Lal Batman’ın “Exposé” İsimli Kişisel Sergisi Anna Laudel’de Açıldı

Sanatçı Lal Batman’ın dijital ve plastik sanat pratiklerini bir arada kullanarak ürettiği eserlerini içeren “Exposé” isimli kişisel sergisi 10 Şubat 2022’de (dün) Anna Laudel’de açıldı. Doç. Dr. Ebru Yetişkin‘in küratörlüğünü üstlendiği, sosyo-kültürel değişimin dijital platformlar aracılığıyla nasıl gerçekleştiğini sanatsal araştırma yoluyla izleyiciye sunduğu sergi, 27 Mart 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. ‘Metaverse’ kavramının hayatımıza girdiği günümüzde, Batman dijital iletişim teknolojilerinin gündelik hayatın içinde nasıl kullanıldığını inceliyor. Sanatçının bu incelemelerinden, sorgulamalarından ve güncel görsel kültürden esinlenerek yarattığı çalışmalarının her biri, iç içe geçen bedenlerimizi, suretlerimizi ve zihinlerimizi yansıtıyor.

Sanatçı aynı zamanda dijital kültürün etkisiyle giderek daha çok sergilenen ve teşhir edilen pırıltılı yaşamların büyüsünü bozmaktansa, günümüzde teşhir etme, ifşa etme, izle(n)me, dikizle(n)me ve gözetle(n)me arzularının erotik oluşuyla bağlar kuruyor ve bu olgulara kendi yorumlarını ekliyor.

“Sergilemek, gözler önüne sermek” anlamlarına gelen “Exposé”, bu arzuların güncel versiyonlarına odaklanan seçkisiyle, hem kendimizi hem de birbirimizi nasıl yansıttığımızı mercek altına alıyor.

Hep göz önünde olmanın üzerinde duran Batman’ın ilk kez ve sergi için özel olarak ürettiği NFT eserleri, ziyaretçilerle bir hologram üzerinden somut olarak buluşuyor. Sanatçının sınırlı sayıda ürettiği NFT eserler, satışı gerçekleştikçe yerini yenisine bırakarak bir sonraki eser için merak uyandırıyor.

Sanatçının yağlı boya çalışmalarından dijital illüstrasyona, hologramdan NFT ve video sanatına kadar uzanan geniş bir yelpazede üretilmiş eserlerinin yer aldığı “Exposé”, 27 Mart 2022 tarihine kadar Anna Laudel’in Kazancı Yokuşu, 45 adresinde yer alan galeri mekânında ziyaret edilebilir.

*Bülteninin içeriği Doç. Dr. Ebru Yetişkin tarafından sergi için yazılan metinden alınmıştır.

**Anna Laudel tarafından basılacak sergi kataloğu, galeriden temin edilebilir.

Adres: Kazancı Yokuşu 45, Gümüşsuyu, Beyoğlu / İstanbul

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Lal Batman

Lal Batman 2001 yılında Bursa’da doğdu. Güzel Sanatlar lisesini tamamladıktan sonra 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar bölümünde lisans programına başladı. Akademik yıllarını plastik sanatın dallarını inceleyerek ve aktif olarak üretim yaparak geçirdi. 2017 yılında Şumen’de düzenlenen uluslararası kısa film festivalinde “Strange Man” adlı kısa filmi ödül almıştır. Bu dönemde, Atina, Miami, Paris, Tokyo ve Varna olmak üzere, Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde küratöryel projelere, çalıştaylara, sempozyum ve panellere katıldı. Türkiye’de aktif olarak proje ve sergilerini sürdürmektedir. Üretimlerinde disipliner arası pratikleri iç içe kurgularken, sanat ve tasarım anlayışının zaman içerisinde biçimsellikten zihinselliğe evrilmesi üzerine odaklandı. Bu düşünce ve anlayış beraberinde, üretimlerinde mekan, izleyici ve eser ekseninde gelişen diyaloğa odaklandı. Batman, 2019 yılından itibaren, izleyici ve eser arasındaki diyaloğu anlamak ve deneyimlemek hedefiyle çeşitli kuruluşlar, inisiyatifler ve ajanslarda bağımsız olarak sanat ve tasarım odaklı projeler üretiyor. 2020 yılında ise Anna Laudel Galeri’de gerçekleşen “Love Over Entropy” başlıklı serginin koordinatörü olarak rol aldı. Aynı zamanda Milano’da bulunan bir tasarım ajansında bağımsız tasarımcı olarak çalışmaktadır. Dijital ve plastik araçları, teknikleri harmanlayarak çizgisini oluşturan sanatçı, video art, dijital manipülasyon, dijital illüstrasyon, heykel, ve yağlı boya üretimleriyle konsept odaklı projeler üzerine çalışmaktadır. Çok yönlü üretimleriyle kurguladığı dünyasını izleyiciye eklektik formatlarda deneyimleten Batman, üretimlerini güncel olarak İstanbul ve Belgrad, Sırbistan’da sürdürmektedir.

