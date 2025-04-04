Martı’da Kültür Sanat Etkinlikleri

Efsanevi “Carmen”Operası, nisanda Sahneleniyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği, Georges Bizet’nin müziğiyle tüm sınırları aşan, karakterleriyle zamansız bir etki yaratan “Carmen” Operası, 10 -12 -17-24 -26 -30 Nisan 2025 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahneleniyor.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu Carmen Operası’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı, İbrahim Yazıcı ve George Pehlivanian dönüşümlü yönetecek.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt’a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath’a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Çocuk korosu şefi ise Gizem Berrak Taş Güzeloğlu.

Başkent Baharı Çoksesli Müziğin Coşkusuyla Yaşayacak

Ülkemizde çoksesli müziğin tanınması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen, Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 39’uncusu 4-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı, 4 Nisan Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da SCA Müzik Vakfı’nın kurucularından Cenap And anısına, Şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Müzik Festivali Orkestrası’nın konseriyle yapılacak. Festivalde; ülkemizin önemli orkestralarının yanı sıra çoğu Türkiye’ye ilk kez gelecek olan 11 ülkeden dünyaca ünlü 250’ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak. Biletler biletinial.com ’dan temin edilebiliyor.

İstanbul Film Festivali 11-22 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak

44. İstanbul Film Festivali’nin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

44. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri

Sinema Onur Ödülü, bu yıl sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’a sunulacak. Sanatçıya ödülü, festivalin 11 Nisan 2025 Cuma akşamı düzenlenecek açılış töreninde verilecek. Festival bu yıl Emek Ödülü’nü 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e verecek.

Festival filmleri yedi salonda gösterilecek

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri: Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak. Gösterim saatleri ise 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30. Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak.

Festival biletleri Passo, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktaları üzerinden genel satışa sunulacak.

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) festival başlayana kadar yalnızca 240 TL, festival süresince 275 TL. Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere yalnızca 30 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 300 TL, festival süresince 345 TL. Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 30 TL. Tüm 21.30 seansları festival başlayana kadar 300 TL, festival süresince 345 TL. 65 yaş ve üzeri sanatseverlerin tüm seanslara %25 indirim hakkı bulunuyor.

Georges Lefebvre’nin Efsanevi Eseri “1789 Fransız Devrimi” İnkılap Kitabevi Etiketiyle Okurlarla Buluştu!

Fransız Devrimi’nin tarihini en derinlemesine analiz eden eserlerden biri olan 1789 Fransız Devrimi, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurların karşısına çıktı. Devrimin nedenlerini, aktörlerini ve sonuçlarını titizlikle inceleyen bu eser, yalnızca bir tarih kitabı değil; aynı zamanda toplumsal değişimin dinamiklerini anlamak için bir rehber niteliği taşıyor.

Halit Ziya Uşaklıgil’in kaleminden geç dönem Osmanlı’ya ve edebiyata dair anılar: Kırk Yıl, Can Yayınları’nda!

1865 doğumlu Halid Ziya Uşaklıgil’in yaşamının ilk dönemini anlattığı anı kitabı, Kırk Yıl Can Yayınları etiketiyle raflarda. Başta II. Abdülhamid dönemi olmak üzere II. Meşrutiyet ve sonrasında yaşananları kendi deneyim ve tanıklıkları üzerinden anlatan Uşaklıgil, edebiyattan sanata, devrin İstanbul’undan kültürüne kadar birçok konuya dair düşüncelerini açık sözlülükle dile getiriyor.