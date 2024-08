Karpatların Bahçesi: Fundata

Gezen mi çok bilir okuyan mı diye, klişe bir soru vardır. Bazen okuyan bazen de gezendir cevap. Romanya’nın Transilvanya bölgesinde Braşov kentini güneyinde yer alan Fundata da böyle bir yer. Yani okuyarak hakkında bilgi edinmek zor. Gitmek lazım.

Fundata-Şirnea Tanıtım Etkinliği Günleri’ne dünyanın pek çok ülkesinden gelen 110 gazeteci ile birlikte katılma fırsatımız oldu. Gezi FIJET-Romanya (Uluslararası Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu-Romanya ) tarafından düzenlendi. ATURJET –FIJET Türkiye (Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği) Başkanı Delal Atamdede ATURJET-FIJET Türkiye üyeleri ile keşfettiğimiz bu, belki de bir daha göremeyeceğimiz ilginç coğrafya sizin de ajandanızda olsun.

Fundata-Şirnea-Fundatica… Karpatların eteğindeki üç köyden oluşan bölge Romanya’nın sürdürülebilir turizmdeki yeni destinasyonu. En yüksek köy Fundata 1300 metre rakımda yer alıyor. Komünist dönemin ardından dünyaya açılarak komşu ülkeler başta olmak üzere gezmeye başlayan Romenler, aslında ne kadar ayrıcalıklı bir coğrafyada yaşadıklarını da fark etmişler. İşte Karpatların bahçesini oluşturan bu yerleşim alanları da gerek doğası gerek gelenekleri gerekse şahane tahta evleri ile dünyaya açılmış. Braşov’a daha yakın olan Fundata bölgesine Bükreş’ten gidiliyor şimdilik. Şimdilik diyoruz çünkü yeni açılan Braşov havaalanından ulaşım çok daha kolay. Bir not: Antalya’dan Braşov’a direkt uçuş var ancak İstanbul’dan henüz başlamamış.

Sürdürülebilir turizm

Daha önce de söz ettiğimiz gibi, amaç sürdürülebilir turizm yaratmak. Bundan da kasıt, bölgenin geleneksel mimarisini, tahta evlerini bozmamak, korumak… Fundata bölgesinde dağların eteklerinde, uçsuz bucaksız yeşillikler arasına yayılmış geleneksel tahta evlerin bir kısmı konaklama alanlarına çevrilmiş. Bir kısmı da aslına sadık kalınarak bölgenin sakinleri tarafından elleriyle inşa edilmiş. Geleneksel çarşaflar, perdelerle süslü az odalı konaklama tesislerinin yanı sıra, arkadaşlarla ya da ailecek gitmek üzere inşa edilmiş iki katlı evler de var. Yeşil vadilerin arasındaki bir başına evlerin fiyatları günlük 500 avro civarında. Bu yeşil deniz içinde küre şeklinde iglolar da gördük. Ancak, bölgenin güzelleri bu tahta evler. Köylerin sakinleri de bu evler de yaşıyorlar. Ülkemizin her yerinde gördüğümüz betonlaşma buralara uğramamış ve uğramaması için de çalışıyorlar. Bir tablonun içine serpiştirilmiş bu geleneksel tahta evlerin benzerleri Bran gibi Fundata yakınındaki küçük şehirlerde bulunuyor.

Bölgede küçük kapasiteli otellerden yüzlerce odası olan otellere kadar pek çok konaklama alanı mevcut. Konaklama konusunda hizmet büyük oranda babadan oğula sonra da toruna geçiyor. Ancak bölgeye turist olarak gelip sonradan buraya yatırım yapan pek çok yatırımcı ve otel sahibi var. Bizim de kaldığımız “Europark” bunlardan biri. Sahipleri Bükreş gibi kalabalık bir şehirden gelerek Fundata’ya aşık olup otel kurmuşlar. Romanya’nın ilk turistik köy bölgesi olan Fundata’da küçük konaklama sahipleri, kendi yetiştirdikleri ürünlerle atalarının reçetelerine sadık kalarak yemekler yapıyorlar. Bölgede yer alan aromatik bitkiler yerel yemeklerde de kullanılıyor. Ancak itiraf edelim ki gastronomi konusunda çok fazla yıldız veremeyeceğiz. Ancak vişneli içeceklerini ve onların donat diye adlandırdıkları bizim çok iyi bildiğimiz pişiyi denemek gerekli.

Amaç sürdürülebilir turizm demiştik. Mimarinin yanı sıra, alt yapıya da çok önem verilmiş Fundata’da. Mesela çöplerin geri dönüşüm sistemi ile gurur duyuyorlar ve ülkenin en iyisi olduğunu vurguluyorlar. Geleneksel değerlerin korunması, bunları turistlere en iyi şekilde aktarmak, bu değerlere saygı göstererek turizmi geliştirmek cennetten bir parça olarak nitelenen Fundata turizminin ana öğeleri…

Cennet rota

Fundata bölgesinin doğal güzellikleri içinde yapılacak pek çok aktivite de var. Bir kere burası kayak merkezi. Bu sporun dışında buz pateni, trekking, zipline, at binme, motokros, dağ bisikleti de yapmak mümkün Üstelik bu bölge sadece kışın değil yaz, sonbahar ve ilkbaharda da yani her mevsim aktivitelere açık bir bölge. Tam da bu noktada bölgenin en önemli iki otelinden söz etmemek olmaz. Bunlardan biri Teleferic Grand Hotel. Ülkenin kayak merkezi olarak bilinen Poiana Brasov’da yer alan otel aslında 1970’lerde hizmete açılmış. 1990’dan sonra ise 22 yıl kapalı kamış. Şimdi tekrar açılan otel mükemmle bir dağ oteli. Otelin bahçesindeki 1924 yılına ait şalesi de enfes. Diğeri de Fundata Cheile Gradiştei. Burada 50’ye yakın sporun yanı sıra biatlon olimpiyatları da yapılıyor. Otelin olimpik havuzu yenilenmiş ve roller coaster da eklenmiş. Bir not daha: Telesiyejleri Porsche Design imzalı…

Fundata bölgesini ziyaretimiz daha çok doğal güzellikleri görüp, bu alandaki turizmi deneyimlemekti. Ancak gitmişken mutlaka Bran Kalesi namı diğer Drakula Şatosunun yer aldığı Bran’ı görmeden geçmeyin. Dağların arasında denir ya, tam da öyle küçük bir şehir. Lokantaları, evleri, pastanellei hepsi küçük…1377-1382 yılları arasında yapılmış olan Bran Kalesi ise minyatür şehir içinde yükseliyor. Kazıklı Voyvoda, Drakula, kraliçeler, krallar bu şatoda…

Son not: Cennet rota, romantik, Avrupa’nın en geniş ormanlarına sahip, her mevsim farklı ve bu kadar yükseklikte bu kadar değişik mimari…İşte gezinin özeti

Ayşe Dural