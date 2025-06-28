Yaz ayları rehavet gibi algılanlasa da öyle değil. Son hızıyla her şey devam….Küçük bir seçki

“Bir Vakko Kitabı”

Vakko’nun tarihini, aile mirasını ve bir markanın ilham veri

ci dönüşümünü anlatan ve Cem Hakko’nun liderliğinde şekillenen vizyonla hazırlanan “Bir Vakko Kitabı” kitabı, okuyucularla buluşuyor.

‘Moda Vakko’dur sloganıyla bir yaşam tarzını ortaya koyan Vakko’nun zamana meydan okuyan 90 yılı aşan yolculuğu, Vakko Grup tarafından hayata geçirilen özel bir eserle bir anlatıya dönüştü. “Bir Vakko Kitabı”, bir markanın kendi hikâyesini kendi arşivlerinden süzerek ve kendi değerleriyle anlattığı ilk kitap örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vakko’nun kurumsal belleğini zarafetle dokuyan kitap, yalnızca markanın değil; aynı zamanda Türkiye’nin modernleşme sürecine eşlik eden bir kültür mirasının temsilcisi niteliğini taşıyor.

Metinleri titizlikle kurgulanan ve Vakko’nun zengin arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan “Bir Vakko Kitabı”nda, markanın doğuşundan bugüne uzanan dönüm noktaları, ikonik fotoğraflar, özel belgeler ve unutulmaz anekdotlar bir araya geliyor. Sınırlı sayıda ve koleksiyon niteliğiyle yayımlanan kitap, Vakko’nun ilk mağazasından bugünkü yaratıcı endüstri yatırımlarına kadar uzanan süreçte, modanın ötesine geçen bir yaşam tarzı sunmanın nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.

İş Kültür’den 2 Kitap Önerisi

Modern Klasikler Dizisi: Latin Amerika’dan Tekinsiz Öyküler

yüzyılın sonlarında sömürgeci yönetimlerin çöküşüyle birlikte Latin Amerika’da iktidar boşluğunu dolduran yerel elitler, yeni siyasi düzenler ve diktatörlükler inşa etti. Bu süreçte, yerli halklar, İspanyol ve Portekiz kökenlilerle kaynaşırken, Avrupa’dan gelen göç dalgaları bölgenin demografik ve kültürel dokusunu derinden etkiledi. 20. yüzyılın başlarında ise Latin Amerika, kültürel modernleşmenin eşiğinde yeni bir kimlik arayışına girdi: Modernismo akımının etkisiyle edebiyat, Avrupa geleneğinden sıyrılarak özgün bir dil ve estetik kazandı. Yazarların toplumsal meselelere, ulusal kimlik temalarına yönelmeleri, halklarının maruz kaldıkları eşitliksizlik ve adaletsizlik karşısında seslerini yükseltmeleriyle Latin Amerika edebiyatı kendi sesine kavuştu. Bu derleme, 1880-1930 yılları arasında Latin Amerika edebiyatında iz bırakmış usta kalemlerin öykülerini bir araya getiriyor. Kitapta yer alan 17 öykü, savaşların, devrimlerin ve toplumsal çalkantıların gölgesinde şekillenen Latin Amerika gerçekliğini farklı açılardan yansıtıyor. Yalnızca bir edebiyat seçkisi değil, aynı zamanda bir kıtanın ruhunu anlama rehberi olan derleme, okurları Latin Amerika’nın büyülü ve karmaşık dünyasına davet ediyor. Yazarlar : Horacio Quiroga – José Asunsión Silva – Juan Montalvo – Leopoldo Lugones – Manuel Gutiérrez Nájera – Roberto Arlt – Roberto Mariani – Roberto Payró Çevirenler: Banu Karakaş – Çiçek Öztek – Çiğdem Öztürk – İdil Dündar – Saliha Nilüfer – Seda Ersavcı – Süleyman Doğru

Biyografi Dizisi: MACELLAN

Dünyanın çevresini dolaşmadığı halde bunu yapan ilk insan olduğu yolunda şöhret yapan Ferdinand Macellan (1480-1521), kendisine ün kazandıran seferine İspanya Kralı I. Carlos adına çıkan Portekizli bir deniz subayıydı. Dönem Keşifler Çağıydı ve keşifler, denizlerde yapılıyordu. Macellan’ınsa kendisini Keşifler Çağının en büyük kaşiflerinden biri haline getirecek bir sabit fikri vardı: Kristof Kolomb’un yapamadığını yapmak ve batıya giderek doğudaki Baharat Adaları’na varmak. Macellan, kendisine sağlanan beş gemiyle 1519 Eylül ayında yola çıktı. 1522 Eylül ayında o beş gemiden sadece biri, içinde sefil durumda on sekiz kişiyle perişan halde İspanya’ya döndü. Filosunu bilinmeyen denizlerden, fırtınalardan, isyanlardan, savaşlardan geçirip hedefine ulaştıran Macellan ise kendi pagan dinlerinde yaşayıp giden yerli halkları, silah zoruyla da olsa Hıristiyan yapmaya çalışması neticesinde öldürülmüştü.

Dünyanın en büyük kaşiflerinden biri olarak anılan Macellan hakkındaki bu eser, yenilmez ruhu ve bilgisiyle bu yolculuğu mümkün kılan adamın biyografisi olduğu kadar bu seferin, bir macera romanı kadar sürükleyici seyir defteridir.

Yazar Laurence Bergreen Çeviren: Ebru Kılıç

32. İstanbul Caz Festivali Garanti Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 1–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında şehri yeniden cazın büyüleyici sesleriyle sarıyor. Harbiye Açıkhava’dan Fransız Sarayı’na, Swissotel’den Esma Sultan Yalısı’na uzanan farklı ve birbirinden etkileyici mekanlarda gerçekleşecek konserler; Türkiye’den ve dünyadan cazın usta isimlerini ve yeni yetenekleri bir araya getiriyor. Satışta olan konser biletleri Garanti BBVA kredi kartları ile %10 indirimli olarak alınabilecek.

İstanbul Caz Festivali kapsamında şu sanatçılar ve etkinlikler yer alıyor:

Chucho Valdés Royal Quartet, Hermanos Gutiérrez, Max Richter, Grégory Privat “Phoenix” feat. Tolga Bilgin, Chiara Civello // Hakan Başar Trio feat. Michelangelo Scandroglio, Jazzmeia Horn, Meshell Ndegeocello, Brezilya Gecesi: Rogê, Meltem Ege & Friends feat. Matt Von Roderick, Kerem Görsev Quintet, Caz Vapuru, Gece Gezmesi Konserleri…