Kültür Yolu 13. Durağı İstanbul

Sanat insanı iyileştirir. Kitap okumak, bir sergi gezmek, bir müzeye gitmek, konsere gitmek, ya da bir panele katılmak insnaın ruhunda çok farklı pencereler açar. Yapması zor mu? Evet bahane bulmak isterseniz zor. Galiba her şey nereden baktığınıza bağlı. Eğer sanat iyileştirir, birleştirir diye düşünenlerdenseniz tüm bunları yapmak zor gelmez, görev gibi de gelmez. Hayatın olağan akışında her şey akar gider…Bu, aslında ideal bir durum. Ancak ülkenin her yerinde ulaşamak da zor olabilir. Bu da bir gerçek. İşte belki de buradan yola çıkarak Kültür Yolu Festivalleri başladı. 16 şehirde gerçekleşti ve 13. şehir de İstanbul. 28 Eylül-6 Ekim arası İstanbul’da çok farklı etkinlikler var. Bu kadar farklı tarza etkinlik olmalı? İşte bu tartışılır ama bu konu, bu yazının konusu değil.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin İstanbul durağında sergiler, konserler, söyleşiler ve atölye çalışmaları yer alıyor. Biz sizlere bir seçki hazırladık… Diğer tüm etkinliklere istanbulkulturyolu ve turkiye_kulturyolu adreslerinden izleyebilrisiniz.

Picasso yeniden İstanbul’da

Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun eserleri festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde görülebilecek. Pablo Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçanın bir araya geldiği sergi, merakla bekleniyor. Bir not: Ankara, İzmir ve Antalya’da da bu sergi var. Ama sadece İstanbul’da ücretli. Martidergisi.com’un bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre sergiyi getiren firmaya ödenecek miktar için İstanbul’daki sergi ücretli olmuş.

“Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası”

Tarihin en büyük dahilerinden “Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası” sergisi de Lale Müzesi’nde sanatseverler ile buluşacak. Da Vinci’nin 100’den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci’nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı SebastiaoSalgado’nun kariyerinin en uzun soluklu ve önemli projelerinden “Genesis” sergisi de ilk defa İstanbul’da seyircisiyle buluşacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire’de açılacak sergi, Salgado’nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

“Frida Kahlo’nun Günlükleri”

FridaKahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören “FridaKahlo’nun Günlükleri”sergisi ilk defa Türkiye’de, Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek. 26 Ekim’e kadar Grand Pera Tarihi Bina’da görülebilecek olan sergi, FridaKahlo’nun içsel dünyasına sanatsal yolculuğa çıkaracak.

“Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu”

Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan dünya sanatına damga vurmuş, 1960’lardan günümüze kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüşAndy Warhol’un “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu” sergisi İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

​Refik Anadol: “Yeryüzü Rüyaları: Anadolu”

Eserlerinde dataları piksellere işleyen ve muazzam sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un yeni projesi “Yeryüzü Rüyaları: Anadolu” da festival kapsamında ilk kez İstanbullu sanatseverler ile buluşacak.Anadolu’nun kalbinde, kadim geçmiş ile teknolojinin geleceği arasında köprü kuran bir yapay zekâ veri heykeli olan eser, AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı’nda görülebilecek.

“Bay Sinema – Türker İnanoğlu”

Türk sinema tarihinin son elli yılına damga vurmuş olan yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu’nun anısına hazırlanan “Bay Sinema – Türker İnanoğlu” Sergisi de İstanbul Sinema Müzesi’nde yer alacak. İnanoğlu’nun kişisel eşyaları, Yeşilçam’ın sembolü isimlerin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğraflarından oluşan sergi, Yeşilçam’ın değişim-dönüşüm hikâyesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatacak.

