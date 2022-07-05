Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne Büyük Ödül

Türkiye’den Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ‘Yurttaş Katılımı ve Farkındalık Yaratma’ kategorisinde; AB Yaratıcı Avrupa programı tarafından finanse edilen Avrupa Kültürel Miras Ödülleri / Europa Nostra Ödülleri ‘ne layık görüldü.

Europa Nostra Ödülleri olarak 1978 yılında verilen ödüller, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği Komisyonu katılımı ile, Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri /Europa Nostra Ödülleri adı altında verilmektedir. Ödüller, kültürel mirası ve kültür çeşitliliğini göstermeyi, insanları katılımcı olmaya ve sahiplenmeye teşvik etmeyi, uluslararası örnek uygulamaları görünür kılmayı, duyurmayı ve desteklemeyi amaçlıyor.

2021 Yılında Avrupa’da Yılın Müzesi (EMF/EMYA) Silletto ödülünün sahibi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2022 yılında Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Ödülünü de alarak ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Müze, kültür mirasında Dünya’nın en prestijli iki ödülüne birden sahip olan Türkiye’deki ilk müze olma özelliği taşımaktadır. Müze Kurucusu Kenan Yavuz: ‘2019 yılında resmi müze statüsü kazandıktan sonra kısa süre içinde Avrupa’nın en önemli, Dünya’nın ise en prestijli iki ödülünü birden kazandık, Anadolu’muzun kadim kültürünü uluslararası platformlarda temsil ederek büyük ödüller ile buluşturmanın verdiği gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Kendisini insanlığa vakfeden, medeniyetlerin beşiği, paylaşmanın, düşenin elinden tutmanın, sevginin ve insanlığa ait ne kadar erdem var ise onların hamuru olan kadim kültürümüzün ışığına, çağdaş dünyanın ihtiyacı var.’ diyerek düşüncelerini belirtti.

Europa Nostra Kurul Başkanı Prof. Dr. Hermann Parzinger, doğa ile bütünleşen kültür mirasını sahiplenme duygusunu güçlendiren proje ve kurumları ödüllendirdiklerini belirterek, ‘Kenan Yavuz Etnografya Müzesi yerel halk ile birliktelik sağlayan, kültürel aktivite ve koleksiyonları ile farkındalık yaratan, başta göç sorunu olmak üzere toplumsal sorunlara dikkat çeken ve güçlü mesajları bünyesinde barındıran örnek bir proje. Bu olağanüstü girişimleriyle ödül kazananları, meslek insanlarını ve adanmış kişileri; esaslı ve övgüye değer çalışmalarından dolayı kutluyorum.’ dedi.

Avrupa Komisyonu’nun kültür, eğitim, araştırma ve gençlikten sorumlu üyesi Mariya Gabriel ise “Europa Nostra ile birlikte yürüttüğümüz kültür mirası ödülleri sürecine, Avrupa komisyonu olarak çok değer veriyoruz. Ödüllendirdiğimiz projeler, genç kuşakların kültürel kimliğe olan ilgisini ve iletişimi başarılı bir şekilde sağlayan projelerdir. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni yarattığı kültürel mirasın genç kuşaklara aktarımında gösterdiği başarı nedeniyle ödüllendirdik. Tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri /Europa Nostra Ödülleri kapsamında organize edilecek tören; 25-27 Eylül 2022 tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilecek. Prestijli ödül 26 Eylül’de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne verilecek.

RABİA ÇOLAK