Ebru Yetişkin

İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde ders veren Doç. Dr. Ebru Yetişkin dijital kültür alanında uzmanlaşan bir sosyolog, sanat eleştirmeni ve bağımsız küratördür. Ulusal ve uluslararası ölçekteki küratöryal araştırmaları arasında Kakofoni (2013), Bilinmeyen Kod (2014), Dalgalar (2015) sergileri ile X-CHANGE (2015) temalı Contemporary İstanbul – Plugin Yeni Medya Bölümü’nün direktörlüğü, Distopya Ses Sanatı Festivali / Berlin (2018) ve “Post-Dijital Cehalet” temalı a’21 amber Network Festivali (2021) bulunuyor. Kamuoyunun tekno-bilimsel ve sanatsal çalışmalara angaje olmasına katkıda bulunmak amacıyla Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti (2015-2016), Günümüz Sanatı // Bir Başka (2017-2018), Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri (2018 – 2020) ve Günümüz Sanatı // Bir Muamma (2019 – 2020) başlıklı panel serileri de düzenlemiştir. Editörlüğünü yaptığı yayınlar arasında Toplumbilim: Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı (2010) ve şair robot Deniz Yılmaz’ın Diğerleri Gibi (2016) kitabı bulunmaktadır.

Anna Laudel

Eylül 2021 tarihi itibariyle Gümüşsuyu’ndaki yeni binasında sanatseverlerle buluşan Anna Laudel, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini sergilediği kapsamlı sergilere ev sahipliği yapmaya ve sanatçılarını uluslararası fuarlarda temsil etmeye devam etmektedir. Aynı anda birden fazla sergi ve etkinlik düzenlemeye olanak sağlayan ve yaklaşık 1000 metrekarelik alana yayılan galeri, İstanbul’un önde gelen dinamik güncel sanat merkezlerinden biri haline gelmenin yanı sıra, temsil ettiği sanatçılarla birlikte büyüyerek daha fazla sanatsevere ulaşmayı amaçlamaktadır. Anna Laudel, 2019’da Almanya’nın Düsseldorf kentinde açtığı ikinci galeri mekanıyla bu alanda yürüttüğü çalışmalarını uluslararası bir boyuta taşıdı. Galeri, Düsseldorf’taki mekanında da Türkiye ve yurt dışından sanatçıların karma ve kişisel sergilerine yer vermektedir. Anna Laudel’in Istanbul ve Düsseldorf’taki galerilerinde yer verdiği güncel sergiler, fuar takvimi ve etkinlik programlarını internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.

Anna Laudel Istanbul

Cem Sonel’in dijital tabanlı seri işleri ve graffitileri dahil olmak üzere farklı tekniklerde üretilmiş eserlerin yer aldığı “Bir ve Sıfır İki Eder” isimli kişisel sergisi 27 Şubat 2022 tarihine kadar Anna Laudel’de ziyaret edilebilir.