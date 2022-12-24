“Kız İsteme Sanatı” Oyunu Ziya Morkoç Tiyatrosu’nda

2023 ile birlikte birbirinden güzel tiyatro oyunu gösterime girecek. Bu oyunlardan bir tanesi de “Kız İsteme Sanatı” oyunu.

Hasan Morkoç’un yazdığı, Seda Başol’un yönetmenliğini yaptığı “Kız İsteme Sanatı” oyunu 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 20.00’de izleyici ile buluşacak.

Gelenekselle moderni, komediyle dramı harmanlayan oyunda, seyirci kahkaha dolu anlarla buluşurken hüzünlü sahnelere de tanıklık edecek.

Sürpriz finaliyle tiyatro severleri sarsmayı planlayan bu sıcacık aile komedisinde Hasan Morkoç, Seda Başol, Cuma Kırma, Şevval Akyer, Kübra Morkoç, Osman Emin Tek, Aşkın Çelik, Duygu Açan, Burcu Aras, Aytekin Duran, İlkay Akkol, Beyza Ertekin, Zeynep Morkoç, Bahar Taştaban, Rabia Gürbulak, Ersin Karakuş, Buğra Haşhaşlı, Ayla Morkoç, Kubilay Özcan, Leyla Ercan, Mesut Takılmaz rol alıyor.

Aile sıcaklığının izleyiciye de yansıyacağı oyun tiyatroseverlerle buluşmayı bekliyor.

Adres: Atakent Mahallesi 219 Sokak İstanbul Lounge 1 Evleri Küçükçekmece İstanbul