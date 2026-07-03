Kitap Kulüpleri: Birlikte Düşünmenin Yeni Hali

Bir kitabın kapağı açıldığında yalnız bir okuma yolculuğu başlar sanırız. Oysa bazı kitaplar, okurunu başka okurlara doğru yürütür. Bir cümle, bir insanın içinden geçer; başka bir insanın zihninde yankı bulur. Kitap kulüpleri tam burada anlam kazanır. Okumayı kişisel bir eylemden çıkarıp ortak düşünme alanına taşır. Çünkü insan okudukça genişler, okuduğunu konuştukça derinleşir.

Birlikte Okumanın Yeni Anlamı

Bir kitabı tek başına okumak bilgi kazandırır. Aynı kitabı birlikte okumak düşünce üretir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde kitap kulüpleri edebiyat konuşulan ortamların çok ötesine geçti. Farklı kuşakların birbirini dinlediği, eleştirel düşünmenin geliştiği, empati kurmanın öğrenildiği, demokratik kültürün beslendiği sosyal alanlara dönüştü. Kitap kulüpleri, kitabı raftan alıp hayatın içine taşıyan güçlü yapılardan biri oldu.

Türkiye’de de son yıllarda bu konuda umut veren gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medyada sağlanan görünürlüğün getirdiği ilgi ile yüzlerce yeni kitap kulübü kuruldu. Belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları daha fazla okuma etkinliği düzenliyor. Buna rağmen rakamlar bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kitap üretimindeki başarı ile okuma alışkanlığı aynı hızda büyümüyor.

Kitap Çok, Okur Yok

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 2025 Türkiye Kitap Pazarı Raporu ve TÜİK verileri birlikte incelendiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. On beş yaş ve üzerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 27’si son bir yıl içinde en az bir kitap okuduğunu belirtirken, yaklaşık yüzde 73’lük kesim hiç kitap okumadığını ifade ediyor. En çok okuyan grup yüzde 50,9 ile gençler olurken, 65 yaş ve üzerindeki grupta bu oran yüzde 14,1’e kadar düşüyor. Bu tablo, gençlerin hâlâ en büyük umut olduğunu; okuma kültürünün kuşaklar arasında yeniden kurulması gerektiğini gösteriyor.

Yayıncılık tarafında güçlü bir üretim kapasitesine sahibiz. Türkiye Yayıncılar Birliği verilerine göre 2025 yılında 407 milyonun üzerinde bandrollü kitap üretildi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz dağıttığı kitaplar ve bandrol gerektirmeyen yayınlar da eklendiğinde toplam üretim yaklaşık 707 milyon kitaba ulaşıyor. Kişi başına düşen yıllık kitap üretimi yaklaşık 8,2 kitap düzeyinde. Her yıl yüz binden fazla yeni başlık yayımlanıyor. Sayılar, üretim konusunda dünyanın önemli yayıncılık ülkelerinden biri olduğumuzu gösteriyor.

Okura Ulaşmanın Zorlaşan Yolu

Sektörün ekonomik tablosu daha karmaşık. Kitap perakende pazarı yaklaşık 59,2 milyar liralık büyüklüğe ulaşmasına rağmen yüksek enflasyon nedeniyle reel olarak daralma yaşadı. Kâğıt, baskı ve dağıtım maliyetleri artarken okurun alım gücü geriledi. Yayıncılar ilk baskı tirajlarını küçültmek zorunda kaldı. Korsan yayıncılık ve izinsiz çoğaltmalar da sektörün önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor.

Üretilen kitap sayısı yüksek olsa da kitapların okura ulaşma yolculuğu her geçen yıl daha zor hâle geliyor. Kitap artık yazılan, basılan, dağıtılan bir nesnenin ötesinde; ekonomik, kültürel ve toplumsal koşulların içinden geçerek okura ulaşmaya çalışan canlı bir varlık gibi. Yolda yoruluyor, pahalanıyor, bazen kayboluyor.

Kütüphaneler Sessiz Bir Umut

Bütün bu tabloya rağmen umut veren başka veriler de var. TÜİK’e göre halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 38,7 milyona ulaştı. Kayıtlı üye sayısı ise 6,7 milyonu geçti. Bu artış, insanların kitaba ulaşmak istediğini gösteriyor. Belki satın almakta zorlanıyorlar, belki nereden başlayacaklarını bilmiyorlar, belki yalnız okumakta zorlanıyorlar. Yine de kitaptan vazgeçmiyorlar.

