Kasım 2022 Güncel Tiyatro Etkinlikleri

Tiyatro Festivalinin etkisinin hissedildiği Kasım ayı, yepyeni oyunlarla bezeli… Birbirinden etkili, sarsıcı, komik, samimi ve duygusal hikayelerin anlatıldığı oyunları merak edenler tiyatro etkinliklerini inceleyebilirler.

Fosforlu Cevriye (Yeni Oyun)

Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda 1930-1940’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, hapishanelerinde, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor.

Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında

Komik Para

Doğum gününde Henry akşam işten dönerken metroda kendi çantası yerine yanlışlıkla bir başkasının çantasını alır. O çantanın içinde tam 1 milyon 735 bin pound para vardır. Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Dormen’in çevirdiği, Özgür Atkın’ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emrah Derviş Soylu, Hasip Tuz, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın, Uğur Dilbaz rol alıyor.

Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında

Antigone

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar? Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de, aynı savaşta birbirini öldüren ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor. Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Cengiz Tangör, Zafer Kırşan, Aslı Menaz, Gözde İpek Köse, Özgün Akaçça, Destan Batmaz, Onur Şirin rol alıyor.

Yer: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekânda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor.

Yer: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında.

Cadı Kazanı

Yıl 1692… ABD’de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için ‘listelerce’ insanları ölüme sürükleyen insanlar… İnancı kullanarak, önce toplumsal yaşamı sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan ‘baştakiler’ ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk… Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser, ilk kez Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor.

Yer: Ümraniye Sahnesi

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında

Öldün, Duydun mu?

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor. Yiğit Sertdemir’in yazdığı, Burçak Çöllü’nün yönettiği oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor.

Yer: Gaziosmanpaşa Sahnesi

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında

Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale’ye ve nihayet Ayvalık’a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem’in, Cemal’in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri. Oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

Yer: Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi

Tarih:3-5 Kasım 2022 tarihleri arasında.

Geçit

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

Yer: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında.

Melek

Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini izliyoruz.

Yer: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında.

Zehir

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından birçok dile çevrilmiştir.

Yer: Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

Tarih:2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında.

Olmak ya da Olamamak

Kültürel yoksunlukta çürüyen bir toplumda varoluşunuza bir sebep ararken, hapishaneye düşseniz ve oradaki bir mahkûma, hayatınızı adadığınız tiyatro sanatı üzerinden oyunculuk çalıştırsanız? Bu yoksunlukta böylesi bir çaba sizin umutlarınızı yeşertir miydi?Dolandırıcı Gepetto, dilsiz Horace ve oyuncu-yönetmen Robert’in, hayatta da aranan bu dipsiz soruya birlikte balıklama dalışlarının hikayesi Olmak ya da olamamak…

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 10 Kasım Perşembe Saat 20.30

Bilet: Biletix

Escobar Funeral

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın ölümünden sonra bu kez arafta düşmanlarına karşı verdiği savaşı ve bu savaşta hala gücün kendi elinde olduğu düşüncesinden çıkan yıkımının acizliğini; sevdikleri ile yüzleştiğinde pişmanlıklarını, acısını, aşkını ve son bir mücadele ile içinde bulunduğu izbe mezarından kurtulma çabasını görüyoruz. Büyüleyici atmosferi, trajik sahneleri ve derin metni ile eleştirmenlerden tam not alan Escobar Funeral ikinci sezonunda seyircisi ile buluşuyor.

Yer: Cevahir Salon B

Tarih: 10 Kasım Perşembe Saat 20.30

Bilet: Biletix

Şahları da Vururlar / Ferhan Şensoy’un Anısına

26.İstanbul Tiyatro Festivali geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy’u özlemle anarken bu kez yönetmenliğini Volkan Sarıöz’ün üstlendiği “Şahları da Vururlar” ile tekrar perdelerini açan Ortaoyuncular’ı konuk etmekten büyük mutluluk duyuyor. Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un vefatından sonra “Şahları da Vururlar” ile sahnelere dönerken tarihi Ses Tiyatrosu da perdelerini yeniden festivalde açıyor! İlk kez 1980 yılında sahnelenerek ülke çapında büyük yankı uyandırmış olan müzikli güldürü, 42 yıl sonra yepyeni bir tiyatrosever kuşakla buluşuyor.

Yer: Ses Tiyatrosu

Tarih: 11 Kasım Cuma 20.00

Bilet: Passo

Molière Maratonu / Perdeden: Hastalık Hastası

Köklerinin ünlü yazarın kurduğu topluluğa kadar uzanması nedeniyle “Molière’in Evi” olarak da anılan, günümüzde faaliyetini devam ettiren en eski tiyatro topluluğu olan Comédie-Française, Molière’in doğumunun 400. yılını kutluyor. Topluluğun bu kutlama kapsamında sahnelediği oyunlardan bir seçki ise İstanbul Tiyatro Festivali’nde Pathé Live kalitesiyle beyazperdeden gösterime giriyor. Molière Maratonu’nun ilk seansında tiyatroseverler, Fransız tiyatro tarihinin önemli yönetmenleri arasına ismini yazdırmış Claude Stratz’ın 21 yıl önceki unutulmayan rejisinden hareketle yeniden sahneye koyulan Hastalık Hastası’nı izleyecekler.

Yer: Atlas 1948 Sineması

Tarih:12 Kasım Cumartesi 11.00

Bilet: Passo

Molière Maratonu / Perdeden: Kibarlık Budalası

2022’de Gulliver’in Seyahatleri oyunuyla Fransa’nın saygın Molière Ödülü’ne layık görülen Lesort ve Hecq ikilisi Kibarlık Budalası’nda benzersiz hayal güçlerini, hayattaki tek amacı soylu sınıfına dahil olmak olan zengin burjuva Mösyö Jourdain’in hikâyesini anlatmak için kullanıyor. İlk defa 1670 yılında kral XIV. Louis’nin Chambord Şatosu’nda sahnelenen oyun, klasik Fransız tiyatrosunda komedi-bale türünün en önemli örneği sayılmakla birlikte, müzik ve dans eşliğindeki kurgusuyla her dönemde izleyenleri etkilemeyi başarıyor.

Yer: Atlas 1948 Sineması

Tarih:12 Kasım Cumartesi Saat 14.30

Bilet:Passo

Molière Maratonu / Perdeden: Tartuffe Ya da İkiyüzlülük

Çağımızın önde gelen yönetmenlerinden Ivo van Hove ve topluluğun usta oyuncuları, tüm dünyada tiyatro severlerin yakinen bildiği Tartuffe oyununun çok özel bir versiyonunu ilk defa sahneliyor.

Yer: Atlas 1948 Sineması

Tarih:12 Kasım Cumartesi Saat 19.00

Bilet:Passo

Kapalı

On bir oyuncuyla, on bir ayrı monologdan oluşan Kapalı’da, adanın geçmişinde savaş yüzünden evlerinden göç etmek zorunda bırakılan insanların üzerindeki kalıcı etkiler sahneye taşınıyor. Kapalı’daki her bir kişinin hikâyesi, gerçeğe ulaşabilmek için birer araca dönüşüyor.

Yer: Cadde Bostan Kültür Merkezi

Tarih:12 Kasım Cumartesi Saat 20.00

Bilet: Passo

Medea’ya İnce Ayar

Medea’ya İnce Ayar’da, İstanbul’da çocuk bakıcısı olarak çalışan Gürcü bir anne ve kızının, bakıcılığını yaptıkları evdeki çocukların anneleriyle olan ilişkilerine ve kendi yaşam mücadelelerinde geleceği nasıl kurguladıklarına dair, anne ve çocuk açısından birçok karşılaşmanın yer aldığı bir hikâye aktarılıyor. Metin tiyatrosu, video sanatı, enstalasyon, deneysel ses yerleştirmesi, performans, interaktif tiyatro kavramlarının iç içe geçtiği bir gösteri olarak öne çıkan oyundaki anne karakterleri içinde bulundukları durumun hesabını soruyor: Çocuklarımızın geleceği nerede?

