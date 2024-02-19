Okurun Gözünden: Koku

Patrick Süskind/Koku

Muhteşem koku yeteneği olduğu halde kendi kokusu olmayan, bu uğurda da insan öldürmekten çekinmeyen kahramanın hikayesi.

Hikayenin geçtiği zaman ve yer:

Patrick Süskind‘in bu romanına konu olan olay, 18. yüzyılda Fransa‘da geçer.

Roman Kahramanları:

Jean Babtiste Grenouille, İnsani duygulardan yoksun, kokuya zaafı ana karakterdir.

Peder Terrier, Rahip

Laura Richis, Güzeller güzeli bir kız

Madam Gaillard Jean’ın Süt annesidir.

Konusu:

Roman Rue Aux Fers’de Bir Balıkçı tezgahının kendini doğuran kadın ile başlar. Annesi tarafından öldü sanılarak bir kenara atılır ama bu çocuk yaşar. Sütanneye verilen Jean Babtiste Grenouille, Manastır tarafından koruma altında iken annesi diğer dört kardeşinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle idam edilir.

Grenouille, sütannesi tarafından şeytanın çocuğu olarak adlandırılır. bebek farklıdır, kokmuyor hatta hiç kokmuyordur. Ardından sütannesinin pedere bıraktığı bebek, gerçekten kokmadığını anladıktan sonra; onun da çocuktan kurtulmak istemesi ile Madam Galliard bırakılır. bir yıllık bakım ücreti de peşin ödenir.

Madam Gaillard’ın evinde hiç kimse tarafından sevilmemektedir. O güzel bir çocuk değildir ama nefret edilecek kadar da kötü değildi. Grenouille tüm insani ve beşeri duygulardan yoksundur Aşk sevmek üzülmek gibi kavramlar ona göre değildi. diğer insanlar gibi kokusu yoktu ama onu farklı kılan bir özelliği vardı. Koku duyusu ileri derecede gelişmişti. Genç bir adam olduğunu da bir dericinin yanında çalışmaya başlamıştı. Bir parfümcü onu yanına almak ister ve patronuyla görüşür, onu transfer eder. Çok iyi kokular üretmeye başlar. Ancak Grenouille bir süre sonra işinden sıkılır; insanların kokularından kaçmak ister. Doğada yedi yıl geçirir; dönmeye karar verir. Döndükten sonra dünyanın en iyi parfümleri üretmeye başlamıştır. Ama o bununla yetinmez onun için dünyanın en iyi kokusu henüz yaratılmamıştı. Bu amaçla alımlı genç, güzel, bakire kızların peşine düşer ve özel bir yöntemle onların kokularını parfüme dönüştürür. Şehirde bir korku yayılır, şehrin güzelliği ile dillere destan kızın babası kızını ölümden kurtarmak için başka bir yere göndermek ister. Grenouille onları konakladıkları yerde bulur sonunda istediğini gerçekleştirir. Elde etmek istediği koku için kızı öldürmüş ve kokusunu parfüme dönüştürür. Grenouille cinayetlerinin kendisinin yaptığının anlaşılması üzerine yakalanır. İdam edilecektir. Ancak idam edileceği gün bu ürettiği kokuyu kendine sürer ve meydana geldiğinde kokusuyla orada bulunan herkesi büyüler. Halk onu bir melek gibi görmeye başlar ve kendisinden bir parça almak uğruna onu paramparça ederler.

Kitap, bir Alman yönetmen Tom Tykwer tarafından 2006 yılında Perfume: The Story of a Murderer adıyla sinemaya uyarlandı. Bu film de Türkiye’de Koku: Bir Katilin Hikayesi adıyla gösterildi.

Oktay Valunya