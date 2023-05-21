Buzu içinde taşıyan lav külleri

mahra mı

boğazına düğümlendi

kalbimi unutmadan

kuş dilleri penceremde

zaten öksüz

zaten anlatmasız

bir başına kekeme

çıkınım heybe yükü

sayfasız mürekkepsizken

yılki

doru atları

kırlara ovalara yetmezse

bayırlara koşsun

neyi kurarsan kur

şafaktan önce

güneş doğmadan

sabah olmuyor

yorgan altlarına değil

yastıklara saklansan

bir damla gözyaşın

sandıklarımızda

güm güm ateş edecek

bazuka mermileri

örtüler kalın perdeler

içe ağlamaları örtecek

bıçaklarımız

anlaşılan

kendini bileylesin artık

uyuyamadığımız geceler

gözümüzü

yummadığımız sanrılarımız

düş/üm

bıraktığım

dizsiz

ayaksız

kalpsiz

aynalarsa

sırları

kendine saklı

cam kırıkları

çınlamalarım

bir türkü sesi

“kendinle bitirdiğin sonların “

yerine…

“ah bir ataş ver” diye başlayan

” acımak…!

sadece

Reşat Nuri’nin roman adı

babaları özleyen

dumanım

dağıttığım sigara telleri

yola çıkmalar

serhoş kavgaları

gece daim

buzu içinde taşıyan

lav külüyle

yangına su taşıma

alevin

kalbimden

çıkıp gitmeyeceksen

yüzünün silueti

nasıl

kendisi

kalsın…

…

Mayıs/2020-23

Yaşar Üstün