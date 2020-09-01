LYM Nedir? LYM Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Lym nedir? lenfosit ismiyle bilinir. Bir çeşit beyaz kan hücresidir. Vücudumuzda yer alan binlerce beyaz kan hücrelerinin farklı işlevleri bulunmaktadır. Bu hücreler, hastalıkların önüne geçen savaşçı hücreler olarak da bilinir. Lym ya da lympth olarak bilinen lenfositlerin, kemik iliği kök hücreleri tarafından üretildiği bilinir. Üretilen lenfositler, vücudun belirli bölgelerine dağılım gösterirler. Örneğin, üretilen lenfositlerin bir kısmı kana karışırken, çoğunluğu ise lenf sistemindeki organlara gider. Lenfositleri kan testi sonuçlarında LYM şeklinde görmek mümkündür. Tahlil sonuçlarındaki lym değeri, kanınızdaki lenfosit hücrelerinin oranı hakkında bilgi verir. Bu değerler kişilerin yaşına ve kadınlarda hamilelik durumuna göre de değişkenlik gösterir. Normal değerler üzerinden konuşulduğunda kişinin çocuk, yetişkin ve hamile olma durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

LYM Düşüklüğü Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Lenfosit düşüklüğünün birkaç nedeni bulunur. Vücudun yeteri kadar lenfosit üretmemesi, lenfosit düşüklüğüne neden olmaktadır. Bazı durumlarda da vücut lenfositleri yeteri kadar ürettiği halde yok edebilmektedir. Bu da lym düşüklüğüne neden olabilmektedir. Lenfosit düşüklüğünün başlıca nedenleri şunlardır; kemoterapi, radyasyon, stres, kortizon, grip gibi bazı enfeksiyonlar, yetersiz beslenme, HIV ve AIDS gibi virüslerdir. LYM düşüklüğü belirtileri, farklı hastalıklarla da karıştırılabilecek belirtilere sahiptir. Eklem ağrıları, halsiz ve yorgun hissetme, sıtma, kilo kaybı gibi şikayetler LYM değerlerinin düşük olduğuna işaret edebilmektedir. Bu şikayetlerin açığa çıkmasına neden olan birçok hastalık olduğu için lym düşüklüğünün tespiti ancak tahlil yaptırmakla mümkün olur.

Uzmanlar, LYM değerlerinin normale döndürülmesi için basit bir ilaç tedavisi uygulanmasının yeterli olduğunu söylemektedir. Kimi durumlarda sağlıklı beslenmenin bile ilaç kullanmaya gerek kalmadan LYM değerlerini normalleştirdiği bilinmektedir. Lenfosit değerlerinin yükselmesinde etkili olan başlıca besinler; fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, yağsız tavuk eti ve balık ürünleri, C vitamini yönünden zengin olan meyveler ve süt ürünleridir.

LYM Yüksekliği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Lenfositler, insan vücudunda hastalıkla savaşmak için üretilen beyaz kan hücreleridir. Vücutta meydana gelen olası bir enfeksiyon sonrasında lenfosit sayısının geçici olarak arttığı görülebilir. Bu artışa LYM yüksekliği denir. LYM yüksekliğinin nedenleri şunlardır; grip, kabakulak, kanser türleri, suçiçeği, ilaçların yan etkisi, boğmaca, tüberküloz gibi hastalıklara bağlı olarak artış gösterir. Yetişkinlerde mikrolitre başına 4800, çocuklarda da 9000 üzeri olan LYM değeri yüksek olarak tanımlanır. LYM değerleri vücudu enfeksiyon ve bakterilere karşı korumaya geçtiği zaman artış gösterir.

LYM Düşüklüğü ve Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir?

Lenfosit düşüklüğü ve yüksekliği durumunda, uzmanlar gerekli tetkikleri yaparak sebepleri tespit ederler. Test sonucuna göre de, hastaya uygun olacak şekilde ilaç tedavisi uygulanabildiği gibi sağlıklı beslenme programıyla da LYM değerlerinin normale dönmesi sağlanmaktadır. Değerlerin düşmesi ya da yükselmesi enfeksiyon kaynaklı olursa antibiyotik, kanser gibi ciddi bir hastalıktan kaynaklıysa da kemoterapi ve ışın tedavisi uygulanmaktadır.