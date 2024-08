Kitaplar, bizi yeni dünyalara götüren ve hayal gücümüzü besleyen kapılar gibidir. Her biri farklı bir hikâye, bilgi veya duygu sunar. Peki siz kitap okuyor musunuz? Nasıl bir kitap okuma alışkanlığınız var? Ne sıklıkla okuyorsunuz? Kendinizi sıkı bir kitap sever olarak görüyor musunuz?

Benim için okumak, hayatımın en keyif aldığım eylemlerinden biridir. Meraklıyım, öğrenmeyi seviyorum; farklı duyguları keşfetmek, iz sürmek ve öğrenmek için araştırmak ve elbette okumak benim için büyük bir tutku. Her gün düzenli olarak okuma yapıyorum, bazen romanlar, bazen makaleler ya da araştırmalar üzerine okuyarak çalışıyorum. Şiir okumayı da çok seviyorum. Okumak hem zihnimi dinç tutmanın hem de yeni şeyler öğrenmenin harika bir yolu. Merak ve öğrenme isteği ile okumak, gerçekten çok keyifli ve doyurucu.

Ben #HerGünKitapOkuyorum ya sizler?

Ben farklı ülkelerin edebiyatını araştırıyor ve okuyorum, ya sizler? #KitapileSohbet

Ben her gün şiir okuyorum. Özellikle sabahları güne şiir okuyarak başlamak vaz geçilmezim. #GüneŞiirleBaşla

Sizler hangi tür kitapları tercih ediyorsunuz?

Okuyacağınız kitapları nasıl seçiyorsunuz?

Bizim Martı Kitap Kulübümüzün WhatsApp grubuna katılmak ister misiniz?

Neden Kitap Okumalıyız?

Henüz kitap okuma alışkanlığı kazanmamış olabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, çünkü bu alışkanlığı edinmek için asla geç değil. Günlük hayatımızın koşturmacası içinde kitaplara zaman ayırmak zor görünebilir, fakat doğru yöntemlerle bunu başarmak mümkündür.

Günümüz dünyasında zaman hızla akıp gidiyor. Sabahları yataktan fırlayarak güne başlıyor, gün boyunca yapılacak işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha az uyuyor, daha az dinleniyor, kendimize daha az zaman ayırıyoruz. Günün sonunda ise sadece birkaç saatlik boş bir zaman dilimimiz kalıyor. Bu zamanı nasıl değerlendirdiğimiz ise tamamen bize bağlı.

Peki, bu kıymetli saatleri nasıl geçirmeliyiz? Televizyon karşısında mı, sosyal medyada mı yoksa bir kitabın sayfaları arasında mı? Çoğumuz için kitap okumak, sürekli ertelenen bir istek olarak kalıyor. Pandemi dönemi de bu durumu daha da zorlaştırmış olabilir. Ancak, okuma alışkanlığı edinmek ve bunu günlük hayatımıza dahil etmek sandığınız kadar zor değil.

Kitap Okumanın Önemi

Kitap okumanın insan zihni üzerindeki etkileri sayısız araştırma ile desteklenmiştir. Okuma, yalnızca bilgi edinmekle kalmaz; aynı zamanda zihinsel sağlığı korumak, stresle başa çıkmak ve empati yeteneğimizi geliştirmek gibi birçok faydaya sahiptir.

Özellikle romanlar ve öyküler sayesinde farklı karakterlerin hayatlarına tanık olmak, bizi başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamaya iter. Bu, empati yeteneğimizi güçlendirir ve sosyal ilişkilerimizde daha anlayışlı olmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda, okuma sırasında beynimiz sürekli olarak analiz eder, hayal gücümüzü çalıştırır ve dil becerilerimizi geliştirir.

6 Dakika Okumanın Stres Üzerindeki Etkisi

Okumanın zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini araştıran birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Bunlardan biri de Sussex Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmadır. Bu araştırmaya göre, sadece 6 dakika boyunca kitap okumak, stres seviyelerini %68 oranında azaltabilmektedir. Araştırmacılar, bu etkinin, okumanın zihni meşgul ederek kaygıyı hafifleten, odaklanmayı artıran ve gevşemeyi teşvik eden özelliklerinden kaynaklandığını belirtiyorlar.

Bu çalışmaya göre, kitap okumanın, stres seviyelerini azaltmada yürüyüş yapmak, müzik dinlemek veya bir fincan çay içmek gibi diğer yaygın rahatlama yöntemlerinden daha etkili olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla, kısa bir süreliğine bile olsa, bir kitabın sayfaları arasında kaybolmak, zihinsel sağlığınızı korumanıza ve günlük stresin etkilerini azaltmanıza yardımcı olur.

Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak

Henüz bir okuma rutini oluşturamadıysanız, size bu konuda rehberlik edecek bazı etkili yöntemler öneriyorum. İşte okuma alışkanlığı kazanmak için çok etkili 7 yol. Okuma alışkanlığı kazanmak için hemen başlayın.

