Hayatta, kitaplarla birlikte nefes alıp vermek kadar keyifli bir duygu yok. Her kitabın sayfasında başka bir düşüncenin yükünü taşırız.

Martı Kitap Kulübü, 12. yılını tamamladı. Başta İstanbul Oyuncak Müzesi olmak üzere, üç farklı şehirdeki mekânda kitapseverlerle buluştu.

İstanbul Ataşehir’de Curcuna Parti Evi’nde devam eden Kitap ile Sohbet etkinliğimizin lideri Zeliha Dağhan. Tam iki yıldan beri özenle seçilmiş kitaplarıyla birlikte kitap okumayı seven ya da kitap okumayı öğrenmek isteyen katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor.

Kitap ile Sohbet Ataşehir’de, her Perşembe günü saat 11:00’de Curcuna Parti Evi’nde çay ve simit eşliğinde buluştuk. Pandemi sürecinde ise online buluşmalarla bu akışı hiç bozmadan kitap okumaya devam ettik.

Kitap ile Sohbet katılımcıları, devam ettikleri bu etkinliğin kendilerine ne sağladığını şöyle dile getirdiler:

“Çok teşekkür ediyorum Zeliha. Çok aktif katılmasam da sizlerden çok şey öğrendim ve çok keyif aldım. Herkese kucak dolusu sevgiler. “ Türkan Yurdakul

“Her şey için çok teşekkür ediyorum. Paylaştığım bu kısa zaman bana çok keyif verdi. Yeni dönemde yeni dünyalarda buluşmak üzere herkese sağlıklı bir tatil diliyorum.” Semra Topuzlar

“Çok teşekkürler Zeliha, Harika kitaplarla buluştuk, çok anlamlı sohbetler yaptık, değer katan paylaşımlarda bulunduk. Kitapdaşlarımı tanımış olmak da ayrı bir mutluluk oldu benim için. Güzel bir tatil diliyorum. Sevgilerimle.” Şahika Mergan

“Kitapdaş olmanın dışında çok güzel anılar geziler paylaştık dostluklar edindik bu sayede daha güzel günlerin tekrarlanması dileğimle hepinizi çok seviyor kucak dolusu .” Emine Pakkan

“Çok sıkıntılı günlerde kaçamak yaparak zaman yolculuğuna çıktığımız Kitap ile Sohbet birlikteliğinden çok mutlu oldum herkese mutlu bir yaz diliyorum. Görüşmek üzere, Hoşçakalın.” Zerrin Aktuğ

“Benim için çok kısa ama keyif dolu bir dönem oldu, seneye inşallah yüz yüze hep beraber Zelihacığımın güzel enerjisi ile tekrar buluşmak üzere. “ Hülya Onay

“Zelihacığımla ve sizler gibi güzel insanlarla birlikte sohbet edebildiğim için çok şanslıyım. Yeni dönemde yeni kitaplarımızla buluşmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum.” Banu Güzeliş

2020-2021 Sezonunda sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz.

Yeni sezonun kitaplarını öğrenmek ya da bilgi almak isterseniz Zeliha Dağhan’a ulaşabilirsiniz.

zeliha@yaseminsungur.com

0533 293 4050

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