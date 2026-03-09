Martı Kitap Kulübü

Sen hiç “Kitap ile Sohbet” ettin mi?

Martı Kitap Kulübü, kitabı rafta durmaktan, okumayı hobi olmaktan çıkarıp insanın hayatına eşlik etmesini amaçlayan bir okuma topluluğu. 2000’li yılların başında farklı şirketlerde filizlenen “Kitap ile Sohbet” buluşmaları, 2008’de planlı ve sistemli bir kulüp yapısına dönüştü. Bugün Martı, üyeleriyle “kitapdaşlık” bilincini büyüten; aktif okurluğu destekleyen, nitelikli kitaplarla buluşturan bir topluluk.

Katılmak için kayıt gerekiyor. Bu disiplin, sohbetin resmiyetini artırmak için değil, güvenliğini kurmak için var. Çünkü burada kimse seyirci kalmıyor. Kitap ile Sohbet, kitabın baş konuk olduğu, her konuğun katıldığı bir paylaşım.

Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği bu buluşmalar, 18. yılında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenli olarak devam ediyor. Çay, simit ve kahve eşliğinde kitapları ağırlarken aslında birbirimizin hayatına da eşlik ediyoruz. Katılımcılar çoğunlukla kadınlar olsa da erkek katılımcılar da var.

“Kulübümüzün kalbinde Kitap ile Sohbet etmek yaklaşımı var. Biz kitapları yalnızca özetlemiyoruz; okurken hissettiklerimizi, kendi hayatımızdaki karşılıklarını, kaçtığımız yerleri konuşuyoruz. Metin, bir aynaya dönüşüyor. Bazen bir karakterin kararı, bazen tek bir cümle, insana kendisiyle ilgili yeni bir soru sorduruyor. Tartışma kazanmak için yapılmıyor; anlam üretmek için yapılıyor.”

“Bu çalışma Bibliyoterapi ve Yaratıcı Okuma tekniklerinden yararlanır. Her buluşma bir şiirle açılır, bir şiirle kapanır. Seçilen kitabın öne çıkan temaları sohbetin aracı olur; yazarı, dönemi, bakış açısı konuşulur. Kahramanların kararlarına bakarken asıl mesele kim haklı sorusu değildir. Ben nerede duruyorum sorusu masadadır. Sohbet boyunca hayata bir noktalı virgül koyar, kitabın bize kattıklarına odaklanırız.”

Martı Kitap Kulübü ülke genelinde çoğalıyor. Kurucu Yasemin Sungur‘un amacı her şehirde, her okulda, her şirkette kitap kulübü olmasını sağlamak. Her yeni buluşma aynı niyeti taşır: birlikte okuma kültürü kurmak, okuru metnin içine çekmek, sohbeti bir topluluk deneyimine dönüştürmek. Bu yayılma kendiliğinden olmuyor; emek istiyor, liderlik istiyor, disiplin istiyor. Kitap kulübü kurmak isteyenler için burada bir yol açılıyor.

Yasemin Sungur, Gelişim Enstitüsü’yle her yıl Kitap Kulübü Kurmak, Kitap ile Sohbet Liderliği Yapmak eğitimini 5 aylık bir programla gerçekleştiriyor.

Sosyal sorumluluk, Martı Kitap Kulübü’nün net omurgası. Okumayı yalnızca kendimiz için bir konfor alanına çevirmiyoruz. Farklı etkinliklerle, farklı gruplarla, farklı ihtiyaçlara temas eden çalışmalar yapılıyor. Kitap bazen bir bağışın kapısını açıyor, bazen bir okulun kütüphanesine dönüşüyor, bazen bir gencin cesaretini büyütüyor.

Martı Kitap Kulübü Online ise ayrı bir ritimle ilerliyor. Ayda 6 kitapla devam eden bu düzen, yıllık takvim ve kitap listesiyle destekleniyor. Okuma süreci dağılmıyor; okur “Ne okusam?” karmaşasına teslim olmuyor. Sistem kuran insanın zihni rahatlar; zihin rahatlayınca okuma derinleşir. Burada okuma, hevesle başlayıp yarım kalan bir alışkanlık değil; sürdürülebilir bir yol arkadaşlığı.

Martı Kitap Kulübü her yaştan herkese açıktır.

