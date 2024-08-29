AKM’de 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 105. Yılı Anısına Özel Konser

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 105. yılı anısına, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma Korosu ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda unutulmaz bir konser ile sahne alacak. Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.

“İstanbul’un Resmi” Sergisi’ni Görmek İçin Son Günler

“İstanbul’un Resmi” sergisi 5 Eylül tarihine kadar Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi 21 Eylül’den itibaren Ankara’da, İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeki Ankara Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşacak.Detaylı bilgi için: issanat.com.tr

World Akustik” serisi Cem Adrian konseri ile sona eriyor

Haziran ayından bu yana müzikseverleri pop, caz, alternatif ve rock müziğin sevilen sanatçıları ile buluşturan Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi;6 Eylül Cuma akşamı,sıra dışı sesi ve dillere pelesenk olmuş şarkıları ile geniş hayran kitlesi bulunan Cem Adrian’ın konseri ile sona eriyor. Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir. https://yapikredibomontiada.com/

PeraKlasikleri yeni sezona “Çellonun Hikâyesi”yle başlıyor

Pera Müzesi, Pera Klasikleri konser serisinin yeni sezonunu çellonun iki ustası Münif Akalın ve Julya Krepak’ın performansıyla açıyor. 14 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek “Çellonun Hikâyesi” temalı konser, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, saat 19.30’da gerçekleşecek. Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir. https://www.peramuzesi.org.tr/

Caz ve Film Festvali

Bozcaada Caz Festivali 6 – 8 Eylül tarihleri arasında