Kendinizi Anlamak ve Olumlamak İçin Okunabilecek Kitaplar

Bibliyoterapi, kitaplarla iyi hissetmektir. İyi romanlar, şiirler ve öyküler okumak zorlu durumlarda bize ve duygularımıza yardımcı olur.

Ayrıca bibliyoterapi mutluluk, esenlik hissiyatımızı geliştirir ve bu sayede kendimizi daha iyi hissetmeye başlarız. Çünkü okumak, rahatlamak, biraz huzur ve sessizliğin tadını çıkarmanın en iyi yollarından birisidir.

Roman okumak kendimizi yalnız hissettiğimizde, başkaları ile bağlantı kurmanın en kolay yollarından biridir. Buna ek olarak, romandaki karakterleri tanıdıkça, kendimizi de tanımaya başlarız.

Bibliyoterapi onu kabul edenler için hayat boyu sürecek bir yoldaşlıktır. Bunu düşünmeden önce de dibe vurmanıza gerek yok, elinize sadece bir kitap almakla başlayabilirsiniz.

Unutmayın ki ciddi problemler için bibliyoterapi, terapi, öz bakım ve sağlıklı bir hayat tarzının tamamlanmasının bir yoludur. Travma sonrası stres bozukluğu, ağır depresyon ya da diğer ruhsal sağlık problemleri için sadece roman okumak yeterli değildir. Biz kitapları, gerekli desteği ya da rehberliği aldığınızı varsayarak, sağlığınıza yardımcı olması için okumanızı tavsiye ediyoruz.

Eğer nitelikli ve derin okumanın nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Turhan Yıldırım’ın Derin ve Nitelikli Okuma Nasıl Yapılır? Başlıklı yazısına göz atabilirsiniz.

“Nitelikli okur olmak için atılacak ilk adımlardan birisi kitap seçimidir. Okuyacağımız kitapları, belirli kriterlere göre seçip okumadan önce de esere ve yazara dair gerekli bilgileri edinmek, nitelikli okur olma yolunda bizlere önemli bir katkı verecektir.”

Bu serinin devamında anksiyete, depresyon, özgüvensizlik gibi sorunlar karşısında size yardımcı olabilecek ve size yol gösterebilecek kitapların listesi ile birlikte Martı Dergisi’nde evvelce yayınlanmış olumlu içeriklerimizi paylaşacağız.

İlk listemizi paylaşıyoruz.

Bibliyoterapi için Önerilen Kitap Listesi

Kendinizi anlamak ve olumlamak için okunabilecek kitaplar

Küçük Prens- Antoine de Saint Exupéry

Küçük Prenses- Frances Hodgson Burnett

Rosie Projesi- Graeme Simison

Eğer kitapların önsözlerini okumaktan sıkılanlardansanız, “Önsöz Okumak Neden Önemlidir?” başlıklı olumlu içeriğimize de göz atabilirsiniz.

“Günümüz okurlarının bir kısmı önsözleri hiç okumayıp bir kısmı ise kitabı bitirdikten sonra okuyor. Fakat aslında önsözler yazarı ve okuduğumuz metni daha iyi anlamamız için son derece önemli bir rehberdir.”

Bölüm II: Anksiyete, Endişe İçin Okunabilecek Kitaplar

KAYNAK:

https://www.tolstoytherapy.com/bibliotherapy-recommendations/

https://www.tolstoytherapy.com/bibliotherapy-prescribed-books-for-depression/

Çeviri: Lara Kılıç