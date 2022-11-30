“Martılar Uçuyor” Dergimiz 13 Yaşında

Yazar
Yasemin Sungur
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Hatırlıyorum 2010 Aralık ayında ilk kez uçmuştuk. Genç bir ekip vardı o sıralar şirketimizde her zaman olduğu gibi. E-dergi yayınlayalım fikriyle gelmişlerdi, hepimizi etkilediler ve sonra uçtuk.  Ama  ne uçtuk!

Neler, neler oldu bu dönemde…

Değiştik, yenilendik ve yine uçtuk. Yine yenilenme, gençleşme, daha yükseklere uçma düşlerindeyiz. Aramıza yeni katılan yazarlar, şairler, öykücüler var.

Dergimiz #gelişimdeyiz yolculuğunda… Büyük meselelerimiz var. Keşfetmeye devam.

Hayata dair, bireysel gelişim odaklı #iyihaber  #olumluiçerik  üreten #yeniçağdergisi   #onlinedergi bir dergidir.

Yeni kuşaklara yakın, gönüllü yazarlarıyla  bir  #blog dergidir MartiDergisi.com

Kanatlarını gelişim için açmıştır. Ruhunu, tutkusunu dünyanın en tanınmış martısı olan Martı Jonathan Livingston’dan almaktadır. Jonathan konuşan bir martıdır, filozoftur, hayat dersleri verir, gelişime inanır ve özgürlüğün temsilcisidir. Yaratıcısı Richard Bach’la okuyanları bambaşka dünyalara götürür.

İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için kanat açtık… İçimde yaşayan Martı Jonathan’ın kanatları oldu kanatlarım. Kanatlarımı açtım hep birlikte çoğalıyoruz.

İşte biz MARTI yazarları #martıdaşlar aynen Martı Jonathan gibi “yaşamak için bir nedenimiz var; öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi değerlerimiz var ve öğrendiklerimizi size anlatmak için buradayız.”

Martı Dergisi bir e-dergi, Online dergi olarak ilk Aralık 2010’da başladı uçmaya ve Mayıs 2015’den itibaren hayata #onlinedergi “Yeni medya ürünü” olarak katılıyor.

Dergimiz; sosyal medyada, Facebook, Instagram ve Twitter’da paylaşılan ve okurları tarafından ilgiyle takip edilen bir dergidir.  Büyük şehirlerde yaşayan ağırlıklı 15 – 45 yaş kadın okura sahiptir.

MartiDergisi.com anlatacak ve paylaşacak şeyleri olan gönüllü ekibi tarafından hazırlanan, çok yazarlı bir dergidir. MartiDergisi.com, hayat, kültür, sanat, gelecek, aile, eğitim, iş hayatı, kariyer, İstanbul, doğa, tarih, yemek, internet, gezi, edebiyat gibi konuları ele alırken; en hassas konuları kadınlar, çocuklar ve doğadır. Okurunu sağlıklı besleyecek başka neler kanatlarına dokunursa onlardan bahsetmektedir.

Farklı meslek ve iş sahipleri ile yaptığımız röportajlar, kariyer sohbetleri, ülkemizin veya dünyanın çeşitli yerlerinden detaylı gezi yazıları, başarı öyküleri, kitap incelemeleri, kültür sanat ajandası ve daha pek çok hayatın içinden konuyla sizi bekliyor.

-Gelişim; birlikte, ben, sen, biz, hepimiz birlikte olsun diye,

-Gelişim; “bedensel, algısal, bilişsel, duygusal, ruhsal, sosyal” bütünsel olsun diye MartiDergisi.com ’u takip edebilirsiniz.

@YaseminSungur

Çevrenizde martılar görmek istiyorsanız, martıyı anlam, tasarım ve iyilik için kullanmak, enerjisini yaşamak isterseniz @MartiDukkani ‘ndan alışveriş yapabilirsiniz.

@MartiKitapKulubu‘müze üye olmanız için bekliyoruz.

MartiDergisi.com Gelişim Enstitüsü yayınıdır.

 

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Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...

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