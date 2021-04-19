Mehmet Güleryüz İstanbul Oyuncak Müzesi’nde

7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın

21 Nisan- 11 Haziran 2021

Farklı disiplinlerin bir araya gelerek kültürel çeşitliliğin ele alındığı ”7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın” sergisi, İstanbul Oyuncak Müzesi koleksiyonunda yer alan oyuncaklarla görsel ve işitsel bir harmoni içine girerek kapsayıcılığın güzelliği üzerine düşünme imkanı sunuyor. 7 kıta ve bu kıtalara ait kültürlerden yola çıkılarak oluşturulan sergi, müzenin farklı odalarında Mehmet Güleryüz’ün eserleriyle sanatseverleri kıtaları keşfe davet ediyor.

Serginin temelini, Esma Ertel’in yazdığı, “dostun çekmecesinden” çıkan çizimlerle resmedilmiş ”Dünya Çocuklarına Günaydın” adlı çocuk kitabı oluşturuyor. Mehmet Güleryüz’e ait bu çizimler ilk defa bu sergide izleyicileri ile buluşuyor.

Dünya Çocuklarına Günaydın kitabının sınırları ortadan kaldıran zamansız hikayesi çocuklara farklı kültürler hakkında bilgiler aktarırken, çeşitliliğinin yarattığı zenginliği vurguluyor ve çocuklara bu olgunun önemini aktarıyor.

Resim ve edebiyatı aynı paydada buluşturan çok disiplinli ”7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın” sergisi, Esma ve Murat Ertel’in çeşitli kültürlere ait enstrümanları kullanarak dünya sanatçılarıyla kolektif olarak yaptıkları müziklerle de ziyaretçilerine işitsel bir deneyim yaşatıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ziyaretçilerle buluşan sergi, dil, din, ırk gözetmeden çocuk hakları, kültürel haklar, vicdan ve düşünce özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Resim, edebiyat ve müziğin buluştuğu sergi, 22 Nisan- 11 Haziran tarihleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde görülebilir.

21 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek 7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın sergi açılışı pandemi nedeniyle çevrim içi, @istanbuloyuncakmuzesi Instagram hesabı üzerinden yapılacaktır. Çocuklara yönelik etkinlik ise Zoom üzerinden rezervasyonlu katılım ile gerçekleştirilecektir.

Sergi Akış Planı

17:00 – 17:30 Açılış Konuşmaları

17:35 – 17:50 Konser- Mavi Güneş 69

18:00 – 18:30 Esma Ertel’den Dünya Çocuklarına Günaydın

5-9 yaş çocuklara yönelik çevrim içi ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğe katılım için rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Rezervasyon için: info@istanbuloyuncakmuzesi.com

Mehmet Güleryüz kimdir?

1938’de İstanbul’da doğdu. 1958’de girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 1966’da birincilikle bitirdi. Akademi’ye paralel olarak oyunculuk eğitimini farklı aktör stüdyolarında ve önemli amatör tiyatrolarda yaptı. 1963’te Asaf Çiğiltepe’nin yönettiği Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Desen ağırlıklı ilk kişisel sergisini 1963’te açtı. 1970-1975 arasında devlet bursuyla gittiği Paris’te Yüksek Resim ve Litografi ihtisası yaptı. 1971’de Paris’te yaptığı ilk heykellerini, Pont des Arts’da iki perfomansta sergiledi. 1971’de GalerieThérèse Roussel’de (Perpignan), 1972’de Galerie Luszpinski’de (Paris) ve 1974’te yine Galerie Thérèse Roussel’de (Perpignan), Galerie Philippe Demay’de, (Paris), Galerie Graffiti’de (Rouen) kişisel sergiler açtı. 1975-1980 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde ders verdi. 1980’de bu görevinden istifa ederek 1980-1984 arasında New York’a yerleşti. 1980’de Galerie Thérèse Roussel’de (Perpignan), 1982’de Schlesinger Boissante Gallery’de (New York) kişisel sergiler açtı. 1984’te Galerie 2016’da (Brüksel), yıl içinde yaptığı heykel ve gravürleri sergiledi. 1985’te İstanbul’a döndü. 1987’de Galerie 2016’da (Brüksel) kişisel bir sergi daha açtı. 1985’ten 2000’e kadar BİLSAK’ta kendi adını taşıyan atölyede sanat eğitimi verdi. 1988’de Galeri Nev tarafından organize edilen 25. Yıl Retrospektif sergisini, Nan Freman’ın metnini yazdığı kitap eşliğinde İstanbul’da açtı. 1989-1992 arasında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Kurucu Başkanlığı’nı üstlendi. 2000’de yeniden Türkiye Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanlığı’na, 2001’de Doğu Avrupa Başkanlığı’na, 2002’de birleşen IAA Avrupa 2. başkanlığına ve IAA Dünya Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2003’te Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi’nde 40. Yıl Desen retrospektifini gerçekleştirdi. 2004’te, İş-Kültür Yayınları Nehir Söyleşi dizisinde, Ayşegül Sönmezay’ın yayına hazırladığı Güldüğüme Bakma başlıklı biyografisi yayımlandı. 15 Ocak 2009’da İş Bankası tarafından hazırlanan 50. Yıl Retrospektif sergisini Wendy Shaw’ın metnini yazdığı kitap eşliğinde Kibele Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi. 2011’de Edirne Güzel Sanatlar Lisesi ile başlayan daha sonra diğer Güzel Sanatlar Liselerini de kapsayan “Mehmet Güleryüz Defter Projesi”ni başlattı ve proje 10. yılına ulaştı. 2014’te, İş Kültür Yayınları’nda Ayşegül Sönmezay’ın yayına hazırladığı Resmi geçit adlı deneme kitabı yayımlandı. Ocak 2015’te İstanbul Modern Müze’de kariyerinin tamamını kapsayan 7 ay süreli bir Retrospektif sergisi açıldı. Mehmet Güleryüz’ün Paris’te gerçekleştirdiği son yapıtlarından oluşan “İçeriden” sergisi, 2018’de Paris Galeri Cyril Guernieri’de yer aldı. 2019’da, “Sızlanmalar Bahçesi” sergisi Galeri Cyril Guernieri’d,e Paris’te açıldı. Mehmet Güleryüz İstanbul ve Paris’te yaşamaya ve çalışmaya devam ediyor.

