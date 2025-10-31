Kitapların Kalbini Dinleyen Kız: Kütüphaneyi Kurtaran Kedi

Japon Yazar Sosuke Natsukawa’nın kaleminden kitaplar ve kütüphanelerin dünyasına daldığımız sürükleyici bir eser. Son yıllarda sayısı hızla artan kütüphaneler ile ilgili yazılmış romanlardan bir tanesi. Raflardaki yerini 2025 yılında almış ve kırktan fazla dile çevrilerek ülkemizde de satışa sunulmuş. 184 sayfalık bir eser olan kitabımız Athica Yayınlarının SemPati Dizisine dahil edilmiş. Kitapları Kurtaran Kedi ve Kütüphaneyi Kurtaran Kedi, aynı yazarın arka arkaya yayınladığı iki kitabı.

Kitapların Kokusu, Kütüphanelerin Sıcaklığı

Nanami, astım rahatsızlığı sebebiyle hayatının büyük kısmını evi, okulu ve mahalledeki kütüphane arasında geçirir. Kütüphanede karşılaştığı Tekir ile maceralarını anlatan eser, sürükleyici olduğu kadar da duygusal. Nanami, babası tarafından tek başına büyütülmüş bir kız çocuğu. Hastalığı nedeniyle sokaklarda yaşıtları ile koşup oynayamıyor. Bir tane yakın arkadaşının olması da kitabın duygusal ögelerinden biri. Diğer yandan babası da iyi bir kitap kurdu. Kızını küçük yaştan itibaren kütüphaneye götürerek ona bu enfes dünyanın kapılarını açıyor.

Nanami, okul çıkışlarında babası işten eve gelene kadar vaktini kütüphanede geçirmeyi alışkanlık edinmiş. Bu nedenle kütüphane raflarından kitapların eksildiğini fark etmesi zor olmuyor. Kayıpların sebebini merak ederek bu eserlerin peşine düşüyor. Kütüphane Müdürüne konuyu aktaran Nanami onun ilgisini çekmeyi başaramıyor. Hatta kütüphaneden kitapların eksilmesinin çok doğal olduğu cevabıyla karşılaşıyor. Bunun üzerine kahramanımız bu işin peşine kendisi düşmeye karar veriyor. Kitaplara karşı olan merakı ve okuma aşkıyla iz sürmeye başlıyor. İşte tam bu sırada Tekir ile karşılaşarak fantastik bir maceraya adım atıyor.

Kütüphaneyi Kurtarma Yolculuğu

Nanami ve Tekir kaybolan kıymetli eserlerin peşine düşüyorlar. Birden rafların arasında mavi ışıklı bir yol görünüyor. Yolun sonundaki kapı, kıymetli kitapların yok edilmek istendiği bir dünyaya açılıyor. Bu dünyada, kitapların öğrettikleri ve hissettirdiklerinin unutulması için çalışılıyor. Mantıklarıyla değil kalpleriyle yaşayan insanların yok edilmesi amaçlanıyor. Çünkü kitaplara dokunan sayısız insanın kalbi ve gücü vardır. Oysa kurulmaya çalışılan sistemde sadece başarılar ve arzular hakimdir.

İnsanoğlunun kalbini dinlememesi, zorda olana el uzatmaması istenir. Dertli olanı duymaması ve paradan değerli şeyler de olduğunu unutması gerekmektedir. İnsana bu duyguları unutturmak asıl amaçtır. Onların işe yaramadığına inandırmak şarttır. Böylelikle daha güçlü olduğunu sanması için kitaplar yok edilmelidir.

Nanami ile Tekir, kalp sesini dinlemeyen bu Gri Krallık ile baş edebilecekler mi? Sadece mantıkla ve başarı odaklı hareket eden insanların gücüne sahip bir Krallıkla! Bu savaşta başarılı olup kitapları ve kütüphanelerini kurtarabilecekler mi? Onlara bu yolda yardım edecek başka dostları olacak mı? Çocukluğumuz ve gençliğimizde okuyarak büyüdüğümüz kitapların başına neler gelecek? İnsanlığa yol gösteren ve ufkunu açan kitapların olmadığı bir dünya mümkün mü?

Tolstoy, Balzac, Kafka, ya da Alexander Dumas’ın eserlerinin başına neler gelecek? Sherlock Holmes ya da Oz Büyücüsü yardımlarına koşacak mı? Homeros’un İlyada’sı, Jules Verne’nin 80 Günde Devrialemi ya da Arsen Lupin Toplu Eserleri tarihin tozlu sayfalarına mı gömülecek?

Kalbin Işığını Söndürmeyenler

Nanami’ye hastalığı nedeniyle babasının koyduğu yasaklar var. Fazla heyecanlandığında, hareket ettiğinde tetiklenen astım atakları var. Ve yoluna çıkan Gri Adamlar var. Tüm bunlar Nanami ve Tekir’e engel olabilecek mi? Kitapları yakmak, yok etmek olası mı? İçi boş eserler yayınlayarak eskileri yok sayıp değerlerini unutturmak mümkün mü? Yürekli, inançlı ve korkusuz küçük kız çocuğu bu maceradan hasarsız kurtulabilecek mi?

Bu eseri, kitapların ve kütüphanelerin o eşsiz kokusunu duyarak okuyacaksınız. Kendinizi onların macerasının içinde bulacaksınız. Aynı zamanda arkadaşlığın, dostluğun, yardımseverliğin ve kaybedilmeyen umudun değerini yüreğinizin derinliklerinde hissedeceksiniz. Kitapların insana verdiği gücü ve umudu bir kez daha kalbinizde duyacaksınız. Bu keyifli ve biraz da fantastik macerada kaybolacaksınız. Bir çocuğun inancı ve cesaretiyle hastalığına rağmen tekrar hayata karışabilmesine tanıklık edeceksiniz.

Küçük bir kız, kalbiyle dünyayı değiştirebileceğini hatırlatacak hepimize…