Martı Dergisi Yazarları Temmuz Ayında Neler Okudu?

Martı Dergisi yazarları olarak sizlere temmuz ayında okuduğumuz kitaplardan bahsetmek istedik. Kimimiz okuduğu kitaba dair fikrini beyan etti, kimimiz sizlere kitaptan alıntılar bıraktı. Umuyoruz ki bu kitapların arasında sizlerin de içini ısıtacak, hayatınıza etki edecek bir şeyler bulabilirsiniz.

Yasemin Sungur

Ateş, Buket Uzuner

Buket Uzuner’in tabiat dörtlemesinin 4.kitabı Ateş, Mardin’de geçiyor. Bu eşsiz şehirde her adımda roman kahramanlarının karşılarına çıkan Mezopotamya Efsaneleri eşliğinde, Türkiye’de binlerce yıldır yaşamış insanları birbirine bağlayan hikâyeleri hatırlatıyor.

“Gözlerinin içine bakılmadan büyütülen çocuklar, büyüdüklerinde isterse kral, sultan olsun, kendilerini ölene kadar değersiz hissederler. Kendini değersiz hisseden kişi, değerli olabilmek için maalesef her şeyi yapabilir. ”

Buket Uzuner

Ateş / Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları

Ayşem Kaya

Marianne Williamson, Sevgiye Dönüş

Kitap kendi kişisel yolumuz ve bu yolda yolculuğumuza ışık tutan, ana yoldan ayrılmamayı sağlayacak ip uçları ve önerilerle dolu.

Örneğin 27 sayfadan küçük bir alıntı

Teslimiyet anı hayatın sona erdiği an değildir. O ,hayatın başladığı andır.

67. Sayfadan

Sevgi bir kazanma halidir, başarılı ve çekici bir titreşimdir.

Henüz bitmedi ancak durarak sindirerek ve çokça mutlu olarak okuyorum.

Zeynep Kıyak

Bunu Sen Oku, İclal Aydın

“İnsanın anne babasının ağladığı şarkıya ağladığı bir yaş var ya… Oradayım işte… Orası pek fena bir durak. Artık neyi nasıl yaşamaman gerektiğini öğrenmeye başladığın ama aslında önündeki zamanın azaldığını da anladığın o durak…” s.77

Nevin Tali Ölçer

Gertrud, Hermenn Hesse

Şu günlerde, Nobel edebiyat ödüllü (1946) İsviçreli şair ve yazar Hermann Hesse’nin “Gertrud” adlı eserini okuyorum.

Ana karakter Kuhn, yaşam ile ölüm arasında dalgalanıyor, tek taraflı bir aşk yaşıyor… buna rağmen hayata tutunmaya çabalıyor… 1910’da yayımlanmış şiirsel bir roman.

“Şöyle biraz bilinçli şekilde keyfini çıkaramadığım gençliğimin kırpılıp budanarak yoksullaştığını görüyordum.”

Aysun Erkan

Kabil’i Yetiştirmek, Yazarlar:Dan Kındlon ve Mıchael Thompson

“Eğer şairin dediği gibi “çocuk, insanın atası” ise oğlanların gerçek doğasını bir an önce öğrenip kavramamız- onlara kültürel ön yargıdan kurtularak bakmamız ve açık fikirlilik ile kulak vermemiz- iki kat önemli demektir. Kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa şudur: Bugünün öfkeli oğlan çocuğu, ona geçerli bir alternatif sunamazsak, yarının yalnız ve hayata küsmüş orta yaşlı erkeğine dönüşecektir.

Uzman Klinik Psikolog olarak oğlan çocuğu olan her ebeveyne okuması için muhakkak tavsiye ediyorum.

Semra Çetin

Tanrı ile Sohbet, Neale Donald Walsch

Daima seninleyim, zamanın sonuna dek. Ama asla irademi sana empoze etmeyeceğim asla. Senin için istediğim şey, senin kendin için istediğin şey neyse odur.

…Ve sevgi, sevdiklerine seçim yapma özgürlüğünü tanır.”

Seher Özen Karadeniz

Guermantes Tarafı, Marcel Proust

Marcel Poust’un ‘Kayıp Zamanın Izinde’ eserinin 3. kitabı ‘Guermantes Tarafı”nı okuyorum.

Önceki iki kitap gibi muazzam betimlemeleri mekan ve kişi anlatımıyla okuru sürükleyen bir eser. Marcel’in büyüme hikayesini okurken bir çağ değişimine tanıklık ediyoruz. Değişen imgeler, yaşam biçimleri , sınıfsal tabaka değişimini Marcel,’in anlatımıyla takıp ediyoruz. Okurken bir yandan da hem kendime, hem yaşadığım çağa hem de kendi toplumuma bakıp çokça çıkarımlar yaptım. Geçmiş , gelecek ve şimdinin iç içe geçtiği okunası bir eser.

Şeyda Bodur

Dinginliğin Gücü- Eckhart Tolle- s.73 “Yaşamı rahat bırakın. Bırakın, o olsun.”

Arzu Tülümen

Troyalı Kadınlar, Pat Barker

Arkadaşlıklar genellikle benzerliklere, müşterek davranışların, müşterek tutkuların varlığının keşfine dayanır ama Amina’yla aramdaki benzerlikler böyle bir etki yaratmıyordu.

Elif Alim

“Mutluluk kendiliğinden ortaya çıkmalıdır.” / İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl

“Yakınlık, her zaman mesafeye izin verir.” / Kendiyle Dost Olmak, Wilhelm Schmid

Büşra Durmuş

Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar

Ben böyleyimdir albayım: Önce, akıl almaz bir tutukluk gelir üstüme; daha yaşamadan büyük bir yorgunluk çeker. Sayfa 30