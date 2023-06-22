Martı Dergisi Öykü ve Şiir Etkinlik Duyurusu

MARTI DERGİSİ ÖYKÜ ETKİNLİĞİ (TEMMUZ 2023)

Tema: Okyanus

Son Başvuru Tarihi: 23 Temmuz 2023

Kelime Sınırı: 200 – 2000 Kelime

Her ay belirli bir tema üzerinden gerçekleşecek olan öykü etkinliğimizin için bu ay belirlenen tema “okyanus”tur. Etkinliğimize katılmak isteyenler yalnızca bir öyküyle başvurabilir. Word formatında 12 punto, 1.5 satır aralığında yazılmış öykünüzü, kısa özgeçmişinizle birlikte etkinlik@martidergisi.com adresine gönderebilirsiniz. Yayın kurulumuzun değerlendirmesi sonucunda kazanan bir öykü Martı Dergisi’nde yayımlanacaktır. Kazanan öykü 30 Temmuz 2023 tarihinde dergimizin sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.

MARTI DERGİSİ ŞİİR ETKİNLİĞİ (TEMMUZ 2023)

Tema: Okyanus

Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2023

Her ay belirli bir tema üzerinden gerçekleşecek olan şiir etkinliğimizin için bu ay belirlenen tema “okyanus”tur. Etkinliğimize katılmak isteyenler yalnızca bir şiirle başvurabilir. Word formatında 12 puntoda yazılmış şiirinizi, kısa özgeçmişinizle birlikte etkinlik@martidergisi.com adresine gönderebilirsiniz. Yayın kurulumuzun değerlendirmesi sonucunda kazanan bir şiir Martı Dergisi’nde yayımlanacaktır. Birinci olan şiir 23 Temmuz 2023 tarihinde dergimizin sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.