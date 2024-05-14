Mardin Bienali Sürüyor

Bu yıl “Daha Uzaklara” başlığı altında, Ali Akay küratörlüğünde düzenlenen 6. Mardin Bienali, 10 Mayıs – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

İlk kez düzenlendiği 2010 yılından bu yana hem gerçekleştiği coğrafyada hem de küresel ölçekte önemli etkinlikler arasına giren Uluslararası Mardin Bienali’nin 14 yaşını kutladığı 6. edisyonu 10 Mayıs’ta başladı.

“DAHA UZAKLARA”

Direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın yaptığı, Mardin Sinema Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bienalin bu yılki küratörlüğünü Ali Akay üstleniyor. “Daha Uzaklara” başlığını taşıyan 6. Mardin Bienali “Bizim özgürlüklerimize set koyan yoğunlaşmaların bizi sarmalayan yapısından çıkma ihtimallerini bulmak ve toplumların küreselleşmiş geçmişine bakmak üzere nereye doğru bakışımızı çevirebiliriz? Doğaya, kültüre (antroposen ve kapitalosen), bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara, etnisitelere, milletlere, sınıflara, bölgelere post-kolonyal ve feminist, kesişimsel, de-kolonyal yapıbozum bağlamında ırkçılığa karşı mücadeleyi nasıl birlikte var olma haline çevirebiliriz? Hiçbirini yadsımadan ve sürekli bir şekilde bunlarla mücadeleyi sürdürerek bu sorunların üzerinden, nasıl bıkmadan ve mücadeleyi bırakmadan geçerek, bunları aşabiliriz ve daha ‘uzakları’ hayal etmeyi öngörebiliriz? Bugün toplumlardaki aile ilişkilerindeki (tek ebeveynli aileler, birden çok süre giden evlilikler ve bunlardan doğan çok çocuklu aileler, kan bağı olmayan aile ilişkilerindeki artış) ve teknolojik (yapay zeka, dünyasal, robotlaşma ve enfortmatikleşme) değişim ve dönüşümleri nasıl örgütleyebiliriz? Özellikle dünyasal güncel durumdan nasıl çıkabiliriz ve canlılar arasında ‘müzakereci bir demokrasiyi’ (insani olduğu kadar diğer canlıları da bir “Şeylerin Parlamentosu” fikrinde) nasıl iletişime sokabiliriz?” sorularını soruyor. 6. Mardin Bienali, sanatsal açıdan gözlemleme, düşünme ve yaratma önerisi olarak bu sorunlar üzerinde duruyor ve cevaplar arıyor.

Direktör Döne Otyam, bienalin Mardin’den beslenen yenilikçi bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yine kentin farklı mekanlarına yayılacak bienalin, günümüz dünyasının can alıcı sorularına ve sorunlarına çağdaş sanatın diliyle yeni yaklaşımlar, yorumlar getirdiğine dikkat çekiyor.

10 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

10 Haziran’a kadar sürecek bienal, Fransa, İtalya, Fas, ABD, Arjantin, Hollanda, İngiltere, Brezilya, Almanya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerden sanatçıların çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor. Bienalde Ahmet Öğüt, Ali Kazma, Allan Sekula, Aslı Çavuşoğlu, Ayşe Erkmen, Bouchra Khalili, Brice Dellsperger, Bruno Serralongu, Büke Uras, Cevdet Erek, Claire Fontaine Kolektifi, Claude Closky, Erik Bullot, Esma Ertel – Murat Ertel, Güçlü Öztekin, Güneş Terkol, İnci Eviner, İnci Furni, İrem Günaydın, Laurent Grasso, Le Peuple Qui Manque Kolektifi, Liam Gillick, M/M (Michael Amzalag-Mathias Augustyniak), Michele Ciacciofera, Mika Rottenberg, Mahyad Tousi, Nasan Tur, Nil Yalter, Özlem Altın, Rafael Lain – Angela Detanico, Sarkis, Serkan Özkaya, Seza Paker, Tarek Atoui, Ugo Rondinone, Thierry Kuntzel, Ulay (Frank Uwe Laysiepen), Victor Burgin, Yıldız Moran ve Yüksel Arslan’ın yapıtları sergileniyor.

Bienal’de Pierre Montebello, David Lapoujade, Éric Alliez, Victor Burgin, Bernard Blistene, Nilüfer Göle’nin konuşmacı olarak yer aldığı konferanslar da Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi’nde gerçekleşti.

Ayrıca bu edisyonda ikincisi yapılan, sanat dünyasından aktörlerin veya kurumların sergi yapmaya davet edildiği; davet edilenin de başka sanatçıları davet ettiği, her anlamda misafir hukukuyla ilerleyen bir çalışma olan “Davet Edilen / Invited” kapsamında genel koordinatörlüğünü Ebru Nalan Sülün’ün yaptığı, Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Cansu Sönmez, Mehmet Çimen’in eserlerinin yer aldığı “Müşterek” sergisi görülebiliyor.

Bienalde ayrıca Mardin Müzesi’nin terasında, Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserleri de yer alıyor. Zahit Mungan’ın uçurtmalarıyla katıldığı bienale, sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Mardin Bienali ile detaylı bilgi için: www.mardinbienali.org

Mardin Bienali’ne dair gelişmeleri takip etmek için:

Instagram @mardinbienennial | X @mardinbienali

Seher Özen Karadeniz