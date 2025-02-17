Martı’da Kültür Sanat Etkinlikleri

Pera Müzesi’nde Ücretsiz Rehberli Sergi Turu“Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey”



Pera Müzesi, Osman Hamdi Bey: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan yapıtlarıyla yaşamı ve sanatı sergisi kapsamında, sanatseverleri “Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey” rehberli sergi turuyla buluşturuyor. 20 Şubat Perşembe saat 17.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sergi turu, Osman Hamdi Bey’i yakından tanıma fırsatı sunuyor.

İstanbul Modern, Ömer Uluç sergisine hazırlanıyor

İstanbul Modern, Ömer Uluç’un sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren kapsamlı bir sergiye hazırlanıyor. Sanatçının Türkiye’deki en geniş seçkilerinden birine yer veren “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı sergi, Artaş Holding sponsorluğunda 21 Mart’ta izleyicilerle buluşuyor.

Usta Sanatçı Şeref Bigalı’nın Hayatı ve Eserleri, BlackBox’ta Konuşulacak

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox, Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan “Tanıdıkların Gözünden” başlıklı sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Her ay değerli bir sanatçımızın konuşulduğu etkinlik, 20 Şubat Perşembe 14.00’te, Türkiye İş Bankası Büyük Ödüllü usta ressam Şeref Bigalı (1925-2005) ile devam ediyor.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın “Çizgilerin Evrensel Yolculuğu” Sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde Sergilenecek

Kırkıncı yılını kutlamaya hazırlanan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödüllü eserlerinden oluşan seçki, 18 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’un ardından Ankara Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Kemal ile Latife

Olten Filarmoni Orkestrası, Kemal ve Latife’nin dokunaklı hikayesini müzik ve dansın eşsiz uyumuyla sahneye taşımaya devam ediyor. Tarihin dönüm noktalarından birini anlatan bu özel performans, ilk gösterimindeki büyük ilginin ardından, 24 Şubat’ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Emre Altuğ “Bir Pop Masalı”

Müziğin ve ekranların yıldız ismi Emre Altuğ, yepyeni projesi olan ‘Bir Pop Masalı’yla 22 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Emre Altuğ müzikseverleri Türk pop müzik tarihinin son 70 yılında nostaljik ve eğlenceli bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Emre Altuğ’a sahnede eşlik edecek dev ekibiyle binlerce müziksever karnaval tadında bir deneyim yaşayacak. Kapı Açılış: 20.00 Etkinlik: 21.00

Alev Ebüzziya SiesbyeGaleri Nev’de

Eserleri dünyanın 36 farklı müze koleksiyonunda yer alan Alev Ebüzziya Siesbye, yeni eserlerini Fondation Cartier (Paris) ve Pierre Marie Giraud (Brüksel) sergilerinin ardından bu kez Galeri Nev İstanbul’da sergiliyor. 25 Şubat – 28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek sergide, sanatçının 2024 yılında ürettiği çoğu beyaz tonlarda çanaklarından oluşan bir seçki yer alıyor. Ebüzziya’nın çeşitli ebatlarda ürettiği bu eserler, kendileri gibi sade bir kurguyla izleyiciyle buluşuyor.

Elisa Zonaro’nun İstanbul’u Adlı Fotoğraf Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta…

1891–1910 yılları arasında Osmanlı sarayında Ressam-ı Hazret-i Şehriyâri olarak görev yapan Fausto Zonaro’nun fotoğraf sanatçısı eşi Elisa Zonaro’nun objektifinden dönemin İstanbul’unu anlatan fotoğrafların gösterildiği, “Elisa Zonaro’nun İstanbul’u” adlı sergi Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat’ta 31 Mayıs 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.