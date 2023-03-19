Kirkor Sahakoğlu yeni yapıtları ile IMOGA’da

“HERKESE AİTİM VE KİMSEYE AİT DEĞİLİM”

16 Mart – 5 Nisan 2023

Kirkor Sahakoğlu’nun yeni sergisi “Herkese Aitim ve Kimseye Ait Değilim”, IMOGA Art Space’te açıldı. 5 Nisan’a dek devam edecek olan sergi, sanatçının son dönem çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sahakoğlu, bu sergisinde yine zaman ve mekân ilişkisine odaklanıyor ve serginin başlığını antikçağ ozanı Homeros’tan ödünç alıyor. Efsaneye göre Homeros, Ege kıyılarını gezerken bir zeytin ağacının gölgesine oturur. Zeytin ağacı dile gelir ve Homeros’un kulağına fısıldar: “Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım.”

Detaylı Bilgi

IMOGA Art Space

Kuzguncuk Mah. İcadiye Caddesi 42A Üsküdar / (535) 608 87 09/ contact@imoga.org

Kirkor Sahakoğlu Hakkında

İstanbul doğumlu Kirkor Sahakoğlu, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Reklam Grafiği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Milano’da Istituto Europeo di Design’da yüksek lisansını tamamladı. Domus Academy’deki eğitimin ardından çeşitli atölyelere katıldı. Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında sanat yönetmenliği ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. 2010 yılından bu yana serbest çalışan, ajanslara ve kuruluşlara danışmanlık yapan Sahakoğlu, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü’nde ders veriyor. Çeşitli üniversitelerde seminerler ve atölyeler düzenliyor.