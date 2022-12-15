köprüde yol kesen kazlar için Anksiyete

uzaktan kesik, Korku yakışmaz kendi rızasıyla gelene. anlaşılmaz. yürü, teneke Takıntılar ardın sıra. tin tin değil dan dan dan, bunlar Babandan. köprüyü geçerken göz teması, ip gibi tutup çekebilir kör kuyuya. su yok, su bedel ödeyene. ödediğin Bedel değer kaybetmiş, Yetersiz. arkadaşça ama hesabı elden bırakmayan bir susma. un gibi sessiz tüyleri şefkat değil, aldanma. biraz da senden bekliyorlar: köşeli de olsa bir tavır. niyetin geçip gitmek, oysa yol kesmiş burnu havada beyaz çete. Endişenin kokusuna aşina iki kara delik. ler. turuncu tabancalarıyla vursalar Utancına, allı morlu pamuk şeker. yeğenine ver yesin. küçük çocuk nerden bilsin, Kaygı gülümsetebilir. Kaygı, Ruhunu rendeleyebilir. anlaşılmaz. bu yüzden yürü, hayaletlerle omuz omuza. bir adım sonra belki Ürkek bir çocuğu sahipleneceksin. yine bir adım… aslında ilk ve gerçek adınmış. bir tane daha, şimdi en gözü yerde Utançlarını senin yerine anlatan biri var rüyanda. yeşil elma var, esinti var. şimdilik iyisin ama bunun bir de dönüşü var, salma.

seni sağ bıraktılar: akışına bırakamayanı tartaklayan kazlar, kulaktan kulağa anlatılsın.

seni sağ bıraktılar: artık, tarihe geçmiş büyük Hainleri anlıyorsun.

Doğukan Özdil