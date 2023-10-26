LÖSEV’in tüm Lösemili Çocuklara armağan ettiği farkındalık haftası 2-8 Kasım başlıyor. 

Bu yıl Lösemi ile mücadele eden çocuklara destek amacıyla tüm Türkiye Turuncuya boyanacak.

Ülkemizde her yıl LÖSEV’ in öncülüğünde Kasım Ayının ilk haftası “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” olarak anılmakta ve Milli Eğitim Bakanlığınca özel haftalar kapsamına alınmaktadır.

Bu yıl da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda kurum ve kuruluşların, okulların, üniversitelerin destekleri ile hayata geçen etkinlikler ile lösemiye dikkat çekilemeye devam edilecek.

Ancak bu yıl LÖSEV, löseminin sembol rengi turuncu ile farkındalık yaratmaya hazırlanıyor.

Bu farkındalık hareketi ile amaç löseminin tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalık olduğunu tüm Türkiye’ye duyurmak,

lösemili çocukların zorlu mücadelelerine dikkat çekmek.