Yer: Müze Gazhane Meydan Sahne

Tarih:13 Kasım Pazar Saat 20.00

Bilet:Passo

Lâl Hayal

Songül Öden’den bir Türkiye portresi. ‘Bir Beden Yedi Kadın… Lâl Hayal, farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının trajik komik hikâyesini anlatır. Birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözülmeye muhtaç polisiye bir hikâyenin geriliminde buluşur. 16 yaşındaki hip-hop’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, Allah’a yakaran babaanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog… Lâl Hayal’in trajik komik kadınları neye tanıklık edip susmuşlardır? Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Mercan, Yeşim, Firuze… Sahi, siz bu kadınlardan hangisini tanıyorsunuz?’

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih:13 Kasım Pazar Saat 18.00

Bilet: Biletix

Tartuffe

Yiğit Sertdemir yönetimindeki İstanbul Şehir Tiyatroları’nın tecrübeli kadrosunun uzun yıllardan sonra ilk defa oynayacağı komedi başyapıtı, kaleme alındığı 17. yüzyıldan bu yana insan doğasını anlatmada güncelliğini koruyor. Zengin bir ailenin evine danışman olarak yerleşerek türlü oyunlarla evin yönetimini yavaş yavaş ele geçirmeye çalışan sahtekâr sofu Tartuffe’ün, kendisinin ve ailenin başına açtığı işler mizahi bir dille anlatılıyor. Orhan Veli’nin olağanüstü çevirisi, şiirlerinden bestelenen şarkıları oyuna katkı sağlayan dikkat çekici özelliklerden.

Yer: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Tarih:15 Kasım Salı Saat 20.00

Bilet: Passo

Nuh’un Gemisini Aramak /Ortak Yapım Projesi

ENKA Sanat’ın Ortak Yapım projesi kapsamında yapımını üstlendiği Nuh’un Gemisini Aramak, ilk kez 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşuyor. Ülkemizin kültür birikimine katkıda bulunacak yeni tiyatro eserleri üretilmesi ve sahnelenmesine destek olmak amacıyla pandemi döneminde yola çıkan projeye seçilen oyunlardan Nuh’un Gemisini Aramak, iki kardeşin hayatına odaklanıyor. Yakın tarihimizin fotoğrafını çeken oyunda seyirci, babadan kalma eski bir kamyonetle doğdukları kasabaya doğru bir seyahate çıkmak mecburiyetinde kalan kardeşlerin yolculukları sırasında havalandırdıkları tozlu anıların birer birer ortalığa saçılmasına tanık oluyor.

Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih:15 Kasım Salı 20.00

Bilet: Passo

Richard

Okan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği Richard ile ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali’nde! Kalabalık oyuncu kadrosu içerisinde Bayülgen’in de Richard karakterini canlandıracağı bu oyun, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Kabare Dada tarafından hayata geçiriliyor. Seyircileri ise sürprizlerle dolu ve heyecanlı, unutulmayacak bir deneyim bekliyor.

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tarih:17 Kasım Perşembe Saat 20.00

Bilet: Passo

Sır

Fransa’da ve daha birçok ülkede büyük beğeni toplayan Cesar Ödüllü Alexandre De La Patelliere & Matthieu Delaporte’ nin yazdığı “Le Prenom”; Hilal Arslangiray Kazanbal’ın samimi uyarlamasıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Adından farklı, cesur ve iddialı yapımlarla söz ettiren Gate Production tarafından sahneye konulan “SIR”; Ulusal ve uluslararası ödüllere sahip Tayanç Ayaydın, Emel Çölgeçen, Anıl Çelik, Tolga Güleç ve Şeyma Gökçe Cengiz’i sahnede bir araya getirdi. Ahmet Kazanbal’ın hayatın olağan temposunda yönettiği tek perdelik oyun, dram ile durum komedisini iç içe işliyor. Pinhani’ nin şarkıları da oyuna bambaşka bir hava katıyor. Dram ile durum komedisini harmanlayan, aileye, aşka ve dostluğa dair içimizden keyifli, kara komedi bir tiyatro oyunu.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih:18 Kasım Cuma 20.30

Bilet: Biletix

Yaşam

İspanyol kukla ustası Javier Aranda’nın el kuklasının sınırlarını zorlayarak ona yepyeni boyutlar kattığı bol ödüllü gösterisi ‘Yaşam’, ilk kez festivalde! Aranda, Yaşam’da sadece iki eli ve bir dikiş sepetiyle kurduğu dünyada bizi içten, duygu dolu ve eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. İnsanı insan yapan tüm anların yalın bir dille kuklalar aracılığıyla anlatıldığı gösteride, hikâyenin karakterleri yaşam döngülerinin tamamını sahnede geçiriyor. Son derece özenli kurgulanmış bir oyunculuğa ışık ve müziğin eşlik ettiği bu benzersiz gösteri, izleyicileri kâh kahkahalara kâh gözyaşlarına boğuyor.

Yer:Alan Kadıköy

Tarih:19 Kasım Cumartesi Saat15:00

Bilet: Passo

Yaşasın Demokrasi

Haldun Taner’in döneminde daha çocuk olan demokrasimizin artık ergenliğe girdiği bu çağdaki izdüşümüne odaklanan oyun, bir milletin adeta röntgenini çekerken demokrasimizin aksayan taraflarını da gösteriyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih:20 Kasım Pazar Saat18.00

Bilet:Passo

Pasolini: Gizli Yangınlar

Yönetmen, senarist, oyun yazarı, şair, yazar ve gazeteci, sahip olduğu zengin kültürel birikimle resimden tercümeye pek çok farklı alana katkı sağlayarak ismini sadece İtalya’nın değil 20. yüzyılın en büyük entelektüelleri arasına yazdıran Pasolini’ye adanmış bu gösteride, geçmişten günümüze insanlığın tutkulu ama çelişkilerle dolu hikâyesi canlandırılıyor.

Yer: İş Kuleleri Salonu

Tarih:21 Kasım Pazartesi Saat 20.00

Bilet: Passo

Bir Tatlı Kaşığı Çamur

Festivalin “Bu İşte Bir Kadın Var” bölümündeki üç oyundan Bir Tatlı Kaşığı Çamur, 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nde düzenlenen oyun yazarlığı atölyesinde okuması yapıldıktan tam sekiz yıl sonra prömiyerini yine festivalde yapıyor. Kırklı yaşlarında mutfağa hapsolmuş bir kadın, bize yaptığı yemeklerden, kocasından, babaannesinden, çocukluğundan, çocukluk aşkından bahsediyor. Elif Candan’ın toplumsal cinsiyet üzerine yürüttüğü akademik araştırmalar sonucunda kaleme aldığı ve Pınar Akkuzu’nun yönetmenliğini üstlendiği Bir Tatlı Kaşığı Çamur, tek bir kadının ağzından dökülüyor gibi görünse de aslında bütün kadınların ortak hikayesi, dili, hissi, ifadesi…

Yer: Alan Kadıköy

Tarih:22 Kasım Salı 20.00

Bilet: Passo

Titanlar

Eleştirmenler tarafından Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön verecek isimler arasında sayılan Euripides Laskaridis ilk kez Türkiye’de! “Absürt tiyatronun muazzam bir karizmaya sahip Yunan temsilcisi” (Dance Tabs) Laskaridis hiciv ve dönüşüm temalarını kullanarak insanlığın bilinmezlik karşısındaki varoluşunu keşfetmeye kendisini adamış bir isim.

Yer: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih:23 Kasım Çarşamba Saat 20.00

Bilet: Passo

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır. Vasıf Öngören’in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır. 1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahnede.