Kütüphaneler burada kitap ödünç alınan yerlerin çok ötesinde bir işleve sahip. İnsanların bilgiye, edebiyata, düşünceye ücretsiz ulaşabildiği alanlar olarak okuma kültürünün en önemli dayanaklarından birini oluşturuyorlar. Kütüphane kapısının açılması değerli. O kapıdan giren insanın okuduğunu konuşacağı, düşüneceği, paylaşacağı alanlara ulaşması ise daha da değerli.

Bugün kütüphanelerin dolu olması ilk bakışta sevindirici görünüyor. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin kütüphaneleri ders çalışma alanı olarak kullanması, sessizliğe, düzene ve ortak öğrenme ortamına ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Bu kıymetli bir işaret. Fakat burada dikkatle bakmamız gereken başka bir gerçek var. Kütüphaneler giderek araştırma yapılan, kaynak taranan, kitap keşfedilen, düşünce geliştirilen alanlardan çok test çözülen, kütüphaneyi sadece mekan olarak kullanan öğrencilerin çalışma salonlarına dönüşüyor.

Okuma Kültürü

Okuma kültürü, bir toplumun kitapla kurduğu günlük, canlı ve sürdürülebilir ilişkidir. Evde kitapların görünür olmasıyla başlar; okulda merakın desteklenmesiyle büyür; kütüphanelerde, kitapçılarda, kitap kulüplerinde ve sohbet sofralarında güçlenir. Okuma kültürü oluştuğunda kitap, özel günlerde hatırlanan bir nesne olmaktan çıkar; hayatın düşünme biçimine karışır. İnsan okudukça kelimeleri çoğalır, kelimeleri çoğaldıkça dünyayı daha incelikli görür. İncelikli gören insan, daha bilinçli yaşar.

Asıl Soru: Daha Çok Kitap mı, Daha Çok Okur mu?

Burada asıl soruyu sormamız gerekiyor. Daha fazla kitap mı yayımlamak, daha fazla okur kazandırıyor mu?

Bence cevap çok açık. Geleceği değiştirecek olan yeni kitaplar kadar yeni okurlardır. Bunun yolu da okuldan, evlerden, ailelerden, iş yerlerinden, mahallelerden ve kitap kulüplerinden geçiyor. Bir insanın okuma alışkanlığı kazanmasında çoğu zaman bir öğretmen, bir arkadaş ya da bir kitap kulübü belirleyici oluyor.

Şirketler bu konuda öncü olmalı, kitap kulüpleri kurulmalı, şehirlerde toplu okuma buluşmaları yapılmalı. Her yaş için uygun tematik kitap kulüpleri belediyelerin alan açtığı yerlerde buluşmalı, kitaplar etrafında sohbetler yapılmalı.

Kitap konuşulan yerde merak çoğalıyor. Merak çoğaldığında okuma süreklilik kazanıyor. Süreklilik ise kültürü oluşturuyor. Okuma kültürü, kişisel bir hobi meselesi olmaktan çıkıp toplumsal bir gelişim meselesine dönüşüyor.

Kitap Kulüpleri Neden Önemli?

Kitap kulüpleri tam da bu yüzden geleceğin en önemli sosyal hareketlerinden biridir. Çünkü insanı yalnız okur olmaktan çıkarır; düşünen, dinleyen, soru soran bir insana dönüştürür. Kitap kulübünde herkesin aynı fikirde olması gerekmez. İyi bir kitap kulübünün güzelliği buradadır. Aynı metnin önünde farklı hayatlar, farklı yaşlar, farklı itirazlar ve farklı sezgiler yan yana gelir.

Bir karakterin kararını tartışırken kendi seçimlerimizi de yoklarız. Bir romanın çatışmasını konuşurken kendi hayatımızdaki düğümleri fark ederiz. Bir cümlenin üzerinde dururken bazen yıllardır adını koyamadığımız bir duyguyla karşılaşırız. Kitap, okununca bilgi verir; konuşulunca, tartışılınca ve hayatla ilişkilendirilince gerçek değerini bulur.

Son Okuduğun Kitabı Kiminle Konuştun?

Belki de artık “Kaç kitap okudun?” sorusundan önce başka bir soru sormalıyız: “Son okuduğun kitabı kiminle konuştun?”

Bu soru, okuma kültürünü nicelikten niteliğe taşır. Çünkü mesele kitap sayısından ibaret kalamaz. Mesele, bir kitabın zihnimizde açtığı pencereyi fark etmek, o pencereden başkalarının da baktığını görmek, düşüncenin çoğalmasına izin vermektir.

Türkiye’nin daha çok kitaba ihtiyacı var, evet. Daha çok okura kesinlikle ihtiyacı var. En çok da kitap etrafında bir araya gelen, birbirini dinleyen, düşünmeyi birlikte öğrenen insanlara ihtiyacı var. Geleceğin okuma kültürü raflarda değil; insanların arasında kurulacak.

Yasemin Sungur