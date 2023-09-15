Kıraathane Kitap Şenliği Beş Yaşında!

Kitap Şenliği

Okumaya, yazmaya ve kitaplar üzerine konuşmaya odaklanacak, bağımsız butik yayınevlerine ortak bir üretim ve dayanışma alanı açacak bir kitap şenliği hayaliyle 2019 yılında yola çıkmıştık. Bağımsız yayınevlerinin ortak emeğiyle gerçekleştirdiğimiz Kıraathane Kitap Şenliği bu yıl beşinci yaşına giriyor!

Bu yıl 15-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak şenliğimizi, yine katılımcı yayınevlerinin çalışanlarının ve okurlarının davetli olduğu bir partiyle açıyoruz. 15 Eylül akşamı altıdan itibaren kitapları kutlamak için binadayız, sokaktayız, sizleri de bekleriz. Açılış partimizin tarihini not etmeyi unutmayın!

30 yayınevinin kitaplarını sergileyeceği, ayrıca gerek dijital ortamda gerekse Kıraathane binasında okurları yazarlar, çevirmenler ve akademisyenlerle bir araya getirecek 24 etkinlikle dolu dolu bir şenlik planladık. Kitaplar etrafında buluşup muhabbeti ve umudu büyütmek isteyen herkesi Kıraathane Kitap Şenliğini ziyarete bekliyoruz.

Şenliğe katılacak yayınevlerinin tam listesini aşağıda sunuyoruz.

Şenliğin ayrıntılı programına www.kiraathane.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

160. Kilometre, Akademim, Alef Yayınevi, Aras Yayıncılık, Avesta Yayınları, Axis Yayınları, Beyoğlu Kitabevi, Encore, Espas Kuram Sanat, Flaneur, GinkoKitap, Habitus Kitap, Harfa, Holden Kitap, İlksatır, İrene Kitap, istos yayın, Kıraathane Kitapları, Lemis, Lîs, Livera, Manifold, Manos Kitap, NotaBene, Otonom Yayıncılık, Raskol’un Baltası, Siren, Tabiat Kitap, Tefrika Yayınları, Telemak, Yazın Yayıncılık.