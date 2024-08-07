İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle hayata geçirilen “Koltuk Senin” uygulaması ağustos ayında da devam ediyor. 24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanma fırsatı sunan “Koltuk Senin”, ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler ile Maximum Uniq’teki belirli konserler ve İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’daki konserlerde uygulanıyor.
Koltuk Senin projesi kapsamında bugüne dek toplam 25 bini aşkın genç, etkinliklere ücretsiz katılma imkânı buldu ve bu proje İBB Kültür AŞ’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında erişilebilirliği merkezine almasıyla öne çıkan uygulamalarından biri oldu.
Nasıl Yararlanılır?
- Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılır.
- Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indirilir.
- Bekleyen katılımcılar kendi oluşturdukları sıraya göre işleme alınır.
- Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Koltuk Senin, sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltukları 24 yaş ve altı gençlerle buluşturduğu için, etkinliklerde oturma garantisi verilememektedir. Her etkinlik öncesi sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltuklar tespit edilir ve buna göre Koltuk Senin misafirleri boş koltuklara yönlendirilir.
- Koltuk Senin uygulamasından yararlanmak için Radar Türkiye uygulaması indirilmiş olmalıdır.
- Koltuk Senin uygulamasından 1 kişi 1 ayda 3 kez yararlanabilir.
Koltuk Senin Ağustos 2024 Takvimi:
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
8 Ağustos Ata Demirer
9 Ağustos Ata Demirer
10 Ağustos Mert Demir
18 Ağustos Cem Adrian
19 Ağustos An Epic Symphony & Sibel Can& Hüsnü Şenlendirici
20 Ağustos An Epic Symphony &Sibel Can & Hüsnü Şenlendirici
21 Ağustos An Epic Symphony & Mustafa Sandal
22 Ağustos Baturay Özdemir StandUp
23 Ağustos An Epic Symphony &HaykoCepkin
24 Ağustos An Epic Symphony & Mehmet Erdem
25 Ağustos An Epic Symphony & SİBEL CAN & Hüsnü Şenlendirici
26 Ağustos An Epic Symphony & Mustafa Sandal
27 Ağustos Candan Erçetin
28 Ağustos Sıla
30 Ağustos Dolu Kadehi Ters Tut
MAXIMUM UNIQ Açıkhava
18 Ağustos – Semicenk
23 Ağustos – Motive
15 Eylül – Oğuzhan Koç &Dedubliman
22 Eylül – Simge
Festival Park Yenikapı – İstanbul Festivali
8 Ağustos Tiesto
9 Ağustos Mabel Matiz
10 Ağustos Mor ve Ötesi
11 Ağustos Era7capone, Batuflex, BEGE, Blok3
12 Ağustos JasonDerulo, Burak Yeter, Lvbel C5
13 Ağustos Yıldız Tilbe
14 Ağustos M Lisa, Motive
15 Ağustos Emir Can İğrek, Sertab Erener
16 Ağustos Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut
17 Ağustos Yayla Trio, Pinhani
18 Ağustos Melike Şahin