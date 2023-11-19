Metin Uca’ya Veda

Metin Uca, zeka fışkıran sözleri, sürekli üreten beyni, bilgi birikimi, dobralığı, pozitif enerjisi, ilkeli duruşu bünyesine sığdırabilmiş, Türkçeyi büyük bir etkinlikle kullanan, çok güzel bir insan, yaramaz ama sevimli çocuk oluşu.

TV hayatı ile gönlümüze taht kurması, oyunları, kitapları, sahne gösterileri.

Biz onu yitirdik… Üzgünüm.

Metin Uca’nın hikayesi, kendi ifadesi ile; 1961’de hisli bir Kasım akşamı İstanbul’da başlıyor. Söğüt’ün köklü ailelerinden birinin kızıyla, Hakkari’li bir ‘züğürt ağa’ oğlunun aşk çocuğu olarak…

Metin Uca’ nın çocukluk anıları Ankara’dan başlıyor. Babasının elinden tutup, Ulus’ta yağmur altında ‘Halkçı Ecevit’ diye bağıran, hayalleri olan, memur bir ailenin çocuğu. Daha eşitlikçi daha özgür, herkesin daha iyi koşullarda yaşadığı, daha iyi bir Türkiye arayışında Ankara’da geçen yıllar.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği’ni bitirip 6 ay mühendislik yaptıktan sonra, yine bir ezberi bozarak “Bir şeyi iyi yapamayacağı, başaramayacağına inandığında yarı yolda bırakmayı tercih ediyor. Kaliteli, bilimsel bir üniversite eğitiminden aldığı, bilimsel kuşkuculuk, neden- sonuç ilişkisi, asla itaat etmeme ve soruları yüksek sesle paylaşma özelliği taşıyor…

“Bir hayalim var benim, her zaman bunun için uğraştım. Bu topraklarda yaşayan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu ve hayatı da eşit paylaştığı bir Türkiye özlemi duyuyorum” diyen Uca, O’nu seven bizlere.

“Bu ülke yükseklik korkusu olan herkesin pilot olacak cesareti gösterdiği gün kurtulur.” diyor

Bir televizyoncu, sunucu, sesini kesmeye çalıştılar o da kalemini inandıklarını yazmak için her zaman sakınmadan kullandı.

“Derler ki. Yaşadığımız günlerin en büyük sorunu cehaletin örgütlülüğü ve onun getirdiği cahilin fütursuz cesaretidir. Sizce de toplumsal delirmemizin, değerlerimizi altüst edişimizin temelinde bu cehalet ve onun sırtını sıvazlayarak gücünü koruyanların büyük bir katkısı yok mu?”

Çok erken bir ayrılık oldu. Özgünlüğünü hiç yitirmeyen, her zaman güldürmenin ve gülmenin yolunu bulan zarif adam. Metin Uca’nın gidişiyle şimdi biraz daha yalnız, biraz daha yoksuluz…

Sağlık nedeniyle ayağa kalkmamam gereken bir dönemde (99 – 2000 yılında) günlerimi anlamlı kıldığın için ayrıca teşekkür ederim.

Dolanı dolanı gelir

Ölüm yavaşça yavaşça

Kırıldı kanadım kalkmaz

Kolum yavaşça yavaşça

-Âşık Mesleki

Güle güle güzel insan #MetinUca 💓

Işın Abacı