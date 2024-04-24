Mavi Ruhumda Aşktır

Yazan
Yasemin Sungur
-

Çoğunlukla sığınaktır mavi… Bazen düşlere dalarsın seyrederken alır seni uçurur, bazen dalarsın derinlerine  bi ıslatır kendine gelirsin….

Aşktır mavi…

Pek çok şaire dokunmuştur mavi.

Şair Orhan Veli der;
‘İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.’

Bir düşünün şimdi, sizin işiniz gücünüz ne?  Hangi renge boyuyorsunuz dünyanızı?

Bir başka şair Haydar Ergülen der;
‘Mavi konuşalım, mavi yazalım
Mektuplar zarfa girer girmez mavi
Söz mavi olsun ağızdan çıkar çıkmaz
İki ayrılık arasındaki yol mavi
Göz göze gelince mavi olsun yakınlığı kızla oğlanın
Mavi bir anı gibi ışıklar içinde zaman’

Kime yazmak istersiniz o mavi mektubu?

Bir mavi şair olan Edip Cansever der;
‘Maviyi soruyordun, gözlerimden yüzüme yayılan maviyi mi
Bir renk değildir mavi huydur bende
Ve benim yetinmezliğimdir
Ve herkesin yetinmezliğidir belki
Denecektir ki bir süre
Ve denecektir
Bir akşam üstünü düşünmek bir akşam üstünü düşünmekten
Başka nedir ki

Gelecekten utanarak dönen bir sevinçliğim
Ya sizler
Ey sırasını beklemeden gelen akşam üstleri’

Ya sizin huyunuz ne renk?

Yine Şair Orhan Veli der;
‘Hele martılar, hele martılar,
Her bir tüylerinde ayrı telaş!…
Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur başıma kadar güneş;
Gün olur, deli gibi…’

Bugün ben başıma kadar mavi; gün bugün deli gibi…

Sizin maviniz şiir olmuş mu? Olup yüreklere masmavi konmuş mu?

Yasemin Sungur

Önceki İçerikRadical: İlham Veren Bir Öğretmen
Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...
Facebook Instagram Twitter Youtube

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri