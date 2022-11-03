Kasım 2022 -Güncel Sergiler

İstanbul, Kasım ayında yine sanatla ışıl ışıl ve umut dolu. Bu ahenge sergilere katılarak başlayabilirsiniz. Kültür-Sanat alanında etkinlik planlarınızı yapmadan önce göz atmanız gereken sergiler…

Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı-Nedret Sekban “Natamam”

Galeri Selvin küratörlüğünde hazırlanan Nedret Sekban’ın “Natamam” başlıklı resim sergisi

2 Kasım’a kadar İstanbul Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ziyaret edilebilecek. İlk kişisel sergisini 1987 yılında açan sanatçının, resimlerinde çingeneler, deniz, balıkçılar, dalgalar, demiryolu işçileri ve Karadeniz’e ait realist çerçevedeki gözlemleri yoğun olarak yer alıyor.

Yer: Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı

Tarih: 2 Kasım 2022’ye kadar

Öktem Aykut Art Gallery – Renée Levi “Désirée”

Ritmik soyutlamaları, mekâna özgü büyük ebatlı resimsel yerleştirmeleri ve tipografik denemeleri ile tanınan Renée Levi “Désirée” başlıklı kişisel sergidir. Ressamın İstanbul’daki üçüncü sergisi sanat severlerle 5 Kasım’ da buluşuyor. Soyut dışa vurumculuğun erkek ağırlıklı geleneğinin içinden sıyrılıp, eserleriyle dünya çapında başarılar elde etmiş istisnai kadın temsilcilerinden biridir. İstanbul doğumlu olan Levi için bu şehir temel bir ilham, heyecan ve coşku kaynağı. Güçlü bir arzuyu vurgulayan sergi ismi “Desirée” Levi’nin bu benzersiz şehir çocukluğu ve yıllar sonra gerçekleştirdiği İstanbul sergisi için hissettiklerini beraberce içermekte.

Yer: Öktem Aykut Art Gallery

Tarih:5 Kasım 2022’ye kadar

Bozlu Art Project – Ercan Akın “Umutsuz Bekleyiş”

Ercan Akın’ın “Umutsuz Bekleyiş” sergisi sanatçının 2015- 2022 yılları arasında Japonya ve Türkiye’de yaşadığı yolculuk deneyimlerinin duygusal izlerini taşımanın yanı sıra, kişisel yalnızlık, yalnızlığın görünürlüğü, izolasyon, aidiyetsizlik, kısıtlı kaynaklar ve ruh sağlığı gibi konular üzerine çarpıcı bir envanterle ortaya koyuyor. Sanatçının insani olarak yaşamına tanıklık eden hayali mekânlar ve bu mekânlardaki yalnızlık olgusunun ortaya koyduğu gerilime odaklanan sergi, 5 Kasım 2022 tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda ziyaret edilebilir.

Yer: Bozlu Art Project

Tarih: 5 Kasım 2022’ye kadar

Collect Gallery – Gönül Nuhoğlu “Beetopia Chapter II”

Gönül Nuhoğlu’nun “Beetopia Chapter II” adlı projesi, 5 Kasım 2022’ye kadar Collect Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Nuhoğlu, sergide yer alan enstalasyon, heykel, fotoğraf ve video çalışmalarıyla baskıcı iktidar yapılarına yeni panzehirler bulmanın ve doğayı kendi sembiyozuyla iç içe kavrama ihtiyacının altını çiziyor. Gönül Nuhoğlu’nun Beetopia Chapter II projesi, doğaya hâkim bakış anlayışını eko eleştiri bağlamında, doğanın bir kavram değil, dinamik bir gerçeklik olduğu bilinciyle, doğal dünyaya yönelik toplumsal tutumları yansıtıp şekillendirirken doğanın değişen vizyonlarını ve gerçekliklerini vurguluyor. Eserler düş kurar ama dünyadan ayrılmaz, birbirleriyle yaşayan ağların bir takımyıldızı içinde bağlı olduğunu hatırlatır.

Yer: Collect Gallery

Tarih: 5 Kasım 2022’ye kadar

Zorlu Center – Erdinç Bakla “Anadolu Medeniyetleri Sergisi”

Seramik ve heykel sanatçısı Prof. Dr. Erdinç Bakla’nın Hitit, Göbeklitepe, Truva gibi farklı kültürlerden yorumladığı sanat koleksiyonundaki eserler, Zorlu Center’ da (Meydan Katı) sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının 30’dan fazla eserinin yer aldığı sergi, 6 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

Yer: Zorlu Center

Tarih: 6 Kasım 2022’ye kadar

Sanatorium “Bir Tutam Zapt Edilemez Karmaşıklık”

SANATORIUM, Kerem Ozan Bayraktar, Akhmat Biikanov, Evgeny Dedov, Mehmet Dere, Şafak Şule Kemancı, Çağla Köseoğulları, Kateryna Lysovenko, Yağız Özgen, Sam Samiee, Sergen Şehitoğlu, Osman Sadi Temizel, Viron Erol Vert, Agnes Waruguru ve Slavs and Tatars’ın eserlerinden oluşan, Misal Adnan Yıldız küratörlüğünde gerçekleşen Bir Tutam Zapt Edilemez Karmaşıklık başlıklı sergi ve yayın projesini ağırlıyor. Sergi, gerçeklik algımız ve bilişsel sınırlarımız ile doğaya dair yorumlarımızı göz önünde bulundurarak bilimin karmaşıklık olarak hayatımıza kattıklarına adandı.

Yer: Sanatorium

Tarih: 12 Kasım 2022’ye kadar

Brieflyart -Tunç “Turbo” Dindaş “İstanbul”

Brieflyart’ta küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in yaptığı, Tunç “Turbo” Dindaş’ın “İstanbul” başlıklı sergisi yer alıyor. Aynı anda underground, cazip, isyankâr, ironik olabilen bir şehrin Türkiye’de grafitinin ilk temsilcisi olan Turbo tarafından gösterilmesi yeni düşünce kapıları açacak. Kentin duvarlarında, kente kimlik kazandıran sokak sanatı bu kez, dışarıdan değil içeriden seslenecek. Sanatçı İstanbul’u sadece toprağın üstündekilerle değil suyun altındakilerle de dillendiriyor.

İstanbul Bienali’nin paralel etkinlikleri kapsamında da yer alan sergi 12 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Yer: Brieflyart

Tarih: 12 Kasım 2022’ye kadar

Art Sümer – Gözde İlkin “Emanet Zemin”

Gözde İlkin’in bir yandan üç boyuta yayılan, esnetilmiş bir manzara resmi, bir yandan da ses ve hareket için bir sahne olan “Emanet Zemin” sergisinin küratörlüğünü Duygu Demir üstleniyor. Serginin ses tasarımı Berke Can Özcan’a mekânı aktive eden performansın koreografisi ise Aslı Öztürk’e ait.

Yer: Art Sümer

Tarih: 12 Kasım 2022’ye kadar

Istanbul Concept Gallery – Su Alara Acerol “Remover of Obstacles”

Istanbul Concept, bu ay özel yetenek, 2019 MSGSÜ birincisi Su Alara Acerol’u ağırlıyor. Su Alara Acerol, ikinci kişisel sergisi ‘Remover of Obstacles’ ile sizi Hindu mitolojisindeki hikayelerden özellikle engelleri kaldırmasıyla bilinen Tanrı Ganapati ile cüretkâr ve tüm engellerin aşıldığı yeni serüvenlere çağırıyor.

Yer: Istanbul Concept Gallery

Tarih: 13 Ekim-12 Kasım 2022

Akaretle “Artweeks”

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile bu sene 7. Edisyonu gerçekleşecek Artweeks, Türkiye ve dünya çağdaş sanatçılarının en güncel eserlerini Akaretler Sıraevler’de ağırlıyor.

Yer: Akaretler Sıraevler No: A15, A17, A19, A37&39, A55, A57 ve Rezidans alanlarında ağırlıyor.

Tarih:2 Kasım-13 Kasım 2022

Galeri ARK – Kerem Topuz “Dopaminerjik Metalar”

Resim, foto manipülasyon, video ve dijital sanat eserleri üreten Kerem Topuz’un kişisel sergisini Galeri ARK’da ziyaret edebilrisiniz. Küratörlüğünü Feride Çelik’in yaptığı sergiyi, Çelik şu cümlelerle özetliyor; ‘Pandeminin yarattığı ruhsal ve sosyal izolasyonun depresif etkilerinden ancak sanatın dopamin enerjisi ile sıyrılmamız mümkündür. Renklerin psikolojideki etkisi bilindiği üzere halen tıp dünyasında tedavilerde kullanılmaktadır. Topuz’un çalışmalarında görülen canlı sarılar, elma ve zümrüt yeşili, turuncular, iddialı kırmızılar, fuşya ve elektrik mavisi gibi zengin renkler adeta dopamin seviyemizi yükseltmek için tasarlanmıştır.

Sergide, Andy Warhol’u Coca-Cola ile referans alırken günümüz toplumunda halen görülen marka düşkünlüğünü de eserlerine yansıtan Kerem Topuz, mekân vitrininde yer alan NFT çalışması eşliğinde dopaminerjik bir enerjiyle bizleri sergiyi gezmeye davet etmektedir.

Yer: Galeri ARK

Tarih: 20 Ekim – 14 Kasım 2022

Pelin Çağlar “Kim Unutacak Bizi?”

Pelin Çağlar’ın “Kim Unutacak Bizi?” isimli ilk kişisel sergisi, 15 Ekim’de açılıyor. Çağlar’ın birçoğu ilk defa sergilenecek 13 yağlı boya resmini bir araya getiren sergi, Beyoğlu’nda bir depoda ziyaretçilerle buluşuyor. Melis Bektaş küratörlüğünde gerçekleşecek “Kim Unutacak

Bizi?”, muğlaklık ve belirsizlik üzerinden jest ve hareketi portrede inceliyor.

Yer: Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Cad. No:18, Beyoğlu-İstanbul

Tarih: 15 Ekim – 15 Kasım 2022

Gama Galeri -Batuhan Yaşar Cebli “Geo-Metry”

Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, Gama Galeride sergi serisine devam ediyor. Batuhan Yaşar Cebli’nin ürettiği eserler, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 19 Kasım tarihine kadar devam edecek sergide, toplamda 15 adet eser yer alıyor.

Yer: Gama Galeri

Tarih: 30 Ekim – 19 Kasım 2022

Akbank Sanat “Kırk Kapılı Oda”

Konsept ve sergileme tasarımını Bülent Erkmen’in, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’nın üstlendiği Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sergi, Günümüz Sanatçıları sergilerinin 40 yılına ışık tutan bir dokümantasyon sergisi niteliğindedir. Sergide 40 yıla ait belgeler, fotoğraflar, videolar izleyicilere dijital ortamda sunuluyor.

Yer: Akbank Sanat

Tarih:10 Eylül – 19 Kasım 2022

Şule Gazioğlu Art & Design Galeri-Annette Louise Solakoğlu “İstanbul’a Reverans”

Şule Gazioğlu Art & Design, fotoğraf sanatçısı Annette Louise Solakoğlu’nun solo sergisi “İstanbul’a Reverans”ı sanatseverlerle buluşturuyor. İsveçli-Alman sanatçının İstanbul’un mimarisi ve günlük yaşamı temasıyla, son 15 yılda çalıştığı siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan sergi 20 Kasım’a kadar Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de ziyaret edilebilir.

Yer: Şule Gazioğlu Art & Design Galeri

Tarih: 20 Ekim – 20 Kasım 2022

Ferda Art Platform – Hüseyin Aksoy “Kuşların Uğrak Yerleri”

Hüseyin Aksoy’un ‘‘Kuşların Uğrak Yerleri’’ adlı kişisel sergisi 23 Kasım 2022 tarihine kadar Ferda Art Platform’da ziyaret edilebilir. Aksoy, ‘hayali coğrafyalara’ bakarak kültürlerarası ilişkiler, mülksüzleştirilmiş topraklar ve bu toprakların arkeoloji meselesi üzerine eğiliyor. Sergide resim, video, kolaj ve yerleştirme gibi disiplinlerde oluşan işler kurmaca dil içerisinde tekrar bir kurgu yaratmaya çalışıyor.

Yer: Ferda Art Platform

Tarih: 19 Ekim – 23 Kasım 2022

SODA- “Istanbul Calling” Karma Sergi

SODA, çalışmalarını Barselona’da sürdüren dört sanatçı Frank Plant, Gerard Mas, Samuel Salcedo ve Efraim Rodriguez’in eserlerinin yer alacağı “Istanbul Calling sergisi” 26 Kasım 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir. Sanatçıların eserleri ise ilk defa Türkiye’deki izleyicisiyle buluşacak. Farklı malzemeler kullanılarak yapılmış heykellerin çoğunlukta olduğu sergide, her biri birbirinden çarpıcı 18 eser yer alıyor.

Yer: SODA İstanbul

Tarih: 24 Eylül – 26 Kasım 2022

Rabia Çolak