Meyhane Eve Sığar!

Umberto Eco için çok alınır hiç okunmaz denir. Bizimki de öyle olmuş olabilir. Ama kötümser hesapla: Evde Çilingir Sofrası kitabımız bir milyondan fazla indirildi!

Şimdi kitabı ikiye katladık. Yeni yazarlar, yazılar, mezeler eklendi. evdecilingir.anasonisleri.com adresinden hemen indirebilirsiniz.

Peki nereden çıktı bu kadar zahmetli bir kitabı bedava vermek?

Durum bildiğiniz gibi değil. Biz bu anasonisleri.com ile çok uğraştık. Çok özendik. Çok ter döktük. Çok arkadaşımızı çalıştırdık. Çok dayanışıldı bizimle. Çok da güzel oldu.

Çok olmayan tek şey paramızdı.

Yaratıcı olmamız gerekiyordu. Dedik ki bir kitap yapalım, efsane olsun. Eşsiz olsun. Hem muteber yazarları olsun. Hem grafiği içeriği, planı prodüksiyonu şahane olsun.

Bedava da olsun. Bu çapta bir hizmet bizi tanıtmayacaksa hiçbir para bizi tanıtamaz dedik. Bu “uyanıklığımız” çalışkanlıkla, samimiyetle ve yaratıcılıkla beslendiği için boşa gitmedi.

E-posta listemize üye olanlar güncel versiyona sahip oldu. WhatsApp gruplarından yürüyenler artık bahtlarına hangi versiyon çıktıysa ona…

Çıkış alıp dijital bastıranlar hatta bu bastırdıklarından bize de bir kopya gönderenler oldu.

“Bu kitap basılmalı”, “Bu kadarı bedava olamaz IBAN verin üç beş kuruş katkımız olsun” ve daha neler neler. Ne kadar mutluluk verici mesajlar aldık inanamazsınız.

Yeterince hava attıysak sizi kitabımızla baş başa bırakalım.

Arkadaşlarınızın da bu kitaptan yararlanmasını mı istiyorsunuz?

Söyleyin kitap@anasonisleri.com adresine boş bir e-posta atsınlar.

Ya da isterlerse doğrudan evdecilingir.anasonisleri.com

adresine girip indirebilirler.

Bu kitap öncesiyle, sonrasıyla evde kurduğunuz çilingir sofrasının anlamını değiştirecek. İçinizdeki şefi cesaretlendirecek, ehl-i keyfi uyandıracak…

Kitap hakkında:

Evde Çilingir Sofrası

İkinci Edisyon 2021

İçindekiler:

Manifesto gibi giriş yazısı

Çilingir sofrası nedir, nasıl çalışır? – Feridun Nâdir

İnsancıl, iyi yürekli bir ot – Nazlı Pişkin

Rakı mutfağının esasları – İlhan Eksen

Evde kurduğumuz çilingir sofraları için küçük şarkı dinleme rehberi – Murat Meriç

Rakı ne yana düşer, etil alkol ne yana? – Grand Korçi

Hangi rakıyı seçmeli – Grand Korçi

Yazarlarımız: Feridun Nâdir, Murat Meriç, Nazlı Pişkin, İlhan Eksen, Grand Korçi, Nilhan Aras

Tarifleriyle Destekleyenler: Ali Ronay, Aslı Yallagöz, Asuman Albayrak, Aylin Öney, Aylin Yazıcıoğlu, Ayşe Şensılay, Aytekin Alp, Behzat Şahin, Beyza Gürbüzer, Burçak Kazdal, Cihan Kaman, Civan Er, Defne Koryürek, Deniz Alphan, Derin Arıbaş, Elvan Uysal Bottoni, Evren Aybars, Garo Nergizyan, Gönül Paksoy, Gülden Çakır, Hülya Ekşigil, İfakat Başaran, Kaan Sakarya, Kasım Akbaş, Maksut Aşkar, Massimiliano Catena, Mehmet Kahyaoğlu, Melih Demirel, Meryem Kadife, Mustafa Otar, Nur Özkan, Pınar Taşdemir, Serkan Çakır, Sevgi Özlem Gülmez, Taylan Yücel, Tuba Şatana, Tuncay Gülcü, Ülkü Menşure Solak, Yasmina Şelfun Lokmanoğlu, Yoldaş Sönmez

Mekanlar: Alaf, Antalya Kaleiçi Meyhanesi, Apartıman, Araka, Asmalı Cavit, Ayna Cunda, Balıkçı Hasan, Basta!, Cibalikapı Balıkçısı, Cuma, Dream, Duble Meze, Ehli Keyf, Eleo’s, Ent Restauran, Eski Yer, Firuze, Gambilya Meze Evi, Garo’s, GastroTire, Giritli, Güneşin Sofrası, İki Sandal, İnciraltı, İncir Meyhane, Leb-i Derya, Limon Gümüşlük, Meze By Lemon Tree, Neolokal, Ogün Yeşilköy, Pancar Meyhane, Pavlonya Meyhanesi, Peperino Ristorante Italiano, Petra, Pilaki Restoran, Rana, Sisim, Soho, Suadiye Balık, Şimdi Rum Meyhanesi, Veli Usta Balık Restaurantları, Yakup 2, Yeni Lokanta