Esma Ertel

1984 yılında Ankara’da doğan Esma Ertel, İstanbul’da BaBa ZuLa grubuyla birlikte profesyonel müzik ve dans kariyerine başladı. Mavi Güneş 69, Otoji Ray, Eat Static, Compro Oro, Dirtmusic gibi gruplarla sahne alarak Brezilya’dan Japonya’ya dünyanın birçok ülkesinde ve uluslararası festivallerde yer aldı. Murat Ertel ile kurdukları Mavi Güneş 69 grubunda ise dansı ve vokalinin yanı sıra şarkı yazarlığını da ortaya çıkardı. İngiltere’de yayınlanan ilk 45’liklerindeki “3 Çember” ve “Yafta” şarkılarının sözlerini yazdı ve bestelerini yaptı. BaBa ZuLa’nın Derin Derin (2019) albümünde yer alan “Haller Yollar” şarkısının söz ve bestesinin altına da Murat Ertel ile birlikte imza attı. Bendir ve theremin çalan Ertel farklı sanat disiplinlerini birleştirerek üretimlerde bulundu ve sanat yönetmeni, tasarımcı ve küratör olarak çalıştı. Derin Derin albüm kapağında Mengü Ertel’in eseri üzerine çizimler yaptı ve albümün sanat yönetmenliğini üstlendi. Dirtmusic’in iki videosunun yönetmenliğini yaparken grubun Live (2018) albümünün kapağını da o tasarladı. Dostun Çekmecesinden- Mengü Ertel Koleksiyonundan Cihat Burak Eserleri (2019) kitabının sanat yönetmenliğini üstlendi ve Oğuz Erten ile beraber Dostun Çekmecesinden sergisinin küratörlüğünü yaptı. Belçikalı Asit Caz grubu Compro Oro ve Murat Ertel ile birlikte ‘’Simurg’’ isimli kavramsal albümü kaydetti. (2020) Moğollar grubunun Anatolian Sun (2020) albümünün sanat yönetmenliğini yaptıktan sonra Mehmet Güleryüz’ün 1968 senesinde yaptığı 16 eserden aldığı ilhamla ilk çocuk kitabını yazdı. (2021) Dünya çocuklarına günaydın kitabı üzerine dünyanın çeşitli kıtalarında yaşayan müzisyen arkadaşlarıyla bir araya gelerek bir albüm kaydetti.

Murat Ertel

Ülfet ve uluslararası grafik sanatçısı Mengü Ertel in tek çocuğu olarak İstanbul’da doğdu. Erken yaşlarda çizmeye, heykel, beste yapmaya ve daha sonra şiir ve hikaye yazmaya başladı. ilk müzik grubu olan Mavi Güneş 69’u 5 yaşında kurdu. Resimleri de 6 yaşında basıldı. İlk albümünü kaset formatında tek kopya olarak 14 yaşında üretti. Halen albüm kapakları ve afişler tasarlayıp çeşitli dergilerde çizmeye devam etmektedir. Elektro Saz üzerinde yoğunlaşsa da pek çok enstrümanı çalıp kendi bestelerini söyledi. Başta BaBa ZuLa olmak üzere pek çok grubun kurucu üyesi olan Ertel 30 yıldır Hindistan’dan Brezilya’ya dünyanın dört bir yanında sanatını icra etmekte ve gençliğinde esinlendiği Jaki Liebezeit, Moğollar, Fred Frith, Semiha Berksoy, Mad Professor gibi sanatçılar ile müzik yapmakta ve yapımcı olarak çalışmaktadır. Evlidir ve iki çocuğu vardır.