Yer: Maximum Uniq Hall

Tarih:23 Kasım Çarşamba Saat 21.00

Bilet: Biletix

III. Richard: Niçin Yaptım

Türkiye tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğindeki III. Richard: Niçin Yaptım’da başarılı oyuncu Hakan Gerçek, tarihin en çok tartışılan karakterlerinden İngiliz kralı III. Richard’a hayat veriyor. 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ilk defa seyirciyle buluşacak oyun hikâyesini, 2012 yılında tüm dünyayı heyecanlandıran, İngiltere’nin Leicester şehrinde bir otoparkın altında kralın kemiklerinin bulunması haberi üzerine kurguluyor

Yer: Alan Kadıköy

Tarih:24 Kasım Perşembe Saat 20.00

Bilet: Passo

Anne

Fransız yazar Floran Zeller’in yazdığı oyun, birbirini tekrar eden sahnelerle bir annenin modern eril aile yapılanmasında kayboluşunu, hayatının elinden kayıp gidişini ve bunu fark etmenin yarattığı psikolojik gerilimi objektif bir şekilde anlatıyor. Oscar ödüllü bu çarpıcı metni, bir annenin savaşta verdiği irili ufaklı her mücadeleyi bizlere zekice ve sürükleyici merak unsurlarıyla içimize işlemeyi başarıyor. Yazarın, “Baba”, “Oğul” ve “Anne” olarak yazdığı seri, tüm dünyada büyük yankı bulmaya devam ediyor.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih:25 Kasım Cuma Saat 20.30

Bilet: Biletix

İstanbul Mon Amour

26.İstanbul Tiyatro Festivali küratörü ve Türkiye tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Işıl Kasapoğlu’nun yaklaşık 30 yıl önce tasarladığı İstanbul Mon Amour, kurucusu olduğu Semaver Kumpanya tarafından geniş bir sanatçı kadrosuyla ilk defa hayata geçiriliyor. Ünlü yönetmenin Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’u Dinliyorum şiirinden esinlenerek kaleme aldığı, tüm gün boyunca sürecek özel proje, şehrin çeşitli bölgelerindeki mekânların birer sahneye dönüştürülmesiyle katılımcılara unutulmayacak bir gün yaşatıyor.

Yer: Süreyya Operası, Vapur, İMÇ, Kanyon AVM, Galatasaray Lisesi, Salon İKSV

Tarih:26 Kasım Cumartesi Saat 11.00

Bilet: Passo

Medea’ya Göre Ahlak

İsveç tiyatrosunun yükselen yıldızı İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı “Medea’ya Göre Ahlak”, Medea miti üzerinden ‘kadın’ ve ‘ahlak’ konularını tartışmaya açıyor. Yazar oyununu şöyle anlatıyor: “Bir kadın, bir anne ve bir mülteci olarak, bu bakışla “Medea”yı anlamaya çalıştım”. İnsanlığın en eski tartışmalarından “Ahlak” kavramının bir karakter olarak seyirci karşısına çıkaran oyun, izleyenleri cevap aramaya değil daha çok soru sormaya davet ediyor.

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 29 Kasım Salı Saat 20.30

Bilet: Biletix

Toz

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 30 Kasım Çarşamba Saat19.00

Bilet: Biletix

Livaneli’nin Kaleminden Son Ada

Zülfü Livaneli’nin kaleminden, “Orhan Kemal Roman Armağanı” sahibi, bizi dünyamız üzerinde yeniden düşünmeye çağıran sarsıcı romanı SON ADA şimdi “Tiyatroadam” yorumu ve baş döndüren temposuyla ilk kez tiyatro sahnesinde sizlerle buluşuyor.

Denizin ortasında unutulmuş bir ada…

Son sığınak…

Son insani köşe…

Martılarla ve birbirleriyle barış içinde yaşayan insanlar… Emekliliğini huzur içinde geçirmek için adaya yerleşen, adayı her tür “anarşiden” kurtarmaya kararlı bir devlet başkanı… Ve bir ütopyanın, distopyaya dönüşmesi…

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon- Cevahir Salon A

Tarih: 24 Kasım 20.30 30 Kasım 20.30

Bilet: Biletix

RABİA ÇOLAK