Kitap Tavsiyesi: Nereye Gidersem Gökyüzü Benimdir

Nereye Gidersem Gökyüzü Benimdir’in yazarı Şafak Pavey, Türkiye’de sekiz buçuk milyon nüfuslu unutulmuş bir kesimin ikonu olarak, bu insanlara umut ve inanç dalgaları yayan bir kişi. Ayrıca engelli hakları konusunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sekretaryasının başkanı ve şu anda CHP İstanbul milletvekilidir. Kitapta iki yıl boyunca İran’da görevli olduğu zaman içerisinde neler yaşadığını anı olarak yazıyor. Ön sözünde yardım görevlisi olarak gittiği İran’da çaresizliklerle baş etme hikâyesi olduğunu ve unutmamak için yazdığını söylüyor. İran’a isteyerek ve heyecanla geldiğini, kendi kafasındaki İran’la orada yaşamanın çok farklı olmasından dolayı, İran’ı bize gören gözle şahit olduklarını ve hissettiklerini okuyucusuna aktarıyor. İslam Dünyası’na sanatı, minyatürü, resmi, şiiri, mizahı katmış Fars medeniyetinin yerinde, bütün bunların yok edilmiş bağnaz bir ülke haline gelmiş olmasının içler acısı olduğunu, tarafsız akıcı diliyle anlatıyor. Engelli birinin hava alanında başına gelenlerin insanlıkla ya da Müslümanlıkla bağdaştıramayacağımı üzülerek yazıyorum.

Burnumuzun dibindeki komşumuzun halkının oradaki yaşamını anlayabilmek adına, bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum:

“Mitra devrim çocuğuydu. Humeyni geldiğinde henüz doğmuş olduğu için Şah’a dair hiçbir anısı yoktu. İran, onun için mollalarla başlıyordu. Ondan rüzgârda küpelerinin sallanmasına duyduğu hayreti dinlerken gözlerim doldu. Bizim aklımıza rüzgârda küpelerimizin savrulmasına şaşırmak hiç bir zaman gelmezdi ya da saçlarımızı savuran rüzgârın özgürlük olduğunu hayal etmek. Rüzgârda savrulan saclar bizde son derece doğal ve alışkın olduğumuz bir şey… Onunsa, özgürlükle hiç tanışmamış olsa da içgüdüsel olarak lezzetini hissettiği açıktı. Mitra, bu duyguyu tatmış yurt dışındaki arkadaşlarının bir daha ülkeye geri gelmediklerini söyledi.”