İş Sanat Resim Heykel Müzesi’nde “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıcı’nda”Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı, İş Sanat Resim Heykel Müzesi’nde “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergileri meraklılarıyla buluşacak. Galataport O2 Blok Performans Alanı’nda Eskizden Piksele Dijital Sanat “Anatolia Edition” sergisi, Galataport Saat Meydanı’nda “Duvarları Aşmak II: Galataport Açıkhava Heykel sergisi,Galataport Paket Postanesi Rıhtımı’nda; ApolloArtemMartis heykel yerleştirmesi festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

“Sahne Sanatlarında İz Bırakan Cumhuriyet Kadınları”

Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde bir tezhip sergisi olan Memnune Birkan’dan “Ata Yurttan Ana Yurda”, Beyoğlu RefiaÖvüç Olgunlaşma Enstitüsü Bohça Mağazası’nda “Zamanın Kokusu: Anadolu Desenleri”, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde “Osmanlı Saray Sultanları Kostüm Koleksiyonu” sergileri yer alırken, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda İstanbul Kadın Kültür Vakfı’ndan “Sahne Sanatlarında İz Bırakan Cumhuriyet Kadınları” sergi, Galata Kulesi’nde Sonsuzluk Kapıları” Dijital Sergisi görülebilecek.Galata Kulesi Sergi Salonu’nda “Kadraj Beyoğlu” Minyatür Sergisi, Arter’de; “MaariaWirkkala: Karaya Çıkmak Yasaktır” sergisi,Kalyon Kültür’de; küratörlüğünü Aslı Bora’nın yaptığıKenan Işık’tan “Zamanın Ardında İstanbul – RomaSergisi yer alırken, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde “Birikim” Türkiye Minyatürleri Sergisi,Salt Beyoğlu’nda; “Tasarımcının Notu” Sergisi, Paket Postanesi’nde; “Porselene Giden Yolda Mavi Beyaz” Sergisi, Mücevher Sadekarlığı Sergisi“Anadolu’dan Yükselen Işıltılar” ziyarete açılacak.

Osman Hamdi Bey Sergisi ve Taviloğlu Koleksiyonu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Sergisi, Kaligrafik Eğilimler Sergisi ve Yarım Asırlık Serüven (Taviloğlu Koleksiyonu) Artististanbul Feshane ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Tanıdığımız İnsanlar (Taviloğlu Koleksiyonu), Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nda;Yaşadığımız Şehirler (Taviloğlu Koleksiyonu), Müze Gazhane’de;Gördüğümüz Renkler (Taviloğlu Koleksiyonu), Galeri Eyüpsultan’da; “Taviloğlu Koleksiyonu”, Kadırga Sanat Galerisi’nde; “Harmoni” Genç Sanatçılar Minyatür Yarışması Sergisi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde “Bilimler Tarihi Sahnesi’nde İstanbul Rasathanesi” Sergisi, Asmalı Mescit Sanat Galerisi’nde;Dr.Ali Gültekin’den “Şiirden Tuvale Sanat Buluşması”, Pera Müze’sinde “Hesaplar ve Tesadüfler”, Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan “Algoritma Sanatı” Sergisi,“VeraMolnár’ın İzinde” Sergisi,“Kahve Molası Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni”, “Ağırlık ve Ölçü Sanatı” Sergisi ve “Kesişen Dünyalar Elçiler ve Ressamlar ve Osman Hamdi Bey” Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Klasik Müzik ve Operanın Devleri İstanbul’da

İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl, klasik müzik ve operanın en önemli sanatçı ve başyapıtlarını da sanatseverler ile buluşturacak.

Festival, 27 Eylül Cuma Günü İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salon’unda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Carmina Burana temsili ile başlayacak. Temsil, festivalin ilk günü olan 28 Eylül Cumartesi günü bir kez daha izleyici ile buluşacak. 240 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat kurumlarından biri olan, şef Valery Gergeyev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası, festival kapsamında uzun süre hafızalarda yer edecek bir konser gerçekleştirecek.

Olağanüstü tınısıyla dinleyicilerini kendine hayran bırakan ünlü topluluk Deutsches Symphonie Orchester Berlin de 5 Ekim’de de festival kapsamında AKM’de unutulmaz bir geceye imza atacak.

İran’ın en etkileyici seslerinden biri kabul edilen Alireza Ghorbani, Kazakistan’ın en tanınmış çellistlerinden Bagjan Oktyabr, yeni çağ müziğine özgün yaklaşımıyla ünlü Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova gibi dünyaca ünlü sesler de festival kapsamında AKM’de müzikseverler ile buluşacak.