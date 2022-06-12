LGS, Başarı ve Emek

Son bir yıldır LGS annesiydim. Oğlum da ben de inişli çıkışlı bir yol aldık. Ergenlik, sorumluluklar, hayatın zevkleri hepsini aynı anda yürütmek kolay olmadı. Bisikletimizin pedallarını çevirmek yokuşta bizi yorsa bile düz yolumuzu bulduk sonunda. Bu süreçte hayatımız rutinin dışında çok değişmedi diyebilirim. Sporu bırakmadık, sosyal faaliyetlerimiz kontrollü de olsa devam etti, çok çok test kitapları bitirmesek de kendi adımıza elimizden geleni yaptık. Sonucunda derslerimizi aldık, nelere dikkat etmeliyiz öğrendik, önceliklerimizin ne olması gerektiğini belirledik. Hayatımızın bir sınav sonucundan ibaret olmadığını biz daha önceki geçmiş yıllarımızda ailece çok iyi deneyimlemiştik. Evladımızın sınavdan başarılı veya başarısız olması dünyanın sonu değildi bizim için. Çocuklarımızın göz yaşları, çevrenin dayattığı başarı için değmeyeceğinin farkındaydık. Başarı sadece iyi puan almak değildi çünkü, BAŞARI iyi bir insan olup her şeyin farkında olup keyifle yaşamak ve yaşamaktı. Kendi gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki bir çocuğun hedefi var ise ve o hedefinin sonucu ne olursa olsun ailesi tarafından sorgulanmadığı sürece o çocuk hedefi için elinden gelenin fazlasını yapar ve hedefine ulaşır. Başarı budur, ne istediğini bilip ona göre yol almak ve çabalaması. Çocuklarımızın önce ruh sağlığı için biz aileler elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Kendi sorumluluklarının gözetiminde sıkı takibimiz şart. Emek yoksa sonuç da olmaz. Bu arada kaç soru çözdüğünden çok verileni yapıp yapmadığının takibinde olmamız, yapma etme yerine onlara keyifli alternatifler sunmak hem onların hem kendi hayatımızı kolaylaştırırken keyifli anlar hepimize kalıyor. Benden söylemesi. Oturduğumuz yerden hiç birimizin önüne hazır tepsi gelmiyor. Mesela düşünün, domatesi tek başına yediğimiz zaman aldığımız lezzetle, domatesi doğrayıp limon, yağ ekleyince bir de üzerine nane serpince ulaştığımız lezzet… Yeme de yanında yat… Demem o ki güzel olan her şey için önce bizim EMEK harcamamız gerekli. Elimizden geleni yaptıysak olmuyorsa inanın daha güzel sonuçlar bizim olacağı içindir.

Hiç şüphe etmeyelim.

Nefes aldığımız sürece çaba göstermekten vazgeçmeyelim.

Her gün amacımıza ulaşmak için çaba gösterdiğimiz bir gün olsun.

Kimseyle yarışan çocuklar değil, kendi yaşamlarına yatırım yapan çocuklarımız olması için çabalayalım.

Canımız sağ olsun, bir yol mutlaka bulacağımızın farkında olalım.

Müjgan Balcı