Küçük Hedeflerle Başlayın

Okuma alışkanlığı kazanmak için büyük hedefler belirlemek yerine, küçük adımlarla başlamak daha etkili olabilir. Günde 15 dakika okumak veya 15 sayfa okumak gibi küçük hedefler koyarak başlamanız, bu alışkanlığı daha sürdürülebilir kılar.

Her gün 15 sayfa okursanız, ayda en az iki kitap okumuş olursunuz. #HerGün15DakikaKitapOkuyorum

Sevdiğiniz Türde Kitaplar Seçin

İlk başta sizi cezbeden ve okumaktan keyif alacağınız kitapları seçmek, okuma alışkanlığı kazanmanız için önemli bir adımdır. İlginizi çeken bir türde kitap bulmak, okuma sürecini daha zevkli hale getirir.

Yürüyüş yollarınızda mutlaka bir kitapçılara uğrayın, mahallenizdeki kütüphanelere gidin, kitap kapaklarını inceleyin, kitap dergilerini, eklerini takip edin. Kitap okuyan arkadaşlar seçin, okudukları kitaplar hakkında sorular sorun.

Rutin Bir Zaman Belirleyin

Her gün aynı saatte okumak, bu alışkanlığı yerleştirmenin etkili yollarından biridir. Sabah kahvaltıdan önce, yatmadan önce veya öğle molasında düzenli bir okuma zamanı belirlemek, rutininizi oluşturmanıza yardımcı olur.

Yemek masanızda bir köşede bekleyen kitaplar, yatağın baş ucunda bekleyen kitaplar ve hatta banyoda bekleyen kitaplar, çantamdan hiç eksik etmediğim kitaplar ile ben #HerYerdeKitapOkuyorum

Okuma Ortamı Yaratın

Rahat bir okuma ortamı oluşturmak, odaklanmanızı kolaylaştırır. Sessiz bir köşe, rahat bir koltuk ve iyi bir aydınlatma, okuma deneyiminizi daha keyifli hale getirebilir. Benim okuma köşemde en önemlisi kitabımın sayfaları üzerine düşen ayarlanan ışık, boynumu ve belimi dik tutan koltuğum. Renkli kalemler, post-itler, not defterim ve ben #HerGünKitapOkuyorum

Okuma Listesi Oluşturun

Okumak istediğiniz kitapların bir listesini yaparak, okuma hedeflerinizi planlayabilirsiniz. Bu listeyi görmek, sizi motive eder ve okumaya devam etme isteğinizi canlı tutar. Listenizi detaylı tutmanızı öneririm. Okudukça notlar almak kitapların zihninizdeki yerini güçlendirir.

Kitapları Yanınızda Taşıyın

Her an okuyabilmek için yanınızda bir kitap taşımak, boş zamanlarınızı değerlendirme fırsatı sunar. Toplu taşıma araçlarında, bekleme anlarında veya kısa molalarda kitap okuyarak gününüzü zenginleştirebilirsiniz.

Kitap Kulüplerine veya Okuma Gruplarına Katılın

Başka insanlarla kitaplar hakkında konuşmak ve birlikte okuma yapmak, okuma alışkanlığınızı pekiştirebilir. Kitap kulüpleri ve okuma grupları hem sosyal etkileşimi artırır hem de okuma motivasyonunu destekler. Benim kendime kitap sohbeti yapmak için kurduğum ve pek çok kitapdaşımın olduğu, kitap ile sohbet ettiğimiz Martı Kitap Kulübü 17.yılında… Katılımınızı bekliyorum.

Okuma Alışkanlığınızı Sürdürmek

Alışkanlık kazanmak kadar, bu alışkanlığı sürdürmek de önemlidir. Bunu sağlamanın en iyi yolu ise, okuma sürecinizi keyifli ve doyurucu hale getirmektir. Her kitabın yeni bir dünya olduğunu, her sayfanın yeni bir keşif sunduğunu hatırlayarak okumaya devam edin. Kendinize küçük hediyeler vermek, okuma hedeflerinizi gerçekleştirmenizde motive edici olabilir.

Benim için kitap okumak hayatın en besleyici gıdasıdır. Bireyi geliştirendir. Bu öneriler ışığında, kitap okumak bir hobiden öteye geçer; hayatınızın bir parçası, hatta belki de en keyifli eylemlerden biri haline gelir. Kitaplar, hayal gücünüzü besler, zihninizi dinç tutar ve sizi bambaşka dünyalara götürür.

Son olarak, kitap okuma alışkanlığını kazandığınızda, bu alışkanlığın size getirdiği zenginlikleri göreceksiniz. Her kitap, yeni bir ufuk, yeni bir deneyim ve yeni bir bilgi demektir. Bu yüzden her gün kitap okuyun, her gün kendinizi bu eşsiz deneyime adayın…

Yasemin Sungur