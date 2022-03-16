Kalp Emoji Kullanma Kılavuzu

Sosyal medyada veya cep telefonlarında sıklıkla kullandığımız kalp emojiler ne anlama geliyor hiç merak ettiniz mi?

Kimi zaman kendimizle özdeştirdiğimiz, kimi zaman da imzamız haline gelen o rengarenk emoji kalplerin taşıdığı çok özel anlamlar var. Kendimizi yazıyla ifade ettiğimiz zamanlarda yüz emojileri 😊 kurtarıcımız olurken, yanına koyduğumuz o küçük kalplerin ne anlama geldiğini ‘hadi gelin bunları hep beraber öğrenelim’…

❤️Kırmızı Kalp: Dünyada en çok kullanılan sevgi emojisidir. Saf duyguları, aşkı ve romantizmi temsil eder. Çok yakın arkadaşlar, tanımlanmamış hisler, sevgili ve sevginin olduğu her yerde kullanılır.

♥️Koyu Kırmızı Kalp: İçinde aşk, ihtiras ve tutkunun yer aldığı iddialı bir kalptir. Herkese atılmaz. Yüksek oranda aşk içerir ve sevgilinin kalbidir.

🧡Turuncu Kalp: Sevgiyi temsil eder. Buna benden zarar gelmez emojisi de denir. Pozitif elektrik alıp nedensiz sevdiklerimiz için de kullanılır. İlahi de olmak kaydıyla her nevi sevgiyi içerir. Genellikle aile, arkadaşlık, dostluk ilişkileri içindir.

💚Yeşil Kalp: Huzuru temsil eder. Ayrıca doğayla iç içe yaşama sevincini ifade eder. Kaynağını doğadan alanların, hep genç kalanların, doğayla barışık yaşam şeklini seçenlerin emojisidir.

💜Mor Kalp: Sevgiyi, desteği, bağ kurmayı temsil eder. Yaratıcılık, hayranlık, ruhaniyet ve empati göstergesidir. Genellikle kadınlar birbirlerine gönderir ve en belirgin özelliği dayanışmanın işareti olmasıdır.

💙Mavi Kalp: Özgür ruhları temsil eder. Adı konmamış ya da henüz anlamlandırılamamış ilişkilerin emojisidir. Daha çok hoşlanma ile platonik duygular içerisinde kalanlar içindir. Bu kalbin olduğu yerde güven yerine belirsizlik vardır. Kullanımı her iki cins için de uygundur.

💛Sarı Kalp: Güneşi andıran bu emoji, yaşama sevincini ve mutlulukla uyumu temsil eder. Sarının verdiği huzurla, karşı tarafa güven hissi yükler. Kullanımı kadim dost ve arkadaşlıklar için uygundur.

🤎Kahverengi Kalp: Çikolatayla özdeştirilip her anlamda tatlılığı ve mutluluğu temsil eder. Kişinin aşkı ve hayatı çikolata tadında kabul ettiği, doğa ve çevresiyle uyumlu, güvenli bağlar içerisinde olduğunu işaret eder. Cinsiyet gözetmeksizin herkese gönderilebilir.

🤍Beyaz Kalp: Saflığı, sevgiyi, temizliği ve sadakati temsil eder. Güven ve samimiyet içerirken gönül bağına dikkat çeker. Alçakgönüllülük, masumiyet ve nezaket içerdiği için sadece özel bulunan insanlara gönderilir.

🖤Siyah Kalp: Bu kalp adı gibi siyah duyguların emojisidir. Üzüntü, keder, hüzün gibi anlatılması zor duyguları ifade eder. Duygusal çöküş ya da moral bozukluğu içerir. En çok aşk acısı, ayrılık, matem gibi durumlarda kullanılır. Ve bu emeojiyi kullananların empatiyle kurulmuş sessizliğe ihtiyacı vardır.

💕Çift Pembe Kalp: Var olan ya da var mı yok mu bilinmeyen tüm gönül işlerinin emojisidir. Gönlüm sende demenin şirin halidir. Aynı zamanda kadınlar arasında biriz, aynıyız demek için de kullanır. Sevgiyi temsil ettiği için her iki cinse de uygundur.

💞Dönen Kalpler: Dönen kalpler aşkı ifade eder. Aşkın insana verdiği o baş döndürücü duyguyu temsil eder. Ayrıca bu emoji aşığım demenin en tatlı halidir.

💖Işıldayan Kalp: Heyecanı, sabırsızlığı, duyulan isteği ve mutluluğu ifade eder. Kullanımı herkes için uygundur.

💔Kırık Kalp: Bir aşkın bitişini, boşanmayı, üzüntü ve ayrılığı temsil eder. Yarım kalmayı ifade ettiği için yarım kalanların emojisidir.

❣️Ünlemli Kalp: Bu emoji kalbim dolu demektir. Sevgiliye, kalbimdesin anlamında da kullanılır. Ve yürekten gelen mesaj anlamı da taşır.

💟Mor Çerçeveli Beyaz Kalp: Aşk düğmesi diye bilinir. Âşık oldum, hayatımda biri var demek için kullanılır. Sadakat ve gönül bağını temsil eder.

❤️‍🔥Alevli Kalp: Aşkın ve hormonların emojisidir. Yüksek oranda tutku, ihtiras ve libido içerir.

❤️‍🩹Bandajlı Kalp: iyileşmeyi temsil eder. Kalp kırıklıklarının, üzüntünün, acının iyileşme sürecine girdiğini anlatır. Onarım aşamasında veya geçmiş olsun gibi de anlamları vardır.

💓Çarpan Kalp: Aşk zamanı diye bilinir. Genellikle kalbin ritmini değiştirene gönderilir. Kadınlar kendi aralarında sevgi emojisi olarak da kullanır.