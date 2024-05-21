Mine Söğüt: Korku Ayağımıza Dolanan, Elimizi Kolumuzu Bağlayan Bir Şey

“Elim Kalem De Tutar Kadeh De” Podcast’inin Yeni Bölümü Yayında… Deniz Yüce Başarır’ın, Mey|Diageo’nun destekleriyle hazırladığı ve kadın yazarlarla sohbetlerden oluşan podcast serisi “Elim Kalem de Tutar Kadeh de”nin ikinci sezonu, Mine Söğüt’ün konuk olduğu yeni bölümüyle devam ediyor! Yazmanın bir cesaret, hatta bir hadsizlik, bir sınırsızlık gerektirdiğini söyleyen Mine Söğüt, “Doğruyu bulmaya çalışan hayatlarımızda korkunun çok büyük bir engel olduğunu düşünüyorum,” diyor ve “Korku ayağımıza dolanan, elimizi kolumuzu bağlayan bir şey. Ve bu yapay bir korku. Hayatta kalmak için ihtiyacımız olan, o temkini sağlayan değil, yapabileceğimiz şeylerin engelleyen, bize empoze edilen korku. O yüzden korkular üzerine çok yazıyorum. Kahramanlarımın çoğunun başı korkularıyla dertte,” sözleriyle devam ediyor. Söğüt, bir yazar olarak en büyük ateşleyicisinin ne olduğu sorusuna ise “Bu korkunç dünya” yanıtını veriyor. “Elim Kalem de Tutar Kadeh de” serisinin bölümlerine başta Spotify, Apple Podcasts ve Cast Box olmak üzere podcast dinlenebilen tüm kanallardan ulaşılabiliyor. İkinci sezondan itibaren sohbetlerin video kayıtları da Deniz Yüce Başarır’ın YouTube kanalında edebiyat meraklılarını bekliyor. Deneyimli yayıncı Deniz Yüce Başarır’ın “Elim Kalem de Tutar Kadeh de” adlı podcast serisi, 21. yüzyılın sesini sayfalarına taşıyan üretken ve önemli yazarlarımızı daha yakından tanıtmayı amaçlıyor. Başarır’ın, kadın yazarlarımızı tatlı bir edebiyat muhabbeti için masasında ağırladığı seriyi dinlerken Türkiye’deki kadınların kalemlerinin sesi kadar, kahkaha, topuk ve kadeh sesleri de duyuluyor. Deniz Yüce Başarır, neşenin isyanla, hüznün kahkahayla iç içe geçtiği şıkır şıkır sohbetlerden oluşan “Elim Kalem de Tutar Kadeh de”nin ikinci sezonunun yeni bölümünde yine çok sevilen bir yazarı, Mine Söğüt’ü ağırlıyor. Söğüt’ün ilk romanı Beş Sevim Apartmanı’ndan son romanı Başkalarının Tanrısı’na kadar uzanan, kurgu dışı kitaplarını ve çok okunan öykülerini de içeren dolu dolu yazarlık hayatı, Başarır’ın sorularıyla tüm ayrıntılarıyla dinleyicilere aktarılıyor. Bu edebiyat ve dost sohbetinde edebiyatseverler, karanlık ve sert metinler yazmakla tanınan Mine Söğüt’ün yumuşak ses tonunu duyup ne kadar neşeli biri olduğuna tanıklık ederken, yazarın son romanı Başkalarının Tanrısı’ndan bir bölümü de Başarır’ın sesinden dinleyebilecekler “İtiraz ettiğimiz şeyler hakkında soru sormamız gerekiyor” Yazarken genellikle bir itirazdan yola çıktığını söyleyen Mine Söğüt “Hep itiraz ettiğim bir şey oluyor hayata dair. Ve ‘neden’ diye bir sorum var benim. ‘Neden böyle?’ ” diye anlatıyor. Soru sormayı çok sevdiğini dile getiren yazar “Ve itiraz ettiğimiz şeyler hakkında soru sormamız gerekiyor diye düşünüyorum,” diyor. Kendi yazdıklarını merak etmeyi de sevdiğini söyleyen Söğüt çalışma yöntemini ise “Kurgu dışı için edepli bir gazeteci gibi çalışıyorum ama iş romana gelince edepsiz bir yazar oluyorum. Dersiz topsuz…” şeklinde tanımlıyor. “Erkeğe ve kadına yüklediğimiz rollerle iktidarı nasıl güçlendirdiğimizi görmeliyiz” “İktidar meselesini en iyi örnekleyebildiğimiz ilişki, olumsuz yönleriyle, kadın erkek ilişkisi,” yorumunu yapan Mine Söğüt, “Erkeğe ve kadına yüklediğimiz rollerle iktidarı nasıl güçlendirdiğimizi görebilelim istiyorum. İnsanı daha bütün olarak anlatmaya çalışıp, kadınlıktan erkeklikten ziyade, güç, gücü kullanma ve bunu kullanırken de mağduriyetleri hiçe sayma alışkanlığını; binyıllardır süregelen bir kanıksamayı birazcık yolundan çıkarmak gerektiğini düşünelim isterim,” diyor. “Umut vermeyi, umut duymayı tehlikeli buluyorum” Kitaplarında mutluluğa pek yer olmamasını “Çünkü biz ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz’ diyerek büyütülmüş bir nesiliz. Bunun sonuçlarını da gördük. Güzel günler görmediğimiz gibi, hiç temkinli davranmadığımız ve güzel günler göreceğimizden hiç şüphe duymadığımız için tam tersine çok zor günler yaşadık. O cümlenin bize vaat ettiği dünyayı gönüllü olarak çöpe attık,” sözleriyle açıklayan başarılı yazar ekliyor: “Ben umut vermeyi, umut duymayı tehlikeli buluyorum. Tam tersine tehlikenin farkında olmak istiyorum. Bunu fark edersek, umut orada.” Deniz Yüce Başarır’ın, kültür-sanatın büyük destekçisi Mey|Diageo’nun katkılarıyla hazırladığı “Elim Kalem de Tutar Kadeh de” serisinin kapak görseli ödüllü illüstratör Huban Korman’ın imzasını taşıyor. Daha önce Nermin Yıldırım, Arlin Çiçekçi, Mevsim Yenice, Irmak Zileli, Pelin Buzluk, Sezen Ünlüönen, Sinem Sal, Oylum Yılmaz, Melisa Kesmez ve Ayfer Tunç’un da konuk olduğu serinin tüm bölümlerine başta Spotify, ApplePodcasts ve CastBox olmak üzere podcast dinlenebilen tüm kanallardan ulaşılabiliyor. İkinci sezondan itibaren, sohbetlerin video kayıtları da Başarır’ın YouTube kanalında izlenebiliyor. “ELİM KALEM DE TUTAR KADEH DE” NİN PODCAST’INI DİNLEMEK İÇİN: https://open.spotify.com/show/6dKgrmWnOBmBLqqle6t6gf?si=2fc55f6293e34f01 DENİZ YÜCE BAŞARIR HAKKINDA Psikoloji okudu. Seslendirme sanatçılığı, çevirmenlik, televizyon programcılığı ve sunuculuğu yaptıktan sonra 2003 yılında editör olarak Doğan Kitap’ta yayıncılığa başladı. 2016 yılında yayın direktörüyken yayınevinden ayrıldı; aynı yıl genel yayın yönetmeni olarak hep kitap’ın kurucu ekibinde yer aldı. Mart 2019’da bu görevinden de ayrılan Başarır, şu günlerde Storytel’de birçok kitabın sesi olarak ve “Ben Okurum” adlı podcast’iyle dinleyicilerle buluşuyor. Başarır’ın, babası ve Kent Oyuncuları’nın kurucularından usta tiyatro adamı Kâmran Yüce’nin arşivine dayanarak kaleme aldığı Perde Kapanmasa Görecektiniz, Kâmran Yüce’nin Arşivinden Kent Oyuncuları’nın Kuruluş Hikâyesi (1959-1986) adlı kitabı Ekim 2021’de okurlarla buluştu.