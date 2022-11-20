Kadına Şiddete Karşı Dijital Kampanya; #BİZVARIZ#YANINDAYIZ!

YANINDAYIZ Derneği, 19-23 Kasım 2022 tarihleri arasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yayınlanacak olan “Kadına Yönelik Şiddet Sona Erene Kadar #BİZVARIZ #YANINDAYIZ!” isimli dijital farkındalık kampanyasını hazırladı.

Her yıl sayısız kadın, insan hakları ile insanlık onuruna aykırı davranışlara ve farklı şiddet türlerine maruz bırakılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alarak kadına yönelik şiddet ve tacizin azaltılması amacıyla erkekleri bilinçlendirme çalışmaları yürüten YANINDAYIZ Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında dört şiddet türünü ele aldığı bir dijital farkındalık kampanyası hazırladı. 19-23 Kasım tarihleri arasında,

-Fiziksel

-Ekonomik

-Cinsel

-Psikolojik

olarak konular ele alınacaktır.

Bu iletişim kampanyası hakkında YANINDAYIZ Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger şunları söyledi: “Dernek olarak erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması konusundaki bilinç düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Her yıl 25 Kasım’da dernek olarak kadınların yanında olduğumuzu yüksek sesle ifade eden iletişim kampanyaları hazırlamayı önemsiyoruz. Bu yıl da “Kadına Yönelik Şiddet Sona Erene Kadar #BİZVARIZ #YANINDAYIZ!” dijital iletişim kampanyasını hazırladık. Bu şekilde hem toplumdaki her kesimden erkeğin hem de derneğimizin üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin sesini duyurmak istedik. İnsan hakları temelli toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi son buluna kadar, kadınların maruz bırakıldığı tüm şiddet türlerinin ortadan kalkması için mücadele etmeye devam edeceğiz. “

YANINDAYIZ DERNEĞİ HAKKINDA

YANINDAYIZ Derneği, erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Türkiye’deki ilk, dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarındandır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile yasalarda, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşüme katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Aktif, tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir, karşılıklı güven ve saygıya dayanan, iletişim, katılım, iş birliği ve paylaşıma açık, içinde yer almaktan gurur duyulan proje ve uygulamaları öngören, barışçı bir mücadele anlayışını benimseyen değerlere sahiptir.

YANINDAYIZ Derneği; erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Alanında öncü, ilham veren erkeklerin kurucusu olduğu YANINDAYIZ Derneği, etkin bir Yönetim Kuruluna, çalışma gruplarına ve fikir önderi kadınlardan oluşan Danışma Kuruluna sahiptir.

İLETİŞİM

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim Direktörü

0533 297 37 22

figentahiroğlu@yanindayiz.org

www.yanindayiz.org

Martı Dergisi olarak bu tür projelerde gönüllü destekçiyiz.