Kitap ile Sohbet Yeni Sezona Başladı

Kitap ile Sohbet 16. kez kapılarını Oyuncak Müzesi’nde bizlere açtı. 7 Kasım Salı günü Yasemin Sungur’ un moderatörlüğünde ve Nebil Özgentürk’ ün katılımıyla “Cumhuriyet ve Sanat” üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleşti. 2 saat süren sohbette Kitap ile Sohbet’ in sadık katılımcıları ve katılımcılar, Cumhuriyet ve Sanat çoşkusunu, şiir ve söyleşi eşliğinde unutulmaz anlara şahitlik ederek yaşadı. Sohbete katılanlar arasında değerli kitapseverler ve sürpriz katılımıyla Gül Sunal’da vardı.

Yeni sezonunu başlatan Martı Kitap Kulübü, kitap severleri kitap kulüplerine bekliyor. Kulüplere kayıt yaptırmak için Instagram @martikitapkulubu ve @kitapilesohbet hesaplarından bilgi alabilirsiniz. Web sayfasından bu formu doldurabilirsiniz…