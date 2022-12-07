KAĞIT YIRTILMASI

Gece kırıntısı, topladım ıslatıp parmağımı. Lamba sıcak. Uzak değil Alaaddin. Tren çığlığı. Cama çarpan martı kesiği beyazın. Yol uzun, telvesi az toprağın. Dediler, fal bakacak Tanrı. Kapattım dünyayı içeri. Kediler çamurda tarıyor tüylerini. Yumuk, bıyık altına saklı insancıklar. Ayağı ters cinlerin. Yön sapa. Buz eridikçe küstü yıldızlar güneşe. Kurt aşık dolunaya, üç kere, beş kere, çok kere, daha… Yüzü evinde göğün her pencerede başka kardeş. Kısa ipli uçurtma. Bağlı rüzgara bohçası. Taklacı kopardı bileğini, olmaya güvercin. Çünkü çatı, çünkü uçak, çünkü bulut. Uçmakla uyku arası. Bestesinde Mozart’ın kağıt yırtılması.

Gönül Demircioğlu