlikte kendileri için hazırlanmış talimatları da ürünle birlikte alarak mutfağa giriyorlar. Tarifler ayrıca satın alma sonrasında gönderilen teslimat maillerinin içinde de gönderiliyor. Öte yandan, MSA BOX’lardaki tüm ürünler kişi adedine göre önceden ölçülmüş, porsiyonlanmış olduğu için nihai yemek ortaya çıktığında gıda atığı söz konusu olmuyor.

MSA şefleri tarafından geliştirilmiş inovatif kategoriler

7’den 70’e herkes tarafından kolaylıkla hazırlanabilen MSA BOX ürünleri, hâlihazırda FullBox, PartyBox, FunBox, NoworLaterBox, GlutenFreeBox, VeganBox, Rawbox, FreshBox, SweetBox ve ToolBox kategorileri altında satışa sunuluyor. Yeni yıl, Sevgililer günü gibi özel dönemlerde ise menüye mutlaka döneme özel bir ziyafet kiti ekleniyor ve önceden sipariş alınıp özel gün öncesinde teslimat sağlanıyor. 2021 Ocak ayı itibariyle 70’i aşkın MSA BOX ürünü mutfak severler ile buluşurken her ay mutlaka yeni ürünler, MSA mutfaklarında şefler tarafından yapılan Ar-Ge faaliyetleri ve denemeler sonrasında mutfak severler ile buluşuyor. MSA BOX kategorilerinden sadece ToolBox gıda dışı ürünleri ile sunulurken, kategorinin yakın zamanda mutfakta daha çok zaman geçirmek için isteyenler için farklı mutfak gereçlerini kullanım eğitimleri ile birlikte satışı planlanıyor.

Kurumsal MSAWorkshopBox çözümü ile interaktif bir deneyim

MSA BOX’ın kurumlara özel olarak kurgulanan MSAWorkshopBox çözümü ise pandemi döneminde çalışanlarına yönelik mutfak eğitimleri planlayan kurumlara yönelik olarak lanse edildi. Kurumlar ile birlikte tasarlanan eğitim içeriğine göre tıpkı MSA mutfaklarında workshop’larda olduğu gibi seçilen reçetelere uygun olarak ölçülmüş, porsiyonlanmış ve özel olarak paketlenmiş MSAWorkshopBox’lar, katılımcıların adreslerine teslim ediliyor. MSAWorkshopBox’ın içinden çıkan yönlendirmeler ile katılımcılar canlı veya önceden kaydedilmiş MSA workshop eğitimlerine katılabiliyor, MSA Eğitmen Şefleri ile planlanmış olan reçeteleri birlikte pişiriyor, interaktif bir mutfak deneyimi yaşayabiliyorlar.

MSA kalite ve güvencesiyle günlük olarak hijyenik mutfaklarda hazırlanan MSA BOX’lar, haftanın 7 günü sipariş edilebiliyor. Saat 11.00’a kadar verilen siparişler aynı gün 12.00-18.00 saatleri arasında, 11.00’dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün 12.00-18.00 saatleri arasında MSA’dan teslim alınabiliyor ya da eve teslim edilebiliyor.

MSA Hakkında

2004 yılında kurulan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), verdiği ayrıcalıklı eğitim ile bugün dünyanın en iyi aşçılık okulları arasında gösteriliyor. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel eğitim kurumu olan MSA, İngiltere kökenli CTH ve City & Guilds, İskoç SQA ve Pearson/Ed Excel tarafından onaylı Türkiye’deki tek eğitim kurumu. Turizm ve yiyecek-içecek sektörlerine tam donanımlı profesyoneller sağlamayı amaçlayan MSA, 2020 itibariyle yılda binin üzerinde yeni mezun veriyor. MSA’da profesyonel eğitimlerin yanı sıra her ay mutfak severlere özel workshop’lar düzenleniyor. MSA kampüsünde profesyonel aşçılık ve profesyonel pasta-ekmekçilik eğitim mutfakları, son teknoloji ekipmanlar ile donatılmış profesyonel barista sınıfı, uygulamalı barmenlik ve miksoloji sınıfı, davet taleplerine yanıt verebilecek donanımlı bir catering mutfağı, mutfak severlere yönelik etkinlikler için tasarlanmış mutfaklar, konularına göre düzenlenerek inşa edilmiş uzmanlık mutfakları, mutfak prodüksiyonlarına özel tasarlanmış stüdyosu, seminer odaları, Türkiye’nin ilk ve tek mutfak oditoryumu, ‘Yeme – İçme Konulu Uzmanlık ve Nadir Eserler Kütüphanesi’ ve yiyecek – içecek tarihi konusunda özel bir koleksiyona sahip müzesi ile MSA Dükkân adlı MSA ürünlerinin satış alanı yer alıyor. Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi’nde faaliyet gösteren MSA’nın Restoranı ise, okulun devamı niteliğinde bir eğitim restoranı ve burada çalışan şef adayları, eğitmen şefleri önderliğinde harika lezzetlere imza atıyor. MSA, ayrıca MSA BOX hizmeti ile en sevilen lezzetlerin ev ortamında da kolayca hazırlanabilmesini sağlıyor. Ön hazırlığı MSA tarafından yapılmış, evde son haline getirilebilecek yemekler, pratik ürünler ve taptaze lezzetlerden oluşan menü https://msabox.msa.com.tr/ üzerinden incelenebiliyor.

www.msa.com.tr