İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle hayata geçirilen “Koltuk Senin” uygulaması ağustos ayında da devam ediyor. 24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanma fırsatı sunan “Koltuk Senin”, ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler ile Maximum Uniq’teki belirli konserler ve İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’daki konserlerde uygulanıyor.

Koltuk Senin projesi kapsamında bugüne dek toplam 25 bini aşkın genç, etkinliklere ücretsiz katılma imkânı buldu ve bu proje İBB Kültür AŞ’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında erişilebilirliği merkezine almasıyla öne çıkan uygulamalarından biri oldu.

Nasıl Yararlanılır?

Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılır.

Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indirilir.

Bekleyen katılımcılar kendi oluşturdukları sıraya göre işleme alınır.

Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Koltuk Senin, sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltukları 24 yaş ve altı gençlerle buluşturduğu için, etkinliklerde oturma garantisi verilememektedir. Her etkinlik öncesi sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltuklar tespit edilir ve buna göre Koltuk Senin misafirleri boş koltuklara yönlendirilir.

Koltuk Senin uygulamasından yararlanmak için Radar Türkiye uygulaması indirilmiş olmalıdır.

Koltuk Senin uygulamasından 1 kişi 1 ayda 3 kez yararlanabilir.

Koltuk Senin Ağustos 2024 Takvimi:

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

8 Ağustos Ata Demirer

9 Ağustos Ata Demirer

10 Ağustos Mert Demir

18 Ağustos Cem Adrian

19 Ağustos An Epic Symphony & Sibel Can& Hüsnü Şenlendirici

20 Ağustos An Epic Symphony &Sibel Can & Hüsnü Şenlendirici

21 Ağustos An Epic Symphony & Mustafa Sandal

22 Ağustos Baturay Özdemir StandUp

23 Ağustos An Epic Symphony &HaykoCepkin

24 Ağustos An Epic Symphony & Mehmet Erdem

25 Ağustos An Epic Symphony & SİBEL CAN & Hüsnü Şenlendirici

26 Ağustos An Epic Symphony & Mustafa Sandal

27 Ağustos Candan Erçetin

28 Ağustos Sıla

30 Ağustos Dolu Kadehi Ters Tut

MAXIMUM UNIQ Açıkhava

18 Ağustos – Semicenk

23 Ağustos – Motive

15 Eylül – Oğuzhan Koç &Dedubliman

22 Eylül – Simge

Festival Park Yenikapı – İstanbul Festivali

8 Ağustos Tiesto

9 Ağustos Mabel Matiz

10 Ağustos Mor ve Ötesi

11 Ağustos Era7capone, Batuflex, BEGE, Blok3

12 Ağustos JasonDerulo, Burak Yeter, Lvbel C5

13 Ağustos Yıldız Tilbe

14 Ağustos M Lisa, Motive

15 Ağustos Emir Can İğrek, Sertab Erener

16 Ağustos Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut

17 Ağustos Yayla Trio, Pinhani

18 Ağustos Melike Şahin