Kitapdaşlar Rami Kütüphanesi’nde…

Martı Kitap Kulübü, Kitap ile Sohbet etkinliği 16. sezonuna Oyuncak Müzesi’nde merhaba derken ilk kitap sohbetini Rami Kütüphanesi’nde kitapdaşlarla gerçekleştirdi.

Bir kültür gezisi daha eklendi sohbete. Önce rehber eşliğinde Rami Kışlasından kütüphaneye çevrilen etkileyici tarihi mekan gezildi. Mekanın da etkisiyle heyecanlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Yasemin Sungur liderliğinde, Daniel Pennac’ın Roman Gibi kitabıyla “Kitaplara ve Okumaya Dair” sohbet yapıldı.

Daniel Pennac’ın Kitap Okurunun Hakları madde madde tartışıldı.

Okumama hakkı. Sayfa atlama hakkı. Bir kitabı bitirmeme hakkı. Tekrar okuma hakkı. Canının istediğini okuma hakkı. “Bovarizm” hakkı. Canının istediği yerde okuma hakkı. Çöplenme hakkı. Yüksek sesle okuma hakkı. Susma hakkı.

Siz nasıl bir okursunuz? Haklarınızı biliyor musunuz? Hangi maddeleri hak olarak kullanıyorsunuz?