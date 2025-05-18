Konya ve Antalya’da… Ve Perde

Mayıs ayında Konya ve Antalya tiyatro ile ilgili önemli festiavaller ev sahiplği yapıyor. DT’nin düzenlediği bu uluslararası festivaller mayısın sonuna dek tiyatro ile şenlendirecek şehirleri. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce bu yıl 15’incisi düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali 27 Mayıs’a kadar, Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 17. “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 1 Haziran’a kadar sürecek.

Tiyatro Doğduğu Topraklarda Yeniden Canlanıyor

Devle Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce bu yıl 15’incisi düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ve görsel şovlarla başladı. Festivalin açılışında, Hollanda’dan gelen Close Act Tiyatrosu’nun dev kuklalarla sergilediği “Sınırsız Renkler” adlı gösteri sahnelendi.

Bu yılki festivalin teması “Tiyatro doğduğu topraklarda yeniden canlanıyor” olarak belirlendi. Bu kapsamda farklı kültürlerden topluluklar, tiyatronun evrensel diliyle izleyiciyle buluşacak. Festival boyunca sahnelenecek eserler, hem klasik hem de çağdaş yorumlarıyla tiyatro severlere geniş bir yelpaze sunacak.

31 Oyun, 55 Temsil, 8 Ülke

Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, bu yıl Almanya, Hollanda, Irak, İsviçre, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya’dan gelen 10 yabancı tiyatro topluluğunu ağırlıyor. Ayrıca Türkiye’nin 10 farklı bölgesinden Devlet Tiyatrosu ekipleri de festivalde yer alıyor. Toplam 31 oyun, 11 farklı sahnede 55 kez tiyatro severlerle buluşacak. Bu yıl 7 ayrı atölye çalışmasıyla tiyatronun mutfağına dair deneyimler de katılımcılara sunulacak. Festival kapsamında oyunlar başta Haşim İşcan Kültür Merkezi olmak üzere, kent genelindeki sahnelerde izlenebilecek. Festival, 27 Mayıs’a kadar devam edecek.

17.“Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali

17.si düzenlenecek olan Devlet Tiyatroları Konya “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 24 Mayıs tarihinde başlıyor. Her yıl Konyalı sanatseverler tarafından ilgiyle karşılanan 1 Haziran tarihinde kadar devam edecek. Festivalde toplam 7 ayrı sahnede 20 eser ve 32 temsil izleyicilerle buluşacak. Devlet tiyatrolarından 4 bölgeden (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ,Adana) 12 oyun ve Konya Şehir Tiyatrosu, Hollanda, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan’ dan seçkin tiyatro grupları da sizler için perde açacak.