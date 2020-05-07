Bir kitap okudum ve beni çok etkiledi dediğiniz oldu mu hiç?

Peki, bir kitabı derinliklerine inerek, adeta içinde nefes alarak, kitapla konuşurcasına, altını çizerek, rengarenk kalemler ve post-it’ler eşliğinde okudunuz mu hiç? Bence böyle de bir deneyin derim. Yeniden kitap okumayı öğrenecek ve vazgeçemeyeceksiniz.

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin son verilerine göre Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düşüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise kitap okumak ihtiyaç listemizde 235. sırada. Kitap okumayı listemizin en başına yerleştirdiğimizde neler oluyor, anlatayım.

Okumayı severim. Okumaya günde en az 1 saat ayırırım. İşte bu istek beni okuduğum kitaplar hakkında konuşmak için en uygun olan “kitap ile sohbet” platformuna katılmaya yönlendirdi. Kitap ile Sohbet’te okumanın sadece okumaktan ibaret olmadığını, okumaktan öte bir şey olduğunu tadıyorsunuz.

Martı Kitap Kulübu

Martı Kitap Kulübü’yüz biz. Çok değerli hocamız Yasemin Sungur liderliğinde başlayan Kitap ile Sohbet programı bu yıl 12. sezonunu yapıyor. Biz de yolculuğun Bursa durağıyız. Sohbetimiz her çarşamba günü akşamı 2 saatlik bir zaman diliminden oluşuyor ve bir lider eşliğinde oluyor. Önce yazarı tanıyor, sonra kitabın derinliklerine iniyoruz adeta bir sohbet havasında. Kitabın geliştiren, eğlendiren, düşündüren, soru sorduran, yolculuğa çıkartan gücünden yararlanıyoruz.

Ayrıca her gün bir şiirle başlayıp, bir şiir ile kapatıyoruz.

Bazen kitaplarla sohbet yanında yazarlarla da sohbet yapıyoruz. En son yazar ile sohbette Alper Özkutlu’yu ağırladık. Sıcak bir atmosferde, yazarımızı tanımanın mutluluğu ve sohbetimizin samimiyeti çok keyif vericiydi.

Bu aralar dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle sohbetimizi online olarak gerçekleştiriyoruz. Yine dostlarla yine kitaplarla buluşuyor ve kendimize birkaç saatte olsa iyi geliyoruz.

Kitap ile Sohbet’e Neden Katılmalısınız?

Bu etkinlik, kitabın içindeki bilgileri fark etmeyi sağlıyor. Düşündüklerimizi söyleyebilme özgürlüğünü yaşatıyor. Farklı bakış açıları yakalamamızı ve hayatımıza katmamızı, bu bilgilerle yaşamamızı ve çevremizle paylaşmamızı sağlıyor. Aynı kitabı okuyan okurlarla toplanmak ve konuşmak hafızamızda ayrı bir yer tutuyor. Bunun yanı sıra okuduğumuz kitabın kahramanlarını tanımayı, empati kurmayı, yerine geçip kendi deneyimimizle kıyaslamayı da sağlıyor. Kitapları okuyor, etkileniyor ve yaşamımıza katıyoruz.

Sonunda ne oluyor biliyor musunuz, hepimiz “kitapdaş” oluyoruz.

Kitap ile Sohbet’e Katılmak İçin Ne Yapmalısınız?

Siz de bizlerle kitapdaş olmak isterseniz yazın. Mail atın, yorum yazın. Sadece “katılmak istiyorum” demek yeterli değildir. Çünkü istek bir şeyi oldurtmak veya yapmak demek değildir. Yani diyeceğim; kararınızı “an” da verin, yeterince isteyin ve harekete geçin.

Yazımı 11.03.2020 tarihinde yaptığımız bir kitap ile sohbet söyleşisi sonrasında çok sevdiğim Nietzsche’nin “Hayat” şiiri ile bitirmek istiyorum. Ve buradan, seçimleriyle birbirinden güzel kitapların tadına vardıran, davranışları alışkanlıklara dönüştürmemizi sağlayan, her hafta bilgi aktarmak için güzel sunumuyla bizim için hazırlanan, öğretme ve öğrenme heyecanını hiç yitirmeyen ve bu işe gönülden emek harcayan, içtenlikle ve tüm kalbiyle yapan kitap ile sohbet liderimiz Yasemin Şahin’e de sevgilerimi göndermek istiyorum. Kitap ile Sohbet Lideri olmak için Martı Kitap Kulübü kurucusu Yasemin Sungur’un yaptığı etkinliklere ve açtığı eğitimlere katılmanız gerekiyor. Belki sizlerde bulunduğunuz şehirde Kitap ile Sohbet yapmak istersiniz, kim bilir?

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Öyle bir hayat yaşadım ki

Cenneti de gördüm cehennemi de

Öyle bir aşk yaşadım ki

Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de

Bazıları seyrederken hayatı en önden

Kendime bir sahne buldum oynadım

Öyle bir rol vermişler ki

Okudum okudum anlamadım

Kendi kendime konuştum bazen evimde

Hem kızdım hem güldüm halime

Sonra dedim ki “söz ver kendine”

Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin

Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin

Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin

Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin

Öyle bir hayat yaşadım ki, son yolculukları erken tanıdım

Öyle çok değerliymiş ki zaman

Hep acele etmem bundan, anladım.

Friedrich Nietzsche

Sevgilerle..

Aybike Akgün