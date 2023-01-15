Lambada Titreyen Alev

Yazan
Gölge Sümer
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Zaman sarardı,

Ben küflü çıkınımdan doldurdum ağzımın payını,

Bir dilim gök karardı yanı başımda

Bir serçe koştu samanlığa

Müzik dağıldı dağların ardına

Ben dağıldım

Yüzümde benlik dağıldı,

Sesim yankılanmadı da

Sessizliğim savruldu.

Köşe başına birikmiş dedikoduda kaynadı adım

Adımlarımda dağıldı yaşım,

Yaş aralığına sıkıştı hayaller

Ben büyüdükçe onlar sarardı.

Dün dediğimiz hiçbir şeyin

Bugünde esamesi bile okunmadı

Dağları aştı müzik sonra

Kulağımda yankılandı.

Oysa daha yeni başparmaklarımla çekiştiriyordum pantolon askımı,

Daha yeni toprak olmuştu üstüm başım,

Yeni avuçlarımda iziyle göğe yükselmişti uçan balonum

Yanında rengarenk uçurmam,

En fazla dündü çocukça gülüşlerim.

Evet zaman sarardı

Zaman beni sardı

Yaşam beni sarmadı,

Su yüzeyinde ilerleyen kağıttan bir gemi misali

Gördüm geçirdim sadece hayatı,

Ne limana yanaşabildim bir solukluk

Ne kendimin farkına varabildim,

Şimdi suyun sonu görünüyor işte

Islak kağıt dağılmaktan öncesi

Nefesim ciğerlerimde belki de

Enerji verirdi eskiden

Oysa şimdi yük fazlalığı yerine.

En iyisi türküye bırakmak kendini,

Bırakalım üşüsün lambada titreyen alev bizimle..

 

Gölge SÜMER

 

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