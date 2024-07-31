Kitap ile Sohbet’te Kitapdaşlıktan Yaşamdaşlığa

Martı Kitap Kulübü Bursa olarak Haziran 2024’de 5. Sezonumuzu tamamladık.

Hep beraber, sevgiyi ve dostluğu paylaştığımız, yeni bağlantılarla inşa ettiğimiz kocaman gemimizde el ele, bilgi okyanuslarına birlikte yelken açtığımız, yeri geldiğinde “Bu gece uçuşta idik ve sohbetten sonra, kendi yaşamımdaki sorunları artık daha kolay çözebilecek güçteyim.” dediğimiz, dolu dolu bir sezona imza attık.

Merak etmenin anlamını ve öğrenmekten doğan sevinci birlikte deneyimlediğimiz, şiirlerle kelimelere ve duygulara yolculuk ettiğimiz, birbirimize açtığımız yeni pencereler ile kendimizi ve birbirimizi var ettiğimiz, çiçeklendiğimiz, verimli ve aktif paylaşımlarla dolu haftalar yaşadık.

30 Haftada 30 Kitap ile Sohbet Buluşması Gerçekleştirdik

13 kitabın yazarını konuk ederek birlikte konuşmanın ayrıcalığını yaşadık; yazarlar, kitaptaki meseleler derken başka kitaplarla büyülü bağlantılar kurarak büyük resme kocaman katkılarda bulunduk.

Değerli hocamız Prof. Dr. Türker Kılıç’ın “Yeni Bilim Bağlantısallık, Yeni Kültür Yaşamdaşlık” adlı muhteşem kitabında da bahsettiği gibi “Her şey içinde bulunduğu ağ ile anlamlıdır.” ve “En hakiki öğretmen, yaşamın kendisidir.”

Kitap ile Sohbette Neler Oluyor?

İşte bizler, bu düşünceleri birlikte deneyimledik, yaşamı birlikte anlamlandırdık.

Hepimiz kendi yaşantılarımızın içindeki sorumluluklar, acılar, dertler, neşeler ve sevinçlerin içinde, her hafta Çarşamba akşamı Kitap İle Sohbete zaman yarattık, başka işleri bir süre kenara bırakıp “birlikte nefes almayı” seçtik. Çünkü biliyoruz ki bilgi, yaşamın temel taşı.

Yeni bağlantılarla güzelleşti dünyamız, bağlantıların büyüsünü keşfettikçe merak ettik, okuduk, farklı açılımlar keşfettik, her hafta kitapların içinden kendimize baktık: “Kendini bil!” dedi kitaplar bize.

Karanlığı Nasıl Aydınlatabileceğimize Odaklandık

Bu sayede her birimizin yaşadıklarından da öğrendik, kendimizi ve birbirimizi dönüştürdük, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye olan inancımızla ilerledik, sürekli bir yeniden oluş halini deneyimledik, sevgi ürettik, çevremizle paylaştık.

Duygudaşlıkla örülmüş bir ortak zihin yarattık. Daha iyi bir dünyaya ulaşmak için çabalayan kitapdaşlarız ve biz buna ulaşma umudu için beraber nefes alıyoruz: Ve bu sayede biz, artık “yaşamdaş” olduk…

Bizler, “Kitapların bir araya getirdiği güzel insanlarız ve birbirimizi madem ki bulduk, artık bırakmayız.” dedik. İletişimimizi, bağlarımızı karşılıklı besledik, kuvvetlendirdik. Kendimizi var etme biçimimizi birlikte çiçeklendirdik.

Beş yılda gerçekleşen bu yaşamdaşlık yolculuğumuzda önce kendimiz olduk, ardından birbirimizi yarattık.

5.Sezonu Bitirdik

Sezonunun bitiminde, yüzyüze Yazar ile Sohbet’te konuk ettiğimiz değerli hocamız Haluk Şahin ile “Babıali’ye Son Tren” isimli, roman gibi okunan, kendi yaşam öyküsünü muhteşem bir edebi bir dille yazmış olduğu son kitabını konuştuğumuz bir Mudanya akşamında konuğumuz, bize “Kendi Olmak” tanımını yaptı.

Dedim ki, “İşte, bu sezonun tam bitiş cümlesi bu, bizi bizimle tanımladı hocamız.” Ve ardından, şöyle bir sürprizi müjdeledi bizlere: “Bursa benim için ne kadar değerli biliyorsunuz. Yüzmeyi ise Mudanya’da öğrendim. Bu akşam okuyacağım şiiri*, beni burada bol sevgiyle ağırlayan çok değerli, Bursalı Martılara armağan ediyorum.”

Demek ki yazarımızın denizlerdeki yolculuğu da burada başlamış ve şimdi tam da bu noktada Troya’ya birlikte selam vereceğiz! Odysseus gibi olsun yolculuğumuz. Kendine dönüşlü, köklerinden güç alarak evrensele koşan. Denizlerin gücünden korkmadan, bilgiden ve ışığın gücünden aldığımız cesaretle, karanlığın içinden çıkmayı, yolculuğumuzu anlamlandırmanın sevinciyle, Homeros’a selam olsun…

Bu güzel ve anlamlı şiir* için sevgili hocamıza çok teşekkür ediyoruz, onu çok seviyoruz.

Yolculuk hiç bitmesin, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu hep, er ya da geç kendine dönsün ve yolcu, kendini yaratmanın, “kendi olma” nın sevincini yaşasın.

Tıpkı bizler gibi: Kitapdaşlıktan yaşamdaşlığa yolculuğun sevinci ile: “Canım biz!” demek istiyorum.

Fernando Pessoa, “Şeylerin değeri var oldukları süreye değil, bıraktıkları etkiye bağlıdır. Unutulmaz anlar ve eşsiz insanlar işte bu yüzden vardır!” demiş.

İşte bizim için de 5 sezon, hepimizde bıraktığı etkiyle anılacak. Unutulmaz anları yaratan, emeğe değer veren, bu değeri hissettiren, birbirine dokunan, sevgi ve cesaret veren kitapdaşlarım, canım yaşamdaşlarım, iyi ki varsınız…

Biz her Çarşamba akşamı ZOOM ortamında online buluşuyoruz. Aramıza katılmak için lütfen bize yazın. Yeni kitapdaşlarımızı da bekliyoruz. Şiir gibi güzel günlerde hep sağlıkla görüşebilmek dileğiyle. ❤️📚

KARŞISI TROYA*

Yeter dostum

yetti gezip tozduğun

saçlarına ak düştü —

Ülises’ten uzun sürdü yolculuğun

dünya kazan sen kepçe

Kolay olmadı hiç

bu keşif yolculuğu

Ithaka yolcusu olmasan da

Kavafis alnından öperdi seni

vardığın bir yer olmasa da

yüreğin ve inadın için

Mavi buğulu denizlerde

lodos bekledin günlerce

kikloplar ve lestrigonlar çıktı karşına

Sirenlerin şuh türkülerinden

aylar boyu sarhoştun

Ve hala yollardasın

Ama artık bütün kentler

birbirine benziyor

kaldığın otellerde

aynı sabun çıkıyor karşına

Londra ve New York’un geniş caddelerinde

tuhaf giysili

bol makyajlı figüranlar dolaşmakta

dünyanın dört bir yanında

en şanlı meydanlardaki

tüm güvercinler

seni tanıyor sanki

zencefil ve kehribar değilse bile

şapkalar ve tişörtler aldın pazarlarından

ama o kadar çoğaldılar ki

fırsat bulamadın

çoğunu tek kez giymeye

Uçaklardan binlerce mil alacağın var

geceler sana uyku borçlu

bir jetlag bitmeden ötekisi başlıyor

ve artık zorlanıyorsun hatırlamakta

gidiyor musun yoksa geliyor musun?

Hep iki yerin arasındasın

ama hiç tam olduğun yerde değilsin

ya da tam olman gereken yerde

Gel şu senin pergelin ayağını

Göztepe’ye çakalım!

Troya’ya karşı.

Sabahın ilk haberlerini

bizim bilge kargalardan al

uzun yürüyüşlere çık Çayır yolunda

anılar zıp zıp

serçeler gibi sıçrasın belleğinde

arılar sessizce

bal yapsın

O zaman belki bir gün

anlamaya başlarsın

yüksek surlu kent düştükten sonra.

Güzeller güzeli Eleni

niçin döndü

memleketi Sparta’ya.

Mudanya, 26 Haziran 2024

Yasemin Şahin

Martı Kitap Kulübü Bursa Lideri