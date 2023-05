Meşher’den Film Gösterimi

John Craxton: Hayatın Lütufları

Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton’ın ülkemizdeki ilk sergisine ev sahipliği yapan Meşher, sanatseverleri 25 Mayıs Perşembe günü Tony Britten’ın yönetmenliğini yaptığı John Craxton: A Life of Gifts [John Craxton: Hayatın Lütufları] filmiyle yeniden buluşturuyor.

İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sanat mekânı Meşher, Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton’ın yaşamını ve eserlerini tanıtan John Craxton: Işığın Peşinde sergisini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçının biyografisinin yazarı ve arkadaşı Ian Collins’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 23 Temmuz 2023 tarihine kadar görülebilecek.

Sergiye paralel düzenlenen etkinlikler de her ay gerçekleştirilen film gösterimiyle sürüyor. İlki 8 Nisan 2023 tarihinde filmin yapımcısı Anwen Hurt’ün de katılımıyla gerçekleştirilen, Tony Britten’ın yönetmenliğini yaptığı John Craxton: A Life of Gifts [John Craxton: Hayatın Lütufları] filmi, 25 Mayıs 2023, Perşembe günü saat 18.00’de yeniden gösterilecek. Film, Ian Collins’in aynı isimli kitabından ilhamla Craxton’ın sanatına ve hayat dolu karakterine odaklanıyor. 79 dakika uzunluğundaki film, Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.

MEŞHER HAKKINDA

Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Meşher, tarihsel araştırmalardan çağdaş sanata uzanan sergileri ve yayınlar, atölyeler, konferanslar gibi kapsamlı paralel etkinlikleriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni bir diyalog zemini sağlamayı amaçlıyor. Adını Osmanlı Türkçesinde “sergi mekânı” anlamına gelen kelimeden alan Meşher, disiplinlerarası yaklaşımıyla faaliyetlerini Eylül 2019’dan itibaren sürdürüyor. Ortaçağdan günümüze uzanan bir zaman aralığında, geniş bir konu yelpazesinde sergiler sunuyor. Çok yönlü programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla Meşher, bir referans noktası olarak kültür ve sanat ortamına katkıda bulunuyor. www.mesher.org | In stagram

JOHN CRAXTON HAKKINDA

1922’de Londra’da doğan John Craxton’ın çocukluğu göçebe bir halde geçti. Kısa süreliğine çeşitli özel okullarda öğrenim gördü, fakat hepsini sanat dahil hiçbir alanda bir belge alamadan bıraktı. Her zaman kendi yolunda gitti ve görerek öğrenmeyi tercih etti. Paris ve Londra’daki sanat okullarında geçirdiği kısa sürelerde malzeme kullanımını öğrenmekle birlikte, eğitimi büyük ölçüde göz ardı etti. Teşhis edilemeyen tüberkülozuyla 1941’de askerlik hizmetinden muaf tutulduğu sırada, Lucian Freud ile arkadaş oldu. 19 yaşındayken, ilk resminin basıldığı, nüfuzlu bir sanat dergisi olan Horizon’ın kurucusu Peter Watson’ın himayesine girdi. 1943’te Graham Sutherland’le birlikte, İngiltere’de Ege’ye en yakın manzarayı bulabileceği Pembrokeshire, Galler’in vahşi doğasını gezdi. İlk kişisel sergisini 1942’de Londra’da Swiss Cottage Café’de, ilk büyük sergisini ise 1944’te Leicester Galleries’de açtı. Gençlik çalışmaları Neo-romantik akımın bir parçası olarak kabul edildi. İlk resimlerinde William Blake ve Samuel Palmer’ın, daha sonra da Miró ve Picasso’nun etkisi görülür. Savaştan sonra Scilly Adalarına, İsviçre’ye, İstanbul’a, İspanya’ya, İtalya’ya, bilhassa da Yunanistan’a ve 1960’ta yerleştiği Girit’e seyahat etti. 1951’de Sadler’s Wells Ballet (günümüzde The Royal Ballet) için, başrolünde Margot Fonteyn’in olduğu Daphnis and Chloë balesinin sahne ve kostüm tasarımlarını yaptı. Sahne dekorlarına Yunanistan deneyimlerini yansıttı. İngiltere’de çok sayıda resim sergisi düzenledi, 1967’de Londra Whitechapel Art Gallery’de büyük bir retrospektif sergi açtı. Sonraki çalışmaları hâlâ romantik pastoral temalar taşımakla birlikte daha biçimsel, yapılandırılmış ve dekoratif hale geldi. 1966’da Igor Stravinsky’nin Royal Opera House’da sahneye koyduğu Apollo’nun tasarımını yaptı. Üretken bir kitap tasarımcısıydı, bu alandaki en uzun işbirliği yazar arkadaşı Patrick Leigh Fermor’la oldu. Geoffrey Grigson’ın antolojisi Visionary Poems and Passages or The Poet’s Eye [Hayalperest Şiirler veya Şairin Gözü] (1944) için devrim niteliğinde taşbaskı çalışmalar üretti. 1993’te Kraliyet Sanat Akademisi’ne üye seçildi. Londra ve Birmingham’da yeniden sahneye koyulan Daphnis and Chloë’nin tüm dekorlarını 2004’te elle yeniden resmetti. Craxton Hanya, Girit’te ve Londra’da yaşadı ve çalıştı. Uzun süreli partneri Richard Riley’i ardında bırakarak 87 yaşında öldü.

IAN COLLINS HAKKINDA

Ian Collins ödüllü bir biyografi yazarı, sanat yazarı ve küratördür. Çok sayıda kitabı arasında Rose Hilton, Joan Leigh Fermor ve John McLean üzerine yazdığı monografiler bulunuyor. New Haven’da Yale Center for British Art, British Museum, Norwich’te Sainsbury Centre, Atina’da Benaki Museum, Kıbrıs’ta A.G. Leventis Gallery ve İstanbul’da Meşher ile çalışmalar